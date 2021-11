Teatro y burla

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Se acabó la burla, pero AMLO sigue con el teatro. Desde las elecciones presidenciales de 2018, AMLO agarró como bandera el tema de la corrupción protagonizada por Emilio Lozoya en el sexenio peñanietista y ha seguido con su perorata teatral hasta hoy, sólo que ya nadie cree en ella.

Desde febrero de 2020, Emilio Lozoya cayó en el poder de la Fiscalía General de la República y prometiendo que contaba con información privilegiada sobre la corrupción que ahogó al sexenio de Enrique Peña Nieto se acogió al llamado criterio de oportunidad y el gobierno de AMLO poco faltó para que le pusiera una alfombra persa y roja para que fuera traído a México y se placeara como todo un pavorreal acudiendo, incluso a los mejores restaurantes de México, uno de ellos en las Lomas y con una sonrisa que reflejaba la burla contra el pueblo de México y contra el mismísimo Presidente de la República, quien todos los días hablaba de la corrupción prometiendo que la sopa que traía Lozoya daría para muchos guisos, pero hasta hoy, ninguno de los 17 supuestos corruptos que recibieron lana en el caso Odebrecht y por la aprobación de la reforma energética peñanietista está en prisión y se han burlado a más no poder de la supuesta información privilegiada que ofreció el señor Lozoya.

La sonrisa de oreja a oreja y el pavoneo de los que hacía gala Lozoya purgaron a AMLO, quien ordenaría a la Unidad de Inteligencia Financiera aportar pruebas para que el juez de la causa en el Reclusorio Norte le cancelará el famoso criterio de oportunidad y le aplicara la prisión preventiva oficiosa por la burla que llevaba a cabo Lozoya.

La cuestión es que AMLO no ha podido demostrar a los mexicanos el supuesto combate a la corrupción y todo indica que los actores políticos del sexenio de Peña Nieto se seguirán burlando del Presidente de la República y de Lozoya, quien por lo visto no tiene ninguna prueba para empinar a priistas y panistas supuestamente cañoneados para que aprobaran la reforma energética del copetón toluqueño. Para colmo, en el plano internacional, esta semana una fundación de mucho renombre acaba de publicar un estudio en el que pone de manifiesto que la corrupción que supuestamente combate López Obrador es puro cuento, porque México sigue figurando en los primeros 100 lugares entre los países que impera la corrupción. Nada ha cambiado, como no sea el teatro que AMLO protagoniza diariamente en las mañaneras de Palacio prometiendo que caerán los peces gordos de ayer.

El teatro de AMLO es de varias pistas y esta semana, concretamente el miércoles, de Palacio Nacional salió la orden de mandar a la congeladora legislativa la controvertida contrarreforma eléctrica que busca cancelar miles de contratos a empresas de generación de energías limpias y baratas, tanto de México, como de Canadá, Estados Unidos y España.

¿Cuál fue la razón de que AMLO ordenara guardar su leyecita hasta abril del año que viene? Pues nada más y nada menos, que el pasado miércoles recibió la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y trascendió en los pasillos de Palacio Nacional que el güero le tronó los dedos a AMLO para que parara su reforma eléctrica que viola el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Ya se ve quién manda en México. ¿Usted tiene alguna duda?

Por lo pronto, no hay duda que la burla de Lozoya y el teatro de Palacio harán mutis por un rato. Ahora tocará el turno a la farsa teatral sobre la Revocación del Mandato.

