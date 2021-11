Presidente pide a la SCT plan para evitar más tragedias por tráileres

Pide verificar el estado de unidades de carga

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementar un plan para evitar tragedias como el accidente en la autopista México-Puebla que dejó 19 personas muertas este fin de semana, donde la causa fue un tráiler sin frenos.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador lamentó el trágico accidente y envió un abrazo fraterno a los familiares de los fallecidos.

“Y dimos hoy la instrucción para hacer toda una revisión sobre esto. Que intervenga la Secretaría de Comunicaciones, que debe actuar, hay una oficina para esto, para verificar el estado de los vehículos, el estimado de la carga, la situación física de salud de los conductores, las rampas, los sitios en que están las casetas.

“Y va a intervenir Comunicaciones y Transportes y va a intervenir la Guardia Nacional para presentar un plan porque sí es muy lamentable este accidente y tenemos que evitarlo” , dijo el presidente López Obrador.

López Obrador reconoció que el pasado fin de semana fue el más triste y doloroso por el accidente en la caseta de Chalco, donde un tráiler se quedó sin frenos y embistió a 7 automóviles.

El Presidente insistió en que se requiere una investigación de las autoridades del sector comunicaciones y transportes para aclarar la situación de todos los elementos y personas involucradas y generar un plan para evitar que esas tragedias se repitan.

Pide López Obrador enviar a niñas, niños y jóvenes a las escuelas

Sobre la pandemia, el presidente López Obrador aseguró que “vamos caminando a la normalidad” luego de subrayar la importancia de que ninguna escuela permanezca cerrada y se regrese a las clases presenciales, luego que han bajado los contagios de covid-19 y que se ha demostrado que el regreso a clases no significa un aumento en los mismos.

El mandatario apuntó que a su gobierno le ha costado trabajo convencer del regreso a clases por la campaña en contra desinformando sobre el tema, pero aseguró que los contagios no se han incrementado.

Hacer un llamado a madres y padres de familia, directivos de escuelas, autoridades para que ya se termine de enviar a todos los estudiantes, niños y adolescentes a las escuelas, a abrir todas las escuelas, ya no debe haber escuelas cerradas”, expresó.

Añadió que del total de contagios en el país, sólo 1 por ciento ha sido de niños de cero a 4 años, 3 por ciento de niños de 5 a 11 años y de 6 por ciento de adolescentes entre los 12 a 17 años.

“Nos costó trabajo convencer que se regresara a clases presenciales, había toda una campaña en contra desinformando, pero no hemos tenido problemas de contagios en escuelas y aún faltan colegios que se abran”, mencionó López Obrador.

Exhortó a los mexicanos a vacunarse, pues aseguró que 80 por ciento de nuestra población ya tiene al menos una vacuna y la mayoría de quienes hoy se están contagiando y falleciendo, son las personas no vacunadas.

No hay denuncia ni protesta de EU por reforma eléctrica: López Obrador

El titular del Ejecutivo federal aseguró que hay muy buena relación con Estados Unidos y que no hay denuncia ni protesta por la reforma eléctrica o política petrolera de México, ya que han sido respetuosos de la soberanía del país.

“No tenemos ningún tipo de denuncia, protesta ni por la cuestión eléctrica ni por la política petrolera, son muy respetuosos. Han sido muy respetuosos de nuestra soberanía porque nosotros no somos una colonia, México es un país libre, independiente, soberano. La primera vez que hablé con el presidente Biden me ayudó mucho porque me dijo ‘nosotros nunca vamos a ver a México como nuestro patio, vamos a respetar la soberanía de México’”, dijo.

Celebrará su cumpleaños en Palacio Nacional con comida familiar

El presidente López Obrador dijo que el próximo fin de semana no realizará gira a otros estados con motivo de su cumpleaños, por lo que permanecerá en Palacio Nacional y celebrará con una comida con su esposa e hijos.

“El sábado cumplo 68 años, creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, mis amigas que me quieren y yo los quiero y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y en familia se los compartan y lo mismo la música, que no hace falta, muchas gracias, me da pena, así como ven soy tímido y voy a estar aquí y tenemos organizada una comida familiar con mis hijos, mi esposa y eso es todo, le doy gracias a la vida que me ha dado tanto como la canción de Violeta Parra porque me han apoyado mucho, estoy en deuda con los mexicanos y por eso repito: no voy a fallarles”, expresó.