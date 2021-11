No apoyaré a ningún aspirante que no salga por encuesta: AMLO

Hermelinda Lezama, arrinconada, en la mañanera

El Presidente advirtió que será respetuoso del proceso en Morena

“Voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar; claro, sólo con mi voto porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido”, dijo claro y preciso el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su tradicional conferencia matutina, en referencia al proceso electoral de Quintana Roo, en de dónde se renovará el Ejecutivo del estado y el Congreso local.

La X Brigada de la Policía Militar fue el escenario de la conferencia que inició a las 6 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y 7 de la mañana de Cancún.

Antes, a las 5 de la mañana, horario local, López Obrador sostuvo la reunión de seguridad nacional con sus colaboradores más cercanos como el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación

La mañana húmeda y fresca enmarcó la llegada de López Obrador en Quintana Roo, en donde a paso lento, tranquilo y sonriente, ataviado con una camisa de manga larga, color azul cielo, y un pantalón oscuro, avanzó en la tarima verde, con su clásica sonrisa hasta llegar al podium y esbozar: “Muy buenos días, nos da mucho gusto, estar en Quintana Roo de nuevo”.

“Ya estamos avecindados en este bello estado de Quintana Roo, de gente buena, trabajadora; este estado que ha dado protección, ha dado albergue, oportunidades a muchos mexicanos de otros estados que han venido aquí, que han hecho su vida con sus familias para salir adelante”.

“Estamos de nuevo ahora en Quintana Roo, porque nos correspondió hacer una evaluación sobre el problema de seguridad y violencia. Todos los días, de lunes a viernes nos reunimos de 6 a 7 de la mañana el Gabinete de Seguridad, lo hacemos por lo general en palacio nacional, pero también en los estados para conocer la situación que prevalece en el país, recibimos el reporte diario de lo que sucede en todo México, de 6 a 7 de la mañana todos los que estamos aquí, el Gabinete de Seguridad”, aseguró.

Mientras tanto, la alcaldesa de Cancún María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, vestida con atuendo rojo entallado y un cubrebocas blanco, pavoneándose en una esquina, junto a uno de los secretarios de Estado, se mostraba nerviosa, inquieta, desesperada, cuando el Presidente se refirió a la sucesión gubernamental en Quintana Roo.

Otros “suspirantes” a la candidatura a gobernador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hicieron lo imposible por figurar y salir en la foto, aunque también llamó la atención, la ausencia de la senadora Marybel Villegas Canché, una de las favoritas para la próxima contienda electoral en Quintana Roo.

Con la mano un poco un inquieta, al punto de rascarse la patilla, muy cerca del oído como para escucharse y relajarse con sus propias palabras, afirmó con una mueca un tanto fastidiado, que “acerca de las elecciones, pues son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos”.

En su discurso, tajante y con un halo de hastío, dejó ver su molestia por el rumbo que toma la próxima sucesión a gobernador, al interior de su partido en Morena, sobre todo por la guerra sucia, en los que dejó entrever que no meterá las manos por nadie y respaldará lo que diga los estatutos de Morena y la encuesta.

El Presidente afirmó: “Pero como ciudadano, si me dicen “¿a quién va apoyar de su movimiento? Al que gane la encuesta” (…) “Eso es un buen método porque es como una consulta; se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto” (…) “La gente sabe quién es quién, también por eso no funciona lo de la guerra sucia, yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias que no lo hagan, porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral”.

“No es gente buena para el servicio público”, visiblemente cansado insistió que ya nada es como antes, cuando arriba se decidía al candidato e insistió: “Yo voy a estar con el que gane la encuesta”.

Habrá Batallón de Seguridad Turística

En la conferencia se anunció que en el estado se intensificará la presencia de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional, que tendrá un Batallón de Seguridad Turística.

Este complejo especializado iniciará su operación a partir del 1 de diciembre de 2022; incluye la participación de mil 445 integrantes de la Guardia Nacional y atenderá de manera prioritaria Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, tres de los municipios que concentran más delitos.“Este batallón va a proporcionar la seguridad a toda el área turística; conforme vaya avanzando el año vamos a ir proporcionando las herramientas para poder hacer su trabajo, equipamiento que requiere para poder atender esta nueva misión. Va a poder tomarse este modelo que emplearemos aquí por primera vez, esta Guardia Nacional con especialidad turística, para llevarla a cabo en otras áreas de la República”, detalló el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González.

Las y los integrantes de las fuerzas de seguridad pública recibirán capacitación y se difundirá una campaña en medios de comunicación sobre prevención del delito y las adicciones con el objetivo de fortalecer la integración y los valores sociales.

El secretario dio a conocer que el gobierno estatal proporcionó un terreno en Tulum con extensión de una hectárea en el que se construirá una instalación de la Guardia Nacional, que formará parte de las ocho compañías proyectadas para Quintana Roo.

Están concluidas cuatro y en 2022 y 2023 habrá tres más y una coordinadora de batallón. Actualmente, el despliegue operativo de fuerzas federales en el estado se compone de mil 938 integrantes de la Semar; mil 767 de la Sedena; y 2 mil 117 de la Guardia Nacional; mil 945 miembros de esta corporación operan en seis coordinaciones.

La Semar, la Sedena y la Guardia Nacional reportaron la detención de mil 239 personas durante 2021 y la incautación de sustancias ilícitas, aeronaves, vehículos, armas, cartuchos, granadas y dinero en moneda nacional y extranjera.

Estas acciones están acompañadas de la atención a las causas de la violencia a partir de la implementación de programas para el bienestar; en Quintana Roo operan 14 en beneficio de 203 mil 511 personas con una inversión social superior a los mil millones de pesos.

Los apoyos se dispersarán en su totalidad en las 20 sucursales del Banco del Bienestar que habrá en el estado; de éstas, cinco están concluidas, seis en ejecución y nueve por iniciar.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, precisó que, además de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, los municipios de Othón P. Blanco e Isla Mujeres son los que concentran mayor incidencia delictiva.

La población en el estado es de 2 millones de habitantes, a los que se suma la llegada de 17 millones de turistas al año, lo que influye en la seguridad.