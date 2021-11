Fundación Azteca inaugura Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social

Adriana Moreno Cordero

Biden, diplomáticamente, puso en su lugar a López Obrador

Sin duda, el emprendimiento forma parte esencial en la economía del país, ya que genera empleo y ofrece soluciones creativas a muchas problemáticas actuales. Convencida de ello, Fundación Azteca realizó con gran éxito la tercera Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social 2021, donde personalidades del rubro compartieron su visión a fin de que los nuevos emprendedores puedan inspirarse, aprender y crecer.

En este importante evento se contó con la participación del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y del Director General del British Council México, Brian Young, entre otras destacadas personalidades. Por su parte, Ninfa Salinas, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca, inauguró el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN), de la Secretaría de Economía de Puebla, recinto que aspira a convertirse en referente de innovación, creatividad y generación de oportunidades en beneficio de todos los mexicanos.

Durante su intervención, Ninfa Salinas señaló que la pandemia nos dejó como enseñanza que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma ya que tenemos que ser más eficientes y realizarlas mejor. “Solo a través de nuevas ideas, de crear, podemos dar salida a todas las preocupaciones que tenemos y ocuparnos con una solución más eficiente”, subrayó Salinas Sada.

A su vez, el gobernador Barbosa Huerta resaltó que el emprendimiento y la innovación son fundamentales para encontrar soluciones a las grandes problemáticas de nuestra sociedad, el mejor lugar para que surjan las políticas públicas necesarias para resolverlas.

El evento contó con la participación de miles de emprendedores y nuevos aliados como Impact Hub, Social Lab, Bimbo, Banco Azteca, Totalplay e Industria Mexicana de Coca-Cola.

Y mientras esto ocurría en apoyo a las empresas que han sabido sortearla en los tiempos tan difíciles que se transitaron como producto de la pandemia, en el país se registraron una serie de masacres verdaderamente escalofriantes, de esas que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en esta errada y llamada Cuarta Transformación, ya se acabaron y en el segundo día de su gira por los Estados Unidos, a lo mejor, el tabasqueño ni se enteró.

El caso es que estando el de Tepetitán por aquellas tierras, habría que preguntarse si en el encuentro entre el presidente de México y el de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿quién puso en su lugar a quién?

Esta pregunta viene a cuento porque como se recordará, López Obrador estuvo en una actitud muy retadora la víspera de su visita a los Estados Unidos, asegurando que “balconearía” a congresistas norteamericanos que votaran en contra de la regularización de la estancia de 11 millones de mexicanos en aquel país y que no tendría empacho alguno en decirle a Biden que empresas estadounidenses roban en México, de ahí que propusiera su controvertida Reforma Eléctrica, que se empeña en sacar al costo que sea.

Y pues nada, que a la hora de la verdad, cuando el tabasqueño tuvo frente a sí al presidente Joe Biden, parece que todas sus balandronadas se le olvidaron y en la primera reunión bilateral presencial entre ambos mandatarios, de manera muy elegante y diplomática, el presidente de Estados Unidos le dijo a su contraparte mexicano que le “bajara dos rayitas” a sus provocaciones, ya que el gobierno que él encabeza, construye una nueva relación con México, basada en el respeto.

Específicamente, el inquilino de la Casa Blanca señaló: “siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos (entre México y Estados Unidos), sino la política de iguales. Y en realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad y eso es lo que me gusta”.

Así que al Ejecutivo mexicano no le quedó más que quedarse quietecito y cumplir con el resto de la agenda de la reunión de los Líderes de América del Norte. Y qué raro, ya no hubo tantas porras para el tabasqueño.

*** El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que será el próximo martes cuando el Pleno del Senado podría designar a quien ocupe la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco González Salas, el próximo 12 de didiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En entrevista, el legislador zacatecano explicó que los tres perfiles ya pasaron la prueba de la idoneidad en la Cámara Alta, al tiempo que recordó que en otras ocasiones Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf ya fueron candidatas para formar parte la SCJN, y Bernardo Bátiz Vázquez se presentó como aspirantes para la Fiscalía General de la República. Hoy se dará trámite a las comparecencias ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Menchaca Salazar, y el martes expondrán su plan de trabajo ante el Pleno, mismo día en que las y los legisladores votarán por quien genere más confianza y aceptación. Sin embargo, en los corrillos políticos se comenta que la que tendría más posibilidades para llegar a la Suprema Corte es Loretta Ortiz porque ya se la deben, ¿será? De cualquier manera, el senador Monreal explicó que buscará un consenso con todos los grupos parlamentarios, pues se requiere mayoría calificada. En ese sentido, reveló que su bancada aún no se decanta por ningún aspirante; no obstante, “cualquiera de los tres puede ser ministro o ministra”. Además, afirmó que son perfiles cercanos a la Ley y al Derecho.

*** Al reunirse con directivos de la FIFA y la Concacaf, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó los beneficios que redituaría al país que el partido inaugural del Copa de Futbol, 2026, se realice en la CDMX. ¿Acaso estará pensando que de llevarse a cabo dicho partido, ella llevará dos años residiendo en Palacio Nacional?, que, ¿acaso no se está adelantando demasiado la funcionaria?, ¿son tantos sus afanes por ser la sucesora de López Obrador?, no tendría tanta suerte. ¿Por qué no se ocupa la siempre flamante funcionaria en cuestiones más urgentes como por ejemplo los diversos incidentes que se han venido presentando en el Sistema de Transporte Colectivo? Cuando no es en la Línea 1, es en la 8 y la escena que más se ve es olor a humo, retraso de trenes que se tienen que quedar parados hasta una hora y nadie, en este flamantísimo gobierno capitalino, ofrece explicación alguna. Igualmente la señora Sheinbaum, hace hasta lo imposible por tapar estos hechos que perjudican tanto a la población capitalina. No cabe duda, el Metro ha sido y por lo visto, seguirá siendo, el “talón de Aquiles” de quien anda más ocupada en su campaña proselitista, cuando no de la mano de su líder y jefe, ella sola, eso, no importa.

