Hay indicios de una cuarta ola de Covid, reconoce Salud federal

El virus sigue activo en el mundo

No descarta que se pudiera hacer presente para la temporada de invierno

Pese a que la mayor parte de nuestro país está en semáforo epidemiológico verde, que implica bajo riesgo, la cuarta ola de contagios por Covid-19 no está descartada para las autoridades federales de salud.

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, informó el fin de semana que ya se registran pequeños indicios de una nueva ola de coronavirus en México.

Aunque el titular de la Ssa no dio mayores detalles, desde su nueva sede, en Acapulco Guerrero, hace unos días el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no descartó que una nueva ola de contagios se pudiera hacer presente en nuestro país para la temporada de invierno, dado que la pandemia de coronavirus sigue activa en el mundo.

“Hay que tener la mente clara de que puede haber no sólo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos, por ejemplo, ya va por la séptima, y en el momento, afortunadamente, va en descenso, pero nada quita que podría activarse. Teóricamente, podría ser que la temporada de frío aumente la probabilidad de repunte de cualquiera de los virus respiratorios, no sólo Covid-19, no sólo la influenza”, declaró López Gatell la semana pasada.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que los contagios en México incrementarán después de eventos masivos como Día de Muertos y la Fórmula 1. Ambos se llevaron a cabo a finales de octubre e inicios de noviembre y los de la próxima temporada decembrina. De acuerdo con el reporte del fin de semana, la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en México se tiene registro de casi 4 millones de casos confirmados de Covid-19, con más de 291 mil muertes desde el inicio de la pandemia en nuestro país.

Detalló que la epidemia activa se conforma por 20 mil 115 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y que aún pueden transmitirlo, y que se han recuperado 3 millones 217 mil 51 mexicanos; es decir, 83% del total de casos.

Acerca de las defunciones, la Ciudad de México es la entidad con mayor incidencia, con 52 mil 425 muertes; seguida por el Estado de México, con 32 mil 562; y Jalisco, con 17 mil 302.

Latente, el riesgo para nueva ola de contagios, advierte Salud de Hidalgo

Por su parte, el subdirector estatal de Epidemiología en Hidalgo, Eduardo Bustos Vázquez, afirmó que existen de que llegue la cuarta ola de contagios a este estado, pues está próximo el inicio de los días de asueto para celebrar la Navidad y Año Nuevo, “escenario perfecto” para que llegue una nueva ola de contagios, como está sucediendo en Europa.

“Los factores ahí están: estamos en temporada de frío ya se siente la disminución de la temperatura y está el inicio de las actividades decembrinas, el periodo vacacional y esta situación epidemiológica que está sucediendo en Europa; tenemos el escenario perfecto para que se pueda presentar una cuarta ola”, dijo.

Ante este panorama, señaló que la Secretaría de Salud del estado (SSH) analizó esta posibilidad que indica que podría presentarse, “pero será mucho menor en comparación de lo que hemos visto en la segunda y tercera ola, y quizá tengamos repunte de número de casos, pero estos van a presentar un menor incremento”, dijo Bustos Vázquez.

Aunque “no tenemos una bola de cristal para saber qué sucederá con la pandemia”, las autoridades sanitarias consideran que serán las acciones que lleve a cabo la sociedad las que determinarán y coadyuvarán a que se detengan los contagios de Covid-19.

“Esto es lo que se ha proyectado, lo que tenemos que hacer en este momento si ya estamos viendo con todo lo que se aproxima, pudiera presentarse un incremento y nos tengamos que anticipar para fortalecer las medidas sanitarias, no sólo las personales, sino también en los espacios de las actividades económicas, y seguir avanzando en la vacunación y la inmunidad de rebaño”, explicó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de medio millón de personas víctimas de contagios morirán en la región hasta principios de febrero de 2022, a causa de la enfermedad y aseguró que 43 países enfrentarán una ‘tensión elevada o extrema’ de la capacidad hospitalaria durante este periodo.