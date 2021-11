“Se cayó el milagro oaxaqueño”; ruptura entre Alito Moreno y el gobernador Murat

Lo que se van a reir de Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer

“Se cayó el milagro oaxaqueño”, esa es la frase que más se escucha en la entidad porque resulta que dio su V Informe de Gobierno, el mandatario estatal, Alejandro Murat, y no pudo quedar bien, como dice un refrán, “ni con Dios ni con el diablo”, pues el PRI lo dejó solo, ya que ninguno de sus correligionarios, empezando por el líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas lo acompañó, aunque se dice que fue el gobernador el que no invitó a “Alito”. ¿Será?

Y de parte del gobierno federal, le enviaron un representante presidencial que prácticamente pasó desapercibido, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.

Este abandono del que fue objeto el mandatario estatal, o bien, que él no quisiera ser el anfitrión, se puede interpretar de varias maneras, pero la que más sentido tiene es que el PRI haya roto con el gobernador oaxaqueño, ya que una vez que los diputados morenistas y rémoras aprobaron el Presupuesto de Egresos para el 2022 y el Bloque Opositor en la Cámara Baja, del cual forma parte el tricolor, anunció que no aprobará la controvertida reforma eléctrica, entonces los esfuerzos de Murat Hinojosa por negociar el tema, se vinieron por tierra.

Fue entonces cuando vino la ruptura porque por lo que se puede apreciar, en la tierra donde se inventó el “sushi Primor”, se seguirá intentando cerrar alguna negociación, sobre todo ahora que se supone que el Revolucionario Institucional se había vuelto “el fiel de la balanza” en los acuerdos para “aterrizar” la controvertida reforma, sí, esa que ahora les reclama el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores priistas que si no aprueban, le están haciendo el juego al expresidente Carlos Salinas y se colocan en contra de otros dos ex presidentes: Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

¿Acaso se le olvida al de Tepetitán que él es el primer promotor de su presunto archi enemigo Salinas de Gortari y que su administración ha resultado ser una copia, -bastante mala, por cierto, que ya es mucho decir-, de la gestión de Luis Echeverría?

Visto a distancia, las visitas que realizó López Obrador a la entidad oaxaqueña y los constantes espaldarazos al gobernador, no eran de balde. Quién sabe qué le habrá prometido uno al otro que ahora con este vacío que le hicieron sus propios correligionarios al mandatario estatal priísta, los acuerdos a los que hayan podido llegar, naufragarían sin remedio. Pero bueno, todavía hay tiempo y algo se podrá rescatar y, ¿habrá por ahí alguna embajada disponible?

Por cierto, llamó mucho la atención la ausencia del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, (IEEPO), Francisco Angel Villarreal, que a voz en cuello venía diciendo que aspiraba a ser el candidato, por cierto del PRI, al gobierno de dicha entidad y por eso desde el Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña, lo apoyan. El problema es que nadie le avisó que “lo lanzaron al ruedo”, pero para ser el perdedor, ¿o, cómo se dice en términos deportivos?, pues que el segundo lugar siempre será el primer perdedor, sin embargo, lo más probable es que Villarreal no llegara a ocupar ese honroso segundo lugar y eso lo tiene muy, pero muy triste.

Ahí está otro que aprovechando “el río revuelto”, al comparecer ante senadores, aseguró que dejaría en tiempo y forma su encargo como director del ISSSTE y Luis Antonio Ramírez se autodestapó para la misma posición, pero se supone que por parte de Morena, pero en todo caso, eso son sólo ilusiones.

La disputa real y palpable, está efectivamente en Morena, que tiene en dos senadores a sus principales aspirantes: Salomón Jara y Susana Harp.

En otro tema, a dos días de reunirse en la Cumbre de los Países de América del Norte con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente López Obrador ya siente que está a la altura de quienes sí son verdaderos líderes a nivel mundial, así que corre el riesgo de recibir un balde de agua helada en dicho encuentro, pues nada más alejado de la realidad; se nota que al de Tepetitán le da algo muy semejante al terror salir del país, de ese tamaño su inseguridad.

Quizás debido a lo anterior, escogió con todo cuidado a su comitiva, pero desafortunadamente de todos, no se hace uno. Estará desde luego, su edecán oficial, Marcelo Ebrard; la siempre eficiente secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que elige las peores fachas que tiene en su guardarropa para tomarse la foto junto a representantes del gobierno del vecino país del norte.

Pero lo que no tiene desperdicio, es que el Presidente mexicano haya invitado a este viaje ni más ni menos que al flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell y lo lleva, para ponerlo como ejemplo, ¡de qué!, ¿de que México ocupó los primeros lugares en mal manejo de pandemia de Covid-19?, o ¿de que tenemos también el mayor número de niños y niñas en orfandad debido al Covid? ¿Acaso por la resistencia que se tiene a vacunar a los menores de entre 12 y 17 años, para no quitarles dosis a los de la tercera edad?, o a lo mejor les platica López-Gatell de que su jefe, el secretario Jorge Alcocer, no quiere vacunar a sus nietos para no afectar su sistema inmunológico. Lo que se van a reír de los flamantes funcionarios lopezobradoristas.

Seguramente, porque el referido funcionario sí sabe inglés, le dirá al presidente Biden y al ministro Trudeau: “the face mask serves for what it supposed to serve, and doesn’t serve for what it’s supposed to serve”

*** Padres de los niños que padecen cáncer, se presentaron en la Fiscalía General de la República, (FGR), a cargo de Alejandro Gertz para ampliar las denuncias en contra de funcionarios principalmente de la Secretaría de Salud, por genocidio abuso de autoridad en modalidad de comisión. Asimismo, se presentaron en la FGR para que estos regaños de López Obrador, hechos desde Colima la semana pasada, se tomen por la fiscalía como un medio probatorio de que el desabasto de medicamentos en nuestro país, es real. Entonces la Fiscalía, si es que se maneja con grado de independencia respecto al Ejecutivo, tendría que solicitar que el presidente López Obrador comparezca y así, el hecho quede registrado jurídicamente. Más que una denuncia, esto último es una solicitud para que un testigo, como en este caso sería el tabasqueño, amplíe las carpetas de investigación. Estos padres y madres sin duda luchan por un acto de justicia y “a nombre de todos aquellos niños que han perdido la vida”, dijo quien encabeza el Movimiento Nacional por la Salud, Israel Rivas que agregó que tarde llegó el regaño del tabasqueño al secretario Alcocer y al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer y otra cuestión que afecta es que se redujo el presupuesto para la salud.

