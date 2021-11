López Obrador no da “paso sin huarache”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Sin alianza no se avanza”: Héctor Arreola Soria aspira a Durango

La semana cerró con una sorpresa, pues el hecho que desde Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera prácticamente regañado a su silente secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, por un gran problema que lleva tres años sin resolverse como lo es el abasto de medicamentos para lo que se conoce como enfermedades catastróficas como lo es el cáncer, está de no creerse, a menos que el de Tepetitán se hubiera percatado de que ha venido perdiendo su tan ansiada popularidad, o bien, está empeñado en ganarse simpatías para su reforma eléctrica, esa que “muy gallito”, aseguró que defenderá en el encuentro que tiene programado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Dicho sea aparte, hay que recordar que el tabasqueño aseguraba en sus tiempos de candidato presidencial que pondría en su lugar a un enjundioso y antimexicano presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y al final, cuando lo tuvo enfrente en su primer viaje internacional a Washington, no se atrevió a decirle absolutamente nada, limitándose a cumplir los deseos y exigencias del entonces inquilino de la Casa Blanca. Así que con Biden, ¿por qué tendría que ser distinto?

Por lo que respecta al encuentro de estos presidentes, la verdad es López Obrador el que más chiquito se ve. De entrada, necesitará traductor, que lo tiene en la persona del distinguido secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero tarde se le hará para regresar a México, con todo y que en su más reciente visita a Nueva York, según se supo, presuntamente se ofreció algo así como cien dólares a quien acudiera a llevarle serenata y a echarle porras al mandatario mexicano.

En fin, habrá que esperar si López Obrador actúa de buena fe, lo cual se ve muy difícil o bien lo hace para ganar simpatía y votos para su tan llevada y traída reforma eléctrica, porque lo cierto es que el de Tepetitán “no da paso sin huarache”.

Por otra parte, en cuanto a la discusión del Presupuesto para 2022, en la que la oposición presentó mil 994 reservas, hay que recordar que el coordinador de la vulgar bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que no hay manera de que se revierta el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para 2022. Se nota que los diputados del partido oficial, continúan en la tónica de seguir a pie juntillas la instrucción presidencial de descalificar al INE al precio que sea, porque es bien sabido que López Obrador quiere un Instituto Electoral a modo y que él pueda hacer y deshacer a su antojo, lo que de concretarse, sería sumamente desafortunado.

En otro frente se ubicó ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que el INE tendría la posibilidad de obtener más recursos en algunos fideicomisos.

Municiones

*** Héctor Arreola Soria es sin duda uno de los aspirantes que cuenta con más posibilidades para abanderar a la alianza “Va por México”, ni más ni menos que para el gobierno de Durango porque entre otras razones, tiene el mejor currículum y su relación con los integrantes que componen dicha alianza, es muy buena, como por ejemplo, la senadora albiceleste Josefina Vázquez Mota y el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks. “Si realmente se quiere que un candidato sea ganador, se requiere ir en alianza… Sin alianza no se avanza”, asegura Arreola. La trayectoria y el arraigo de Héctor Arreola es impresionante y su materia es la educación, pues se desempeñó en tal cartera en los tiempos en que Ismael Hernández Deras gobernaba la entidad duranguense. Hay otros competidores que también aspiran al cargo como el panista Héctor Flores, actualmente secretario general de gobierno, que perdió hace seis años, cuando el actual mandatario estatal, José Rosas Aispuro llegó y ahora es el “gallo” del gobernador, sin dejar así como el priista Ricardo Pacheco, que es el candidato del dirigente de lo que queda de la Central de Trabajadores de México, (CTM), el senador Carlos Aceves del Olmo y tampoco hay que soslayar a Esteban Villegas. Otro de los “suspirantes” es el legendario Adrián Alanis, que de ser priísta, tiene algo así como 6 meses que se cambió “de camiseta al PAN”. Será para el mes de enero del año entrante cuando se decidirá quién resulta ser el candidato al gobierno duranguense por parte de la alianza “Va por México”, sin embargo, desde el pasado mes de octubre, el actual, noviembre y diciembre, los integrantes de dicha alianza se encuentran haciendo mediciones sobre quién puede ser el mejor candidato y en eso, Arreola Soria no parece tener rival enfrente. De hecho, estima que las posibilidades reales de que gane la colación “Va por México”, en Durango, son muchas, así que en otro estado gobernador actualmente por el PRI, como es Hidalgo. Héctor Arreola considera -a diferencia del actual dirigente albiazul, Marko Cortés-, que también que el PAN puede refrendar su triunfo en Aguascalientes. Desde luego, le resulta preocupante que Manuel Espino se haya movido para ser el candidato de Morena al gobierno de Durango, pero tiene plena confianza en que la alianza triunfe en dicho estado.

*** La advertencia se hizo en tiempo y forma. El conejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que si se le recortan recursos a dicho Instituto concretarse el recorte de casi 5 mil millones de pesos a su presupuesto, el INE recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la imposibilidad económica de realizar la consulta de revocación de mandato, uno de las ocurrencias del tabasqueño. Ante este escenario, la consejera Claudia Zavala aseguró que el INE no puede sustraer 3 mil 830 millones -que se prevé cueste la revocación- de otras áreas, porque su realización es una disposición legal o es fundamental para la operación del organismo.

*** Durante la sesión que por partes se dio en la Cámara de Diputados para discutir el Presupuesto del año entrante, la bancada del PAN, que coordina Juan Carlos Romero Hicks, arremetió contra el gran ausente en el regaño presidencial por la falta de medicamentos, cuya entrega, se supone que deberá ser gratuita y se trata del flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. En un momento dado, en San Lázaro, los panistas lo llamaron como se le conoce no solo por las ex benditas redes: el doctor Muerte, también lo calificaron de cretino y miserable porque esta errada y llamada Cuarta Transformación se obstina en no querer vacunar a los menores de 12 años de edad. ¿Será que pese a las circunstancias, López Obrador insiste en defenderlo?

morcora@gmail.com