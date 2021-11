El Consejo Coordinador Empresarial pide que Rafael Marín Mollinedo sea el candidato de unidad por Morena para la gubernatura de Quintana Roo

José Luis Montañez

Fundadores del partido guinda en el estado le manifestaron su apoyo

En Quintana Roo, mientras Rafael Fernando Marín Mollinedo mostraba su músculo político de la mano del Consejo del Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), aun después de confirmar que no se registró para buscar la candidatura a gobernador por Morena, del que se presume será el virtual abanderado de unidad, fundadores de Morena, a los que dio voz Francisco Samaniego, volcaron todo su apoyo para que sea él su candidato.

No se confunda querido lector, el actual director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, primo de Nicolás Mollinedo, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, favorito para quedarse con la candidatura a gobernador que se disputan Marybel Villegas Canché y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, reiteró que no se registró en el proceso interno, pero no se descartó para ser el candidato de unidad ante el Ieqroo, si así se lo pide el Presidente.

Ante dicha coyuntura, el amigo de López Obrador les mostró a sus adversarias políticas que no está muerto y que en cualquier momento puede neutralizarlas con sólo decir “sí acepto”, ya que la misma convocatoria y el CEN indican los ajustes de último momento que se pueden realizar, de así convenir a los intereses del partido en la selección de su abanderado.

La insistencia de los medios en sus alcances como político y fundador de Morena, desmeritó la tan armada conferencia para supuestamente realizar la presentación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).

En una actitud relajada y modesta, el “delfín” del presidente López Obrador aprovechó el escaparate político empresarial que se montó con la ayuda de los empresarios para mostrarse como un gran administrador, además de dar a conocer el interés que tienen los estadounidenses en invertir en el corredor interoceánico.

Noticia que congratuló a los empresarios, que ni tardos ni perezosos mostraron su beneplácito que enmarcaron con una contundente foto con el favorito de AMLO, en un acto más político que empresarial, que logró el objetivo de reforzar sus aspiraciones rumbo a la gubernatura con una tácita respuesta a los medios de que todo puede pasar e incluso bromear en cuanto a los resultados de las encuestas, que lo favorecen apenas con un 2 por ciento.

Rafael Fernando Marín Mollinedo, una vez más, dejó ver que también tiene su corazoncito, que no le hace el feo a la gubernatura en Quintana Roo y deja entrever que las puertas todavía no se cierran del todo, ya que hay mucho camino todavía por recorrer, hasta antes que se defina o se designe quién será el candidato.

Bloque de Morena pide a Marín Mollinedo como candidato

En un intento desesperado de sacar de la jugada a la “podredumbre política” del partido, que sólo genera fisuras e incertidumbre, más de una decena de militantes fundadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones para que en Quintana Roo sea un hombre el candidato, hecho que reafirmaron en conferencia de prensa, en abierto apoyo a Rafael Fernando Marín Mollinedo.

La misiva enviada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la firmaron Francisco Samaniego, Tilo Gómez, Yara Tucuch, Erick Sánchez, Ricardo Velazco, Romina Cervera, Paola Robles, Gerardo Solís, y Marcela Mujica.

Los miembros fundadores aseguraron que este instituto político en Quintana Roo está en riesgo, ya que al interior de Morena, tanto Marybel Villegas Canché como Hermelinda Lezama no contribuyen en cuidar el partido, que está a merced de carroñeros que pretenden aprovechar el momento de fragilidad para poder posicionarse como es el caso del Frente Opositor, conformado por PRD, PAN y PRI.

En la misiva, aseguraron que la vida interna local de Morena no ha madurado lo suficiente para hacerse cargo por sí mismo de esa oportunidad, por una alta conflictividad interna debido al frágil ejercicio de la política y de la construcción de acuerdos.

Lo que complica la selección de aspirantes, que saca los peores demonios de cada uno, que sin importar las reglas del juego hacen y deshacen a su antojo, poniendo en riesgo al partido guinda y amenazando con saltar a otro partido, de no ser favorecidos.

Advirtieron que podrán ser tomados por asalto por grupos tradicionales de poder ajenos a la Cuarta Transformación, de ahí la urgencia de tomar los controles necesarios y ubicar a quienes se quieren saltar las trancas, al permitir que sea un hombre el candidato y la candidatura recaiga en Marín Mollinedo.

El riesgo de perder sus privilegios asusta a quienes creyeron tener la sartén por el mango y de no ponerles freno de mano, según los propios fundadores podrían contaminar el proceso estimulando contradicciones, rupturas, y tratar de influirlo con iniciativas y propuestas en su beneficio, lo que, dicen, vulneraría los valores y principios neutralizando los objetivos del proyecto.

