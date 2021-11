El Senado podría rescatar a Nieto como asesor: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta nunca consideró injusta la dimisión de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, pero reconoció que el ahora ex funcionario fue un colaborador leal y eficaz para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, por lo cual se comprometió a analizar si el Senado lo podría rescatar como asesor sobre lavado de dinero y anticorrupción.

Ricardo Monreal se deslindó así de funcionarios y personajes de la 4T que condenaron y descalificaron duramente a Nieto por haberse casado en un lujoso hotel de la ciudad de Antigua, Guatemala, evento marcado por un escándalo que involucró a varios de sus invitados.

Su idea de rescatar a Santiago Nieto para el Senado surgió ante la existencia de una Ley que le impedirá al renunciante de la UIF buscar empleo durante los siguientes 10 años en la iniciativa privada nacional o extranjera.

Monreal incluso consideró que esa norma debería ser revisada y reformada a fin de no ser aplicada en estos casos.

La ley de austeridad que hoy prohíbe este tipo de pases de altos cargos del gobierno al sector privado, se aprobó ante el hecho de que en los sexenios anteriores se abusó de ese método.

Se dio incluso el caso de que ex presidentes, como Ernesto Zedillo y ex secretarios que fueron casi de inmediato, al concluir sus encargos, a formar parte de Consejos de Administración de grandes consorcios internacionales con salarios extraordinarios.

La ley de austeridad, al impedirles pasar del sector público al privado, pretendía impedir que la información privilegiada acumulada por esos altos funcionarios terminaran sirviendo para incrementar ganancias a la IP.

Sin embargo Nieto no está impedido de trabajar ahora para alguna entidad del gobierno, como podría ser el Senado. Si Monreal lograra rescatarlo, sería la segunda ocasión en que Santiago Nieto trabajaría para la Cámara alta, ya que en el ex titular de la UIF fue contratado como asesor de la bancada del PRD en el Senado por el entonces coordinador de esa fracción, el poblano Miguel Barbosa.

Con Barbosa como presidente del Senado, Nieto buscó ser infructuosamente consejero electoral y luego logró ser titular de la Fepade, desde donde abrió investigación contra Emilio Lozoya por el soborno de Odebrecht, pero con el objetivo de probar que esos recursos se utilizaron en la campaña de Enrique Peña Nieto.

Fue entonces que el Procurador interino de la PGR, Elías Beltrán lo destituyó por filtrar datos de una investigación en curso al diario Reforma.

Durante su gestión como titular de la UIF entró rápidamente en conflicto con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien lo acusó públicamente de recurrir constantemente a la filtración a medios de investigaciones en curso lo que generaba una presión social hacia la Fiscalía General.

Gertz lo llegó a confrontar en privado porque las imputaciones filtradas por Nieto a la prensa simplemente no tenían fundamento legal contra personajes que eran acusados por el titular de la UIF. Quizá el mejor ejemplo de eso es el caso de Emilio Lozoya, quien ha generado expedientes contra decenas de ex funcionarios que analizados en lo particular carecen de pruebas.

Pues no, el Consejo de Seguridad no ve esas propuestas

Luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propusiera en el Consejo de Seguridad de la ONU su programa de gobierno contra la corrupción y para sembrar árboles en el sureste del país como ejemplo para ser replicados en el mundo, Vasily Nebenzya, representante de Vladimir Putin, presidente de Rusia-, ante el organismo, le recordó que su propuesta simplemente no procede.

Agradeció a AMLO llevar a ese foro el tema de la desigualdad en la repartición de la riqueza que amplifica la crisis que hoy padece la humanidad, sin embargo, Nebenzya consideró a nombre de Rusia que su propuesta se hizo en una instancia que no tiene competencia para eso… el Consejo de Seguridad no se ocupa -le recordó- del fortalecimiento de la infraestructura ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola ni crear puestos de trabajo, subrayó.

Papelazo mundial pues.

