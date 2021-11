Vienen nuevas olas de Covid-19, pero AMLO asegura que México ya salió de la crisis

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Es de esperar que los “otros datos” de que siempre dispone el presidente Andrés Manuel López Obrador resulten ciertos y confirmen su nueva afirmación de que el país “ya salió” de la crisis provocada por la pandemia.

El primer mandatario se refirió a ese supuesto logro en su conferencia mañanera de ayer, jueves 4, al dar un anticipo de lo que comentará en el discurso que pronunciará el venidero día 9 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Lo expresado por López Obrador se centró particularmente en los aspectos económicos derivados de la crisis por la pandemia y dijo que el éxito de nuestro país se debe a que no sigue las recetas de los organismos internacionales.

Por ejemplo, dijo, cuando vino la pandemia, que desgraciadamente nos causó muchos daños, sobre todo por pérdidas de vidas humanas que nos duelen mucho, toda una tragedia, me presionaban, bueno, me planteaban que teníamos que contratar deuda y teníamos que -me acuerdo bien, una propuesta- decretar que las grandes corporaciones no iban a pagar impuestos durante un tiempo para que se recuperaran. Dije: No, no, no, vamos a aplicar otra fórmula. ‘No, pues no va a salir, así no va a salir’. Pues sí salió.

Como prueba de los buenos resultados, mencionó que tenemos 150 mil empleos más recuperados. Ya estamos mejor en términos de empleos que como estábamos antes de la pandemia, o sea, recuperamos un millón 500 mil empleos, ya salimos. Además, hemos mantenido estabilidad cambiaría, ya vamos para tres años sin devaluación, agregó.

Si tomamos como válidos estos datos, se puede aceptar la declaración de que México “ya salió” de la crisis, pero surgen dudas si se toman en consideración exclusivamente los aspectos relacionados con la salud, sobre todo los elevados números de muertos y de enfermos.

La incertidumbre nace de que apenas un día antes, al poner en marcha el programa de vacunación contra otro mal mundial, la influenza, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien conduce todo lo relacionado con la pandemia de Covid-19 y que goza de todo el respaldo del jefe de Ejecutivo, advirtió que todavía pueden sobrevenir la cuarta quinta o más oleadas de coronavirus.

El funcionario advirtió que México debe estar preparado para un posible rebrote post temporada decembrina, pues está demostrado que los virus respiratorios se transmiten más por el aire durante este invierno.

Agregó que, a pesar de que en nuestro país han transcurrido 14 semanas de reducción de casos de Covid-19, la cuarta ola por esta enfermedad es inminente, tal y como ha azotado a varias regiones del mundo.

Contra antecedentes en que el zar mexicano de la pandemia está en contra lo que sostienen las autoridades sanitarias internacionales, su prevención coincide con expertos internacionales.

En Berlín, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta por considerar que es “muy preocupante” el ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa y podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero en ese continente.

Esta cuarta ola “masiva” afecta especialmente a Alemania, que registró este jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, con un total de 33 mil 949 casos en 24 horas, según el instituto de vigilancia sanitaria, Robert Koch.

“Estamos, de nuevo, en el epicentro”, lamentó el director de la OMS Europa, Hans Kluge, en una rueda de prensa en línea.

“En la medida en que en cualquier parte del mundo esté activa la epidemia de Covid-19, cualquier país puede tenerlo; en todo momento hay que tener la mente clara, puede haber no sólo cuartas, sino quintas, sextas y séptimas olas. Estados Unidos ya va por la séptima, por el momento va en descenso, pero nada quita que podría activarse”, dijo López-Gatell en coincidencia con las autoridades sanitarias internacionales.

También señaló que el rebrote puede darse en este próximo invierno, pues aumenta considerablemente el número de contagios provenientes de este virus.

Entonces, si estamos todavía en plena emergencia sanitaria, ¿cómo es posible que se pueda afirmar que “ya salimos” de la crisis?

Entrega de los premios Pagés Llergo

El próximo miércoles 10 de noviembre la Fundación José Pagés Llergo hará entrega del Premio Nacional de Comunicación que lleva el nombre del fundador de la revista Siempre!, con el cual se reconoce a los hombres, mujeres e instituciones más destacados en los ámbitos de comunicación, democracia, justicia y salud, entre otros.

Entre los galardonados este año se encuentran Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez, Julio Frenk, Eduardo Matos, Ana Laura Magaloni y Macario Schettino.

El evento se llevará a cabo en el Club de industriales y será encabezado por José Narro Robles, ex rector de la UNAM y los titulares de la Fundación: José Carral y Beatriz Pagés.

Siguen las críticas a la contrarreforma energética

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores de la llamada Cuarta Transformación se mantienen empeñados en sacar adelante su reforma energética, en el resto de los sectores políticos y sociales se mantiene la inconformidad, por considerar que, en vez de un avance, estos cambios significarán un retroceso que afectará el presente y el futuro del país.

Entre las voces en desacuerdo sobresale la opinión del destacado economista Carlos Urzúa, quien no se puede considerar enemigo del actual régimen, aunque ha marcado referencias respecto del primer mandatario, por lo que renunció al cargo de Secretario de Hacienda que López Obrador le otorgó al inicio de su mandato.

En reunión con legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) Urzúa declaró que, de aprobarse la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, sería “el error más grande de todo el sexenio por los efectos a corto, mediano y largo plazo”.

De paso, consideró demasiado optimistas las previsiones oficiales acerca de la recuperación económica del país. Por otra parte, contra los deseos de la llamada Cuarta Transformación de que la reforma se apruebe lo antes posible, la bancada del PRI -cuyos votos son necesarios para respaldar la reforma constitucional- reiteró que los cambios se analizarán hasta el siguiente año.

Esto para dar tiempo a una consulta con todos los especialistas e interesados en la materia. Pero, además, el tema no se pondrá a debate en los primeros meses del 2022, sino hasta después de que se efectúe la consulta que también tanto desea el presidente López Obrador para la ratificación, que no revocación de mandato, y también después de las elecciones programadas para ese año.

La reforma eléctrica debe ser discutida después de las elecciones del próximo año, porque hacerlo antes, en marzo o abril, no sería sano ni serio, lo convierte en un tema electoral, cuando debe ser técnico y profundo, afirmó Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el líder de los diputados federales del partido tricolor insistió que esta o cualquier otra reforma constitucional de gran calado, debe tener tiempo suficiente para ser debatida.

La postura del PRI, destacó, es que cualquier propuesta para modificar la Constitución, que sea de gran calado, no se debe hacer en medio de un proceso electoral. “No es sano para el país, ni para los partidos políticos, ni para una Cámara que debe discutir con profundidad”.

El tema eléctrico, dijo el ex gobernador de Coahuila, es muy serio y no puede ser debatido fast track, en ningún sentido, positivo o negativo, porque hacerlo de ese modo lo vuelve sospechoso, agregó el legislador.

Moreira señaló que los parlamentos que ha realizado Morena no han abonado en nada, por lo que sugirió llevarlos a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Palacio de San Lázaro, que él preside.

Insistió en que el parlamento para la reforma eléctrica, que ha propuesto el PRI, debe tener un formato especial, para que asistan los verdaderos actores y haya un debate serio, no de cuatro o cinco horas, como el que hicieron en la Comisión de Hacienda.

En relación al presupuesto de egresos de 2022, el coordinador priista adelantó que el próximo lunes los partidos de la alianza Va por México, presentarán el presupuesto alternativo que pretende revivir a programas sociales como el Seguro Popular, Estancias Infantiles y Procampo.

