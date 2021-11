El pleito que no nos lleva a nada. Consulta, en peligro

La democracia de México siempre hemos dicho que es muy cara. Miles de millones de pesos de gastan en todo el sistema democrático de nuestro país y muchas ocasiones no se presentan las cuentas claras, pero también es necesario aceptar, que hemos logrado llevar a cabo elecciones confiables y relativamente en paz social.

Sin duda, un presupuesto de 24 mil 649.5 millones de pesos solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) no es una cifra menor, es muy grande. El presupuesto que el Legislativo le está asignado al INE, luego que Morena le quitó el 20%, es de 19 mil 736.5 millones de pesos, que también resulta una cifra muy grande para nosotros los ciudadanos de a pie.

El gobierno de la 4T dice que es suficiente para operar durante el siguiente año, que habrá elecciones en 6 estados que elegirán gobernadores además de llevar a cabo la consulta popular sobre la Revocación de Mandato.

AMLO dice claramente que es suficiente dinero para que el INE haga su trabajo. Les dice a Lorenzo Córdova, consejero presidente y sus consejeros que sí quieren hacer ahorros que se bajen el sueldo, porque ganan mucho, ganan el doble de lo que gana el Presidente, se “rayan” aseguró el mandatario en su conferencia del lunes.

Por su parte, el INE a asegura que ni quitando el sueldo a los consejeros alcanza para la realización de la consulta de revocación de mandato. El sueldo anual de los consejeros del INE representa apenas 1.16% del boquete de 3 mil millones de pesos que dejó el recorte presupuestal.

La Cámara de Diputados aprobó sólo 830 millones 573 mil 799 pesos de los 3 mil 830 millones 448 mil 91 solicitados para el ejercicio de Revocación de Mandato. Ni renunciando a todos sus ingresos en 2022 alcanza para reunir estos recursos para llevarla a cabo el próximo 10 de abril.

El costo estimado de 23 mil millones de pesos para instalar las 161 mil casillas con todo lo que implica. Papelería, material electoral, mamparas, tinta, capacitación y personal, etc. no alcanzaría, así renunciaran todos los consejeros a su sueldo de un año, sólo alcanzaría a cubrir lo correspondiente a mil 457 casillas, que corresponde al 0.9 por ciento.

El Consejero Ciro Murayama informó que el INE presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicias de la Nación bajo el argumento de que no se contempló en el ejercicio de presupuesto, por tanto no se le otorgó al órgano autónomo los recursos para llevarlo a cabo.

Por su parte, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova asegura que con esto se busca atacar al INE, con difamaciones, amenazas que terminan en recortes presupuestales insensatos. No puede y no deben vulnerar al sistema electoral atacando su autonomía.

Este pleito entre el Ejecutivo y un órgano autónomo como el INE, no hay registro. El choque de estas instituciones no lleva nada constructivo.

Las redes sociales han tomado el asunto como viral. Se argumenta que el gobierno le quitó los recursos al INE para que no pueda realizar la consulta de Revocación de Mandato y así tener el argumento de que no hace su trabajo y desaparecerlo.

No es nuevo decirle estimado lector, que el mismo AMLO ha declarado que deberían renunciar todos los consejeros. Esto no lleva a nada bueno.

Es cierto que la democracia nos ha costado mucho dinero. Son muchos millones de pesos cada año para el sistema y para los partidos. Siempre he dicho que el gobierno no debería financiar los partidos políticos, sólo las elecciones. Los partidos deben de ser autónomos en todo, empezando por la parte económica, como sucede en democracias avanzadas en el mundo. Que vivan de su membrecía, eventos, conferencias, estudios, conferencias, etc. Pero no de los impuestos de los contribuyentes.

Creo firmemente que esto terminará en la Corte y que la consulta está verdaderamente en peligro. Sinceramente pienso que si no se lleva a cabo, no pasa nada. AMLO que cumpla con su periodo constitucional como Presidente y que la historia y los hecho lo juzguen y lo coloque en el lugar que se merece, en la historia de México.

No entiendo que mensaje envía AMLO con eso de que exhibirá en la mañanera a los legisladores de los Estado Unidos que no apoyen el plan de migración del presidente Biden para regularizar a 11 millones de mexicanos que viven en EU sin papeles. Es un asunto de importancia sin duda, pero no veo porque el Presidente se tenga que meter en asuntos de política en otro país. Veremos cómo le va en esta visita a la Casa Blanca el día de hoy y que aproveche para denunciarlo.

Por lo pronto, líderes empresariales de Norteamérica hicieron un llamado a cumplir a cabalidad la implementación del T-MEC y enfocarse en una agenda de competitividad y sustentabilidad en la región, esto, de cara a la Cumbre de Líderes Empresariales de América del Norte, donde los presidentes de los tres países se reunirán. Así las Cosas, hasta pronto. Use cubr bocas, seguimos en pandemia.

