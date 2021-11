Andrés “Monroe” López Obrador

Índice político

Francisco Rodríguez

El discurso, ¿de Ebrard o de Gutiérrez Müller?

Jorge Alcocer, acto criminal

“América para los americanos”.

El sueño de James Monroe y, a partir de él, desde 1823, de todos los presidentes estadounidenses hasta la fecha.

Todo un continente bajo la égida comercial y, por supuesto, política de los Estados Unidos.

Desde el punto más meridional, Cabo Froward, en Chile, hasta el más septentrional, el Promontorio de Murchison, en Canadá, de nuestro continente.

Todo, toditito, con y para los vecinos del norte.

Y ¿quién iba a pensarlo siquiera?

Fue Andrés “Monroe” López Obrador quien acaba de revivir la idea.

Tremenda ideota, por lo demás.

Lo planteó el jueves anterior, primero, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris: crear la región económica más fuerte del mundo por medio de la integración comercial del continente americano.

Textualmente, según las crónicas periodísticas, Andrés “Monroe” dijo que “así como inició la Comunidad Europea que luego se convirtió en la Unión Económica Europea, el ideal tiene que ser eso, integrarnos o como región”.

La blanca sonrisa de la señora Harris asomó de inmediato.

Peor, todavía, cuando en un exceso de entreguismo A”M”LO se fue directo en contra del país gobernado por Xi Jingping y propuso a sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, frenar el crecimiento del país asiático.

¡Pero qué necesidad!

¿No cree usted?

¿México le declara la guerra (comercial) a China?

Porque, mire usted lo que dijo inmediatamente después ya en el Casa Blanca:

“En bien de nuestros pueblos y naciones la integración económica con respeto a nuestra soberanía es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13 por ciento del mercado mundial, China domina el 14.4 por ciento y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7 por ciento y la de América del Norte del 16 por ciento.”

Biden, feliz, feliz, feliz

Su visitante Andrés “Monroe” no habría podido halagarlo de mejor manera que haciéndoles la tarea a los políticos estadounidenses. Y es que ahora sí agarró parejo. Fue a agradar a demócratas, pero también a los republicanos, con su increíble propuesta.

Porque, ¿quiénes, si no los gringos, tomarían inmediatamente el control de ese bloque anti chino?

¡Qué ingenuidad!. Verdaderamente, ¡qué ingenuidad!?

Y es que, no cabe duda. Andrés “Monroe” López Obrador es otro cuando va a la Casa Blanca.

Aquí los chairos lo ven grandioso.

Pero hace dos años empequeñeció ante Donald Trump.

Lo comparó incluso con Abraham Lincoln.

Y le sirvió al anaranjado para hacer campaña electoral con los chairos de más allá del río Bravo.

Hoy, también achicopalado ante Biden y Trudeau, el Presidente de México fue a proponer lo mismo que James Monroe reclamaba hace ya casi dos siglos, concretamente el 2 de diciembre de 1823.

¡América para los estadounidenses!

¿No cree usted?

Gran descuido del canciller

Cero y van dos, Marcelo Ebrard.

No volviste a meter las manos en la elaboración de los discursos presidenciales.

Primero, en el leído por el Presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, hace unas semanas. Totalmente fuera de tono y de lugar.

Y apenas el que pronunció ante su anfitrión Joe Biden la semana pasada.

Historia, más historia, pura historia.

Como si el mandatario estadounidense necesitara que les recordaran a los personajes que forjaron a su nación, Y a quienes hicieron posible la nuestra.

La situación no está como para que el Presidente de la República salga al extranjero a recitar monografías como las que copian de las estampitas los niños que cursan la educación primaria.

Dejar en manos de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller la redacción de esos textos que después leerá el mandatario no es una buena estrategia…

…aunque ya sabemos, desde aquellos tiempos de Vicente Fox y su entonces recién adquirida cónyuge Marta Sahagún, que pueden más ocho horas de sábanas que…

¿A poco no?

Indicios

En aquella no tan lejana época en la que la política era cosa de hombres y no de payasos, don Enrique Olivares Santana –secretario de Gobernación, a la sazón- fue preciso al señalar que las sucesiones presidenciales eran cosas serias y no mágicas, por lo cual no podían sacarse nombres de aspirantes del sombrero, a última hora, así como así,. Viene al caso por la inclusión que apenas el viernes hiciera Mario Delgado de Adán Augusto López, a quien suma a la triada Claudia Sheinbaum -¿todavía “la favorita de Palacio”?-, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. ¿Acto de prestidigitación fallido o mago chafa? * * * Que la cuarta ola de Covid ya está entre nosotros -, pero que por favor no les digan a los medios de comunicación porque exageran la verdad, dijo el viernes quien todavía es titular de Salud, Jorge Alcocer Varela. Una prueba más, esta, de que a la 4T le vale madres la salud y la vida de los mexicanos. No avisar a la población del nuevo alto riesgo es criminal. Equivale a esconder la cabeza en la arena, doctor Alcocer y dejar al descubierto sus partes nobles. * * * Y mientras las acusaciones de corrupción militar en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía proliferan, el general secretario Luis Cresencio Sandoval González apareció en el desfile del 20 de noviembre como “arbolito de Navidad –me dice el hijo de un afamado general-, pues se colgó hasta los cordones de cortinas de su oficina”. Muchas condecoraciones. Escasa obediencia al precepto amloista de “no robar”. * * * Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas deseándole no sólo una muy feliz semana, también como siempre que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

