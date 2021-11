Quintana Roo cuenta con 97 por ciento de cobertura de vacunación entre su población

Empresarios confían en la campaña de inmunización

De cara a la próxima temporada de invierno, cuando se prevé una gran afluencia de turistas y un clima más frío, se espera una cuarta ola de contagios de Covid-19 en Quintana Roo y en todo el país, no obstante, empresarios de la Riviera Maya consideran que será de menor impacto y que el sector tendrá menos efectos negativos debido al avance de la vacunación, que cuenta con una cobertura de 97 por ciento actualmente, y a la mayor información que hay entre la población.

Marc Pujol, presidente en la Riviera Maya de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo: “Hay menos posibilidades de un impacto económico debido a que la población cuenta con la vacuna. Sobre el tema de la pandemia, ya demostramos al mundo que Quintana Roo se mantuvo resiliente; el estado se ha convertido en ejemplo de cómo enfrentar esto, tenemos que estar tranquilos y saber que Quintana Roo sabe enfrentar esto”.

Asimismo, se informó que la ocupación en el Hospital General de Playa del Carmen, principal centro de atención Covid en el municipio de Solidaridad, hubo registros de hasta 12%, con una capacidad de 30 camas exclusivamente para atender la enfermedad, es decir que los números están en evidente picada.

De tal manera, Marc Pujol dijo que no esperan un escenario de cancelaciones o bajas ventas de atracciones turísticas por una cuarta ola de la enfermedad, porque tan sólo en el verano pasado cuando se salía de la tercera propagación fuerte de Covid-19, no hubo afectación severa pese a que la población aún no completaba sus esquemas de vacunación.

“Vamos a esperar a ver qué ocurre y sabremos cómo actuar, pero hay que estar conscientes de que estamos preparados. Estamos preparados para una cuarta ola”, puntualizó.

Hay que recordar que particularmente en Europa ha habido repuntes de casos de Covid-19, razón por la cual se habla del inicio de una cuarta ola de casos, a dos años que se registró el primer caso en la ciudad china de Wuhan.

No obstante, hasta ahora en la Riviera Maya se vive otra situación y ante la baja en el número de contagios y hospitalizaciones, se han comenzado a sobrepasar registros del 80% de ocupación hotelera.

Los especialistas del tema turístico prevén que durante las vacaciones de diciembre se llegue a cerca de 90%, que representaría el fin de la crisis ocupacional provocada por la pandemia del coronavirus, que incluso llevó a los destinos del estado a una ocupación de menos de 4% durante la etapa más crítica de la enfermedad en el mundo.

Quintana Roo tiene cobertura de vacunación de 97%

La Secretaría de Salud federal informó que ha aplicado un total de 130 millones 516 mil 894 dosis de vacunas contra Covid-19 en todo el país, por lo que 75 millones 678 mil 811 personas han sido inoculadas; de ellos, el 84 por ciento tienen esquema completo, es decir, 63.9 millones de personas.

El gobierno mexicano destacó que hasta el momento ha vacunado al 84 por ciento de la población mayor de 18 años, siendo que la cobertura de vacunación más alta la tiene la Ciudad de México, que alcanza el 99 por ciento; le siguen Quintana Roo, con el 97 por ciento y Querétaro, con el 95 por ciento.

En contraparte, la cobertura más baja la tiene Chiapas, con el 61 por ciento de su población mayor de edad vacunada. Durante la semana pasada, México recibió 4 millones 124 mil 410 dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y CanSino, con lo que, hasta ese momento, el país había recibido 167 millones 962 mil 225 dosis de vacunas de siete diferentes laboratorios.

Cancún se mantiene como el destino favorito de los turistas: Sectur

A pesar de las afectaciones que dejó la contingencia sanitaria en todos los destinos turísticos del mundo, Cancún, en Quintana Roo ha sido uno de los que ha demostrado una recuperación más rápida e importante, tan es así que durante el Tianguis Turístico de México 2021 se dio a conocer que se mantiene como el lugar preferido por los turistas del mundo para vacacionar, una vez que pasó la etapa más crítica de la contingencia sanitaria, hasta ahora.

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, recalcó durante la edición 45 del Tianguis Turístico 2021, que el turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, aventura, sol y playa, y romance son los más demandados y que Cancún se mantiene como el destino más solicitado por los turistas, asimismo, destacó que Mérida se colocó en el tercer sitio de los destinos más comprados por los tour operadores, lo cual se reflejará en 2022 durante los próximos siguientes 10 años, es decir, que se prevé una recuperación sostenida del sector en este y otros destinos mexicanos.

A nivel nacional, recalcó que el turismo de naturaleza se incrementó en un 58 por ciento; el cultural, 57 por ciento; gastronómico, 55 por ciento; de aventura, 50 por ciento; de sol y playa, 41 por ciento; y de romance, 37 por ciento, siendo el Caribe mexicano el destino favorito en cada uno de ellos.

“Los 10 destinos más solicitados son: Cancún, con el 28 por ciento; Riviera Maya, con 18 por ciento; Mérida, con 16 por ciento; Ciudad de México y Los Cabos, con 15 por ciento; Acapulco, con 14 por ciento; Oaxaca y Puerto Vallarta, con 13 por ciento; diversos Pueblos Mágicos, con 11 por ciento y Guadalajara con 10 por ciento”, recalcó el funcionario federal.

Asimismo, sobre los alcances de este evento, el titular de la Secretaría de Turismo resaltó que fue la edición más exitosa, pues rompió récords y estableció nuevas marcas en cifras de compradores, participación de empresas, expositores y citas registradas. “Se registró un incremento del 17 por ciento de ventas, de las empresas participantes, el cual asciende a 598 millones de pesos”, celebró.

A esto añade que “en el primer Tianguis Turístico inclusivo se logró superar las metas con la presencia de 43 países, haciendo historia en el número de delegados, con 1 mil 635 compradores. “Los resultados finales de esta 45 edición se verán reflejados positivamente durante el transcurso de 2022, sobre todo en la captación de divisas y el gasto per cápita”, concluyó.

Cancún rompe búsquedas en el evento

Asimismo, se debe recalcar que Cancún aporta más de 143 mil millones de pesos anuales al Producto Interno Bruto de Quintana Roo y se proyecta rebasar los dos mil 900 millones de dólares de derrama económica en este año, por lo que su importancia en el turismo en vital para las finanzas de la entidad.

Sobre la presencia de la región en el evento internacional que se realizó del 16 al 19 de noviembre, el director general de Turismo de Benito Juárez, Jorge Luis Téllez Vignet, señaló que más del 50 por ciento de los asistentes se mostraron interesados por el atractivo turístico y los servicios que ofrecen los destinos del Caribe mexicano.

“Particularmente, Cancún muestra una franca recuperación económica, que permite la recuperación de empleos, con números positivos en la llegada de visitantes. El Aeropuerto Internacional de Cancún ha sido también factor decisivo en la reactivación e incremento en la conectividad con nuevos destinos internacionales, como lo es la llegada del primer vuelo directo de Aeroflot, en la ruta Moscú-Cancún” puntualizó.

AIC, cerca del récord de operaciones en un día

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) informó que el fin de semana, el Aeropuerto Internacional de Cancún estuvo muy cerca de alcanzar su récord de operaciones en un sólo día, establecido el pasado 17 de julio.

Y es que el sábado la terminal aérea del municipio de Benito Juárez realizó 551 operaciones y se quedó solamente a dos del récord establecido durante el mes de julio pasado, que fue de 553.

Según el comunicado, el aeropuerto de Cancún realizaría 278 operaciones de llegada, de las cuales 85 eran vuelos nacionales y 193 internacionales, de igual manera, serían 273 el número de salidas, 83 nacionales y 190 internacionales.

Entre los destinos internacionales que destacaron en las operaciones estuvieron: Dallas, Denver, Detroit, Nueva York, Moscú, Las Vegas, Madrid, Pittsburgh, Washington, París, San Francisco, Guatemala.

