Blindaje a mega obras

Desde el portal

Ángel Soriano

Ante la embestida de poderosos grupos de poder económico y mediático, el gobierno federal decidió blindar las mega obras en marcha para garantizar su terminación y funcionamiento para los fines para los que han sido proyectadas y evitar que éstas encuentren obstáculos jurídicos que las detengan en complicidad con jueces corruptos.

Tal es el caso del Tren Maya, en donde ecologistas y defensores de los derechos indígenas han encontrado banderas adecuadas para las causas de reivindicación social, lo mismo que en la región del Istmo de Tehuantepec y en el Valle de México, donde tendrá asiento el Aeropuerto Felipe Ángeles y que si bien son justas algunas causas, otras no tanto.

Es decir, de entre los auténticos defensores sociales hay quienes han hecho de esto una redituable actividad mercantil o para lograr propósitos políticos u organizaciones de presión social con fines de desestabilizar, pero de ninguna manera para contribuir al desarrollo regional y nacional.

El Estado mexicano hace uso de los recursos disponibles con que cuenta para proteger el interés nacional por encima de los facciosos, personales o familiares, al decretar interés nacional a obras que, en efecto, sí lo son y que vendrán a abrir rutas de desarrollo hasta ahora inexploradas en beneficio de la sociedad.

Turbulencias

Relevan al secretario de Finanzas en Oaxaca

El gobernador Alejandro Murat designó al subsecretario José Antonio Hidalgo Tirado como nuevo secretario de Finanzas de su administración, en sustitución de Vicente Mendoza Téllez-Girón, que se mantuvo durante dos años en el cargo, pese a que éste realizaba actividades políticas en Nuevo León. El tema financiero es relevante -como en todo el mundo- en un estado como Oaxaca, donde el 100% de las actividades dependen del sector público y la falta de recursos origina movimientos sociales que están a la vista de todos. Es de suponerse que el cambio mejorará la situación financiera estatal… El coordinador de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, definió la IV-Transformación como una corriente filosófica, no política, porque no es partido y, en consecuencia, mostrar simpatía por la misma de ninguna manera puede interpretarse como labor proselitista. Así justificó el mensaje de unidad nacional en torno a la IV-T que hizo el pasado 20 de noviembre el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, y que, sumado al decreto que protege las mega obras a cargo del Ejército, lo pone en el ojo del huracán… La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encontró en la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la horma de su zapato. Afirma la aliancista que la académica carece de habilidades para aspirar a la Presidencia de la República, pues no ha demostrado capacidad de diálogo ni de concertación con los titulares de las nueve alcaldías que perdió. En lugar de andar en campaña en los medios internacionales, debe atender los asuntos de la Ciudad de México, indicó… La diputada federal por Morena Laura Imelda Pérez Segura, Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, anunció que Jalisco recibirá -por concepto de gasto federalizado- 116 mil 294.8 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2022, lo que representa 5.6 por ciento más, en términos reales, respecto al año 2021, incremento mayor al promedio nacional, al cual –añadió- se deberán sumar 473.6 millones de pesos que se encuentran en la cartera federal de proyectos, precisó que sólo el 12.24 por ciento de los ingresos de la entidad son propios y el resto (87.76 por ciento) provienen de la Federación, es decir, casi 9 de cada 10 pesos los provee la Federación. Además, es el séptimo estado del país que tendrá, en 2022, la mayor participación del gasto federalizado, que es el 5.5%.

