Bratty nos invita a pensar que al final estará “Todo bien”

Con su nuevo disco

Se presentará el 27 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Isabel Violeta

Bratty (Jenny Juárez), originaria de Culiacán, es un proyecto de bedroom pop, garage rock y surf creado en 2017 por la cantautora mexicana, quien en conferencia de prensa y set acustico nos dio los detalles sobre el concierto que ofrecerá en la Cuidad de México este 27 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, presentando su nuevo disco “Todo Bien”.

Al comenzar la platica, la joven artista se dijo estar contenta por esta presentación y por contar con la presencia de tantos medios “Creo que nunca había estado con tantos medios, gracias por estar aquí, estoy muy contenta de presentarme en este espacio tan importante”.

Nos cuenta que “Todo este proyectó de ser Bratty comenzó con mi inquietud de traer a México algo diferente, quiero que vean a mas mujeres tocando la guitarra, con esta fusión de pop y rock, sobre todo con letras que hagan pensar a la gente, Yo hago mi música no pensando en que les gusté a todos, lo hago por que me gusta y quiero dar cosas diferentes al publico” Expresó muy segura la joven actriz.

Bratty en esta ocasión trae a la Ciudad de México, su nuevo álbum nostálgico, lleno de emociones, creado en la pandemia, donde nos quiere transmitir esperanza, algo que sin duda nos hace falta después de tantas perdidas, y es que, a pesar de las circunstancias o a lo mejor por nuestros propios errores, las cosas vuelven a estar bien, lo que da pie al título “Todo bien” (tdbn).

El álbum fue lanzado el pasado mes de mayo de este año, cuenta con 10 canciones, donde la cantante asegura “Este disco es un reflejo de los cambios que he tenido a lo largo de mi corta carrera, empecé siendo adolescente, así que, atravesé por este cambio de adolescente a adulta joven, en medio de mi carrera y justo con el álbum quise explorar todas las partes de mi y ciclos que he terminado, obviamente seguiré creciendo, aprendiendo y seguiré creando mas”.

Nos contó también que ella se inspira en lo que va viviendo, “Antes hacia letras de adolescente dramática, obviamente vas creciendo y me gusta mucho inspirarme en el amor, creo que todos los artistas somos muy sentimentales, aunque no siempre me inspiro en mi; le hice una canción a mi abuelita, llamada ‘Contigo’, que es la historia de un amor que tuvo, he aprendido a escribir de varios temas.”

Admitió que la época que tuvieron que pasar los artistas, haciendo conciertos virtuales fue bastante rara, ya que prefiere el contacto más cerca con su público “Fue una etapa rara la que tuvimos que vivir, ahora con mis amigos lo platico y obviamente no será lo mismo que estar en persona, conectar con el público nunca se comparará con hacerlo a través de una pantalla, extrañaba tener varios shows a la semana y de pronto no tenerlos, pero nos sirve para valorar cada día más todo lo que tenemos”.

Para terminar la actriz dijo estar contenta y sorprendida de que su canción “tdbn”, pueda formar parte la película “Anónima”, que es la adaptación del exitoso libro de la autora mexicana Wendy Mora, próxima a estrenarse en la plataforma de Netflix.

Al terminar la conferencia Bratty nos permitió disfrutar de un par de sus canciones, preparándonos para este próximo concierto.

En el concierto esperamos varias sorpresas e invitados como, Daniel Quien, Renee, Santiago Casillas y más. Los boletos están a la venta en la pagina www.ticketmaster.com con un costo de $720.