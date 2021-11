AMLO no… pero Sheinbaum sí reconoce a Monreal como tercer aspirante presidencial

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Hoy, todo lo que digan o hagan Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, lo quieran o no, será parte de la adelantadísima sucesión presidencial abierta el lunes 5 de julio pasado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese día, lo sobresaliente del anuncio de que dentro de su percepción había al menos 5 o 6 prospectos –Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nahale y Tatiana Clouthier- fue que no mencionó a Ricardo Monreal, quien salió de inmediato acorregirle la plana y decir que él estaría en la boleta electoral presidencial del 2024 con o sin morena.

López Obrador no ha rectificado. En los ya 5 meses que lleva abierta esta sucesión, el tabasqueño nunca lo ha mencionado. No sólo eso, ya no lo invita ni se reúne con él en ningún acto. Sigue sin considerar al zacatecano como uno de sus posibles sucesores dentro de Morena y la 4T.

En esos 5 meses ha quedado en claro que la preferida es Claudia. Y por eso tiene relevancia lo que ella dice. Y lo que indicó en estos días, es que -aunque su jefe no lo quiera- ella sí considera a Monreal como un contrincante electoral en la sucesión presidencial.

La pregunta a Ricardo Monreal fue ayer directa al tema: ¿qué opina de lo dicho por Claudia Sheinbaum sobre que todos los aspirantes presidenciales de Morena son amigos, que todos se llevan muy bien?

“Coincido con la jefa de Gobierno… nosotros tenemos una buena relación de respeto, una relación de camaradería, una relación bien intencionada.

“Lo que queremos y pretendemos es que continúe el proceso de transformación de la vida democrática del país, de transición política inacabada, y que continúe esta profunda transformación que está viviendo México en su cambio de régimen.

“No tenemos diferencias entre nosotros y hay una relación de respeto, tanto con Marcelo Ebrard, como con Claudia Sheinbaum… queremos lo mejor para el país.

“En ese sentido, no perseguimos ninguna ambición personal o incluso vulgar; todos queremos que México se conduzca por el sendero del progreso y que avance su clima de libertades, su clima de democracia, su clima de progreso… tiene razón la Jefa de Gobierno, entre nosotros hay amistad, hay respeto y hay identificación de ideales, hay identidad”.

Ricardo Monreal coincidía así con una serie de declaraciones de la Jefa de Gobierno de los días recientes, respecto a la sucesión adelantada en la que juegan hasta ahora Ebrard, ella y Monreal.

Sheinbaum había señalado a Milenio diario, el domingo, que en realidad no existía necesidad de un pacto de no agresión entre los 3 precisamente porque entre ellos hay amistad y respeto.

Ayer, en su conferencia mañanera, la jefa de Gobierno reiteró sus dichos y advirtió que “no importa quién quede de candidato, lo importante es dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación”. En ese sentido el zacatecano indicó ayer mismo:

“… ese es un propósito clave: que todos estemos juntos para profundizar este proceso que inició en el 2018. Coincido”.

Interrogado respecto a si lo anticipado del inicio del proceso de sucesión pondría en riesgo la continuidad del proyecto central de Transformación impulsado por López Obrador, Monreal dijo:

“… yo no ando distraído porque estoy aquí, no intento quitarle, robarle espacios a mi trabajo y no me voy a distraer. Pero obviamente, el partido seguramente fijará pronto las reglas.

“Está muy a destiempo, yo incluso escribí un artículo (publicado en El País el 2 de noviembre) sobre la desenfrenada sucesión y, lo más correcto es esperar a que la convocatoria surja, que será hacia septiembre de 2023, en dos años.

“Tiene razón en decir si no está muy apresurada. Yo le diría contundentemente, sí, el que se meta a promocionarse en este momento, está apresurado o apresurada.

– Senador, hay columnistas que señalan y reiteran: Ricardo Monreal va a estar en la boleta en 2024.

– “Sí”.

¿Ahí va a estar?

– “No sólo columnistas y periodistas, a los que respeto: lo digo yo”.

– ¿Aunque no sea por Morena?

-“No, va a ser por Morena, se los aseguro. O es por Morena o es con Morena”.

