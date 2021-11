El Insabi recluta mil médicos y enfermeras para trabajar en Guerrero

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El nuevo antiviral de Pfizer contra Covid reduce riesgo de hospitalización

El Insabi dio inicio a las jornadas de reclutamiento de médicos, médicas, personal de enfermería y profesionales de la salud que trabajarán para los Centros de Salud Comunitarios de Guerrero. Es una convocatoria abierta para reclutar a mil médicos y mil enfermeras a fin de llevar los servicios de atención médica a los Centros de Salud de las 7 jurisdicciones territoriales: Centro, Acapulco, La Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente y la jurisdicción Norte. Las jornadas se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud del estado de Guerrero y tienen como objetivo fortalecer las nuevas instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar en Acapulco, Guerrero. Más de 500 profesionales de la salud se dieron cita para participar en el proceso de reclutamiento del programa. Los candidatos se registran en la página web y adjuntan sus documentos para obtener un puntaje por los estudios que acrediten, así como por los cursos, talleres y diplomados con los que cuenten en su desempeño profesional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que en Guerrero hay 2 millones 743 mil personas sin seguridad social. Las entidades de Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, son los estados con mayor pobreza y marginación del país. El Insabi llevará servicios de salud a las zonas más apartadas y marginadas de la entidad para dar cobertura a las personas que más lo necesitan. Estas jornadas de reclutamiento de médicas, médicos, personal de enfermería y profesionales de la salud continuarán el lunes 8 de noviembre a partir de las 14:00h en las instalaciones del Insabi en Acapulco, Guerrero. Se afirma que la contratación del personal de salud en el país es un compromiso cumplido del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer realidad lo que establece el artículo cuarto constitucional de garantizar el derecho a la salud a todas y todos los mexicanos.

*****

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunció que su novedoso candidato antiviral oral contra Covid-19 en investigación, PAXLOVID™, redujo significativamente la hospitalización y la muerte, según un análisis provisional del estudio aleatorio y doble ciego de fase 2/3 EPIC-HR (Evaluación de la Inhibición de la Proteasa para la Covid-19 en pacientes de Alto Riesgo, por sus siglas en inglés) en pacientes adultos no hospitalizados con Covid-19 con un alto riesgo de evolucionar hacia una enfermedad grave. El análisis intermedio programado mostró una reducción del 89% del riesgo de hospitalización o muerte por cualquier causa relacionada con la Covid-19 en comparación con el placebo en los pacientes tratados dentro de los tres días siguientes al inicio de los síntomas (criterio de valoración primario); el 0,8% de los pacientes que recibieron PAXLOVID™ fueron hospitalizados hasta el día 28 después de la asignación aleatoria (3/389 hospitalizados sin muertes), en comparación con el 7,0% de los pacientes que recibieron placebo y fueron hospitalizados o murieron (27/385 hospitalizados con 7 muertes posteriores). La significación estadística de estos resultados fue alta (p<0,0001). Se observaron reducciones similares en las hospitalizaciones o muertes relacionadas con la Covid-19 en los pacientes tratados dentro de los cinco días siguientes al inicio de los síntomas; el 1,0% de los pacientes que recibieron PAXLOVID™ fueron hospitalizados hasta el día 28 después de la asignación aleatoria (6/607 hospitalizados, sin muertes), en comparación con el 6,7% de los pacientes que recibieron placebo (41/612 hospitalizados con 10 muertes posteriores), con alta significación estadística (p<0,0001). En la población general del estudio hasta el día 28, no se registraron muertes en los pacientes que recibieron PAXLOVID™ en comparación con 10 (1,6%) muertes en los pacientes que recibieron placebo. PAXLOVID™ es un tratamiento antiviral inhibidor de la proteasa del SARS-CoV-2 en fase de investigación, diseñado específicamente para ser administrado por vía oral, de modo que pueda prescribirse al primer signo de infección o al darse cuenta de una exposición, ayudando potencialmente a los pacientes a evitar una enfermedad grave que pueda conducir a la hospitalización. El PF-07321332 está diseñado para bloquear la actividad de la proteasa del SARS-CoV-2-3CL, una enzima que el coronavirus necesita para replicarse. La coadministración con una dosis baja de ritonavir ayuda a ralentizar el metabolismo, o la descomposición, del PF-07321332 para que permanezca activo en el organismo durante más tiempo en concentraciones más altas para ayudar a combatir el virus.

