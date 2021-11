Vivir la magia de Disney a través del musical “Aladdín” es adentrarnos en un Mundo Ideal

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Espectacular temporada en el Teatro Telcel,

de miércoles a domingo; realmente incomparable

Felicidades a Ocesa por presentar en México una producción inigualable, en la que Morris Gilbert demuestra ser el productor teatral más brillante de México y de varias partes del mundo

Tuve la fortuna de frotar la lámpara mágica y El Genio me hizo realidad tres deseos:

1.- Presenciar el musical más hermoso, mágico y encantador de la cartelera tras casi dos años de que los foros estuvieron cerrados.

2.- Volver a creer en un mundo idea para mi hijo.

3.- Agradecerle a Dios dejar a mi corazón soñar en plena pandemia.

Felicidades a Ocesa por presentar en México una producción inigualable. Gracias por la invitación para asistir a una función especial que “Aladdín” ofreció para los medios de comunicación, artistas e invitados especiales, la cual se realizó el pasado martes 16 de noviembre en el Teatro Telcel, ubicado en Plaza Carso.

Desde nuestro arribo, pareciera que estábamos en “Las mil y una noches” con una deslumbrante alfombra por la que desfilaron personalidades como la escritora Roxana Ramos, María León, Michelle Rodríguez, Elizabeth Álvarez, Lamba García, El Capi Pérez, Mariana Garza,Norma Lazareno, Jacqueline Andere, Julieta González y Morris Gilbert, Margarita Gralia, Fátima Torre, Freddy Ortega, Danilo Carrera, Lolita Cortés, Raquel Bigorra, la youtuber Nath Campos, el conductor Roger González, entre muchos más.

“Aladdín” es el primer evento de Disney en vivo en Latinoamérica después de la pandemia que llega al TeatroTelcel donde podremos disfrutar del musical que se estrenó en 2014 en Ámsterdam y que ha sido visto por más de 10 millones de personas alrededor del mundo.

Esta es la quinta producción que Ocesa lleva de la mano de Disney. Bajo la producción de Morris Gilbert y Julieta González, el montaje es una réplica de lo que se hizo en Broadway por lo que es la producción más grande que hasta el momento ha hecho Ocesa, cuenta con 34 actores en escena, 8 músicos, el director musical y detrás de escena hay casi 80 personas que se encargan de mover todos los telones.

“Gracias al cielo aquí estamos, sanos vivos y con ganas de salir adelante, el noventa por ciento de la población está vacunada, nuestro teatro tiene sistemas de aire condicionado purificado con nivel internacional, es más seguro que un avión, así que literalmente están más seguros aquí que en su casas”, dijo muy emocionado Morris Gilbert, el productor teatral más brillante de México.

“Aladdín” está basado en la película animada del mismo nombre que obtuvo dos Premios Oscar en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, A Whole New World. La grabación de Peabo Bryson y Regina Belle de esa canción se elevó al #1 en la lista del Billboard Hot 100.

“Aladdín” fue adaptado de la película de Disney y también de legendarios cuentos populares, incluyendo Las mil y una noches. El viaje de “Aladdín” sumerge al público en un mundo exótico de aventuras atrevidas, comedia clásica y un romance atemporal. Esta nueva producción cuenta con una partitura completa, que incluye las cinco canciones más apreciadas de la banda sonora ganadora del Premio de la Academia y otras más escritas especialmente para esta producción.

Su versión teatral se estrenó con aclamación de la crítica especializada en el New Amsterdam Theatre el 20 de marzo de 2014 y rápidamente se colocó como uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años. Rompió 14 récords en ese teatro recaudando más de mil millones de dólares y ha sido vista por más de 10 millones de personas a nivel global, con producciones adicionales en Londres, Alemania, Japón, Australia, de gira por Norteamérica y Holanda.

Este maravilloso musical tiene funciones los miércoles y jueves a las 20:00; viernes 20:30; sábados 16:30 y 20:30; domingo 13:00 y 18:00 horas. Adquiere los boletos en las taquillas del inmueble o a través www.ticketmaster.com.mx.

30 ARTISTAS EN ESCENA, ENTRE ELLOS:

RODNEY INGRAM — ALADDIN

JUAMPI — GENIO

IRMA FLORES — JASMÍN

SALVADOR PETROLA — JAFAR

JUAN PABLO ESCUTIA — TIAGO

EDUARDO IBARRA — SULTÁN

MANUEL CORTA — BABKAK

GUSTAVO ROBLES — OMAR

RODRIGO NEGRINI — KASSIM

El público mexicano amante de los musicales ha respondido con tanta emoción que Aladdín tiene uno de los inicios más promisorios en la historia de los montajes de Ocesa.

CARACTERÍSTICAS ESCÉNICAS Y DE PRODUCCIÓN DE ALADDÍN

*** Posee una partitura sobresaliente, incluyendo cinco canciones de la banda sonora original de la película.

***Cuenta con personajes reconocidos y queridos en todo el mundo.

*** Un equipo creativo de primer nivel.

*** Tiene una puesta en escena incomparable.

***Diseño escénico exuberante y espectacular del ganador del Tony® Bob Crowley.

*** Ilusiones sofisticadas a cargo de la seis veces ganadora del Tony® Natasha Katz.

*** El maquillaje y vestuario, este último es obra del dos veces ganador del Tony Gregg Barnes

TALENTO DE GRAN TRAYECTORIA Y ORÍGENES

Los protagonistas de esta puesta en escena son talentos con raíces mexicanas que ponen en alto el nombre de México. Aladdín es un semillero de grandes promesas del teatro musical en nuestro país.

Rodney Ingram quien interpreta a Aladdín, es de origen mexicano y marca un hito en la historia del teatro musical en México. Es la primera vez que una figura de Broadway viene a estelarizar una puesta en escena en nuestro país. A la fecha ha estado al frente de dos grandes producciones en Nueva York: Aladdin en el New Amsterdam Theatre con el papel protagónico y The Phantom of the Opera en el Majestic Theatre. En esta última, le dio vida a Raoul Vizconde de Chagny y fue dirigido por Hal Prince.

Irma Flores, quien dará vida a Jasmín, es una joven soprano con una gran carrera. Ha interpretado a Gianetta en la ópera Elixir de amor de Donizetti; el hada de la arena en Hänsel y Gretel de Humperdinck; a Proserpina en Orfeo de Monteverdi, entre otros. En 2018 formó parte del elenco de Les Misérables México como ensamble y cover de Cosette.

Juampi representará en escena al personaje del Genio. Comenzó su carrera artística a los 14 años como bailarín. Su primer proyecto profesional fue en el musical Jesucristo Súper Estrella, donde participó como cover de Herodes y se consolidó como actor. Ahora Juampi regresa a los escenarios en uno de sus mejores momentos de su carrera.

TRAS BAMBALINAS

“Aladdín” es una de las producciones más grandes realizadas en México. Tan sólo en escena hay 34 actores, más músicos, técnicos y staff. Detrás de ellos hay un equipo de 80 personas operando los diferentes mecanismos que crean la magia de Disney.

La producción cuenta con música del ocho veces ganador del Premio Tony y ocho veces ganador del Oscar Alan Menken (La Bella y la Bestia, Newsies y La Tiendita de los Horrores). Las letras son del dos veces ganador del Oscar® Howard Ashman (La Bella y la Bestia y La Sirenita); del tres veces ganador del Premio Tony® y tres veces ganador del Oscar® Tim Rice (Evita, Aida); y del seis veces nominado al Premio Tony Chad Beguelin (The Wedding Singer) quien también es responsable del libreto. La dirección y coreografía son del ganador del Premio Tony® Casey Nicholaw (The Book of Mormon).

Todas las manos que trabajaron para llegar a esta espectacular producción se traducen en detalles precisos en el escenario. Tan sólo el vestuario cuenta con todo este trabajo artesanal:

Los trajes de “Aladdín” fueron creados por el diseñador de vestuario ganador de Tony Gregg Barnes.

*** Todos los trajes usados en “Aladdín” están hechos a medida y a mano especialmente para el espectáculo.

*** 352 personas trabajaron en la construcción del vestuario.

*** Los trajes cuentan con 2,039 tejidos y adornos cuyos provenientes de Marruecos, Turquía, India, Uzbekistán, China, Tahití, Japón, Guatemala, México, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania.

*** Hay 337 piezas de vestuario en el espectáculo, todas con 134 diseños individuales.

*** Hay 161 zapatos hechos a la medida.

*** Durante una función, se realizan más de 100 cambios de vestuario que tiene lugar en menos de 1 minuto, y más de 50 cambios de vestuario, en menos de 30 segundos.

*** Hay 8,644 cristales de Swarovski en cada uno de los trajes del número final de Un amigo como yo.

*** El vestido de novia de Jasmín pesa más de 5 kilogramos debido a todas las piezas de cristal.

Tecnología

*** La tecnología en Aladdín es de vanguardia, una de las más avanzadas en su ramo. En esta producción todo el esplendor de Broadway está presente.

*** Desde una deslumbrante pirotecnia hasta una alfombra mágica voladora, Aladdín presenta 84 actos de ilusionismo en escena.

*** Cuenta con más de 111 luces móviles y 173 convencionales empleadas durante todo el espectáculo.

*** En total son 38 toneladas de producción entre escenarios voladores, iluminación y efectos automatizados suspendidos.

*** Existen 53 efectos escénicos automatizados diferentes en la producción.

*** Se necesitan 80 personas de staff en cada presentación de Aladdín. Esto incluye actores, equipo de escena, músicos, aparadores, estilistas y artistas de maquillaje.

