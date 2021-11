González Canto y el “Niño Verde” quieren imponer a Mara Lezama, denuncia Mario Villanueva Madrid

Derecho de réplica

José Luis Montañez

“Pretenden manejar Quintana Roo, de acuerdo a sus intereses”

El camino rumbo a la elección del que será el próximo o próxima gobernadora de Quintana Roo se pone cada vez más denso y en esta ocasión fue el ex mandatario estatal, Mario Villanueva Madrid, quien salió a dar sus impresiones sobre la contienda, enfatizando que no se puede dejar el paso libre al Partido Verde que, afirma, entraría de la mano de Mara Lezama, quien trabaja con bandera guinda (Morena), pero realmente defiende los ideales del Verde Ecologista.

“Que el Verde no se apodere de Quintana Roo, creo que ese es un punto medular en cuanto a la posible candidatura de Mara Lezama ¿Cuál es el problema? Que Mara Lezama tiene más color verde que “morena”. Por otro lado, sale de candidata a gobernador y el municipio Benito Juárez (Cancún) queda completamente en manos del Partido Verde, sin que haya hecho campaña alguna o votación para ello. Ya tienen Puerto Morelos y, por otra parte, tendríamos un gobierno con una gobernadora manipulada y en manos de un partido que sólo busca negocios”, declaró en entrevista.

Asimismo, pone en tela de juicio las capacidades de Lezama para la negociación. “Hay quien dice que ella sabe negociar, pero yo diría que en el entendido del concepto de negociar negocios, eso es muy delicado para el estado. En suma, tenemos una posible gobernadora del Partido Verde y del ex gobernador Félix González Canto, que junto con el ‘Niño Verde’ están buscando el poder a través de Mara como gobernadora, eso no le conviene a Quintana Roo”.

Villanueva destaca que lo que necesita la entidad “es un gobernador comprometido con el estado y que tenga la relación personal con el Presidente para apoyar al estado y casi puedo decirles que si el compromiso va a ser con el Partido Verde y con Félix González, pues no hay una posibilidad de que el Presidente tenga puesta su confianza en Quintana Roo”.

Por otro lado, celebró que el doctor Pech haya cerrado filas para apoyar a Marín Mollinedo en la candidatura por el estado. “A mi me agrada haber escuchado, el doctor Pech hizo el comentario en una reunión con comunicadores que se sumaría con Rafa Marín Mollinedo, lo celebro y le reconozco a Pech esa decisión de unidad para poder tener en el estado la posibilidad de un candidato que valga la pena para nuestro desarrollo”, lo anterior con la posibilidad de que sea de forma inversa, es decir, que Marín Mollinedo se sume a Pech, lo cual se sabrá seguramente en los próximos días ya de una forma definitiva.

Lo que destaca el ex gobernador del estado es que coadyuven en pro de la entidad y no de intereses personales. “Bueno, si quisiéramos alguien del sur, el único es José Luis Pech, una persona preparada; si en su caso Marín dice ‘me sumo a Pech’, pues nos vamos con Pech, pero en principio mi opinión es hacia Rafael Marín y ya he hablado mucho sobre eso, no tiene caso que abunde en ello, lo que se debe enfatizar es el enorme peligro que nos representa la gubernatura en manos de Mara Lezama”, dijo.

En caso de consumarse Mara Lezama como gobernadora de Quintana Roo, Mario Villanueva afirma: “Mejor me regreso al Cereso y cierro mis puertas”.

Siguen al alza operaciones aéreas en Cancún

De cara a la temporada alta de invierno, Cancún es uno de los destinos que ha presentado una mejor recuperación, tanto turística como económica, no sólo de México sino a nivel internacional, pues al no cerrar sus fronteras fue y sigue siendo el escaparate para miles de turistas que buscan vacacionar en un lugar de sol y playa bajo los estándares de seguridad sanitaria adecuados.

La clara muestra de esta recuperación es evidente en la ocupación hotelera que se reporta en Benito Juárez (Cancún), que no ha bajado de estar entre 60% y 70% aun durante la llamada temporada baja y con el pronóstico de que si el semáforo epidemiológico lo permite, para invierno lograrán incluso estar por encima del 100%, siempre y cuando también se cuente con una certificación de seguridad sanitaria en los complejos.

Asimismo, la recuperación ha sido evidente por la cantidad de nuevas conexiones aéreas, la recuperación de operaciones y la gran cantidad de turistas que entran y salen del país por el Aeropuerto Internacional de Cancún, que ya registra números por encima de los que tuvo en 2019, antes de la pandemia.

Autoridades municipales destacan que esta recuperación económica de Cancún se debe al trabajo de todos los sectores de este destino turístico, es decir, tanto de empresarios como de miles de trabajadores que ya recuperaron sus empleos.

En lo que se refiere a las operaciones aéreas, tan sólo el lunes 22 de noviembre, el aeropuerto de Cancún registró 268 llegadas, de ellas, 89 fueron nacionales y 179 internacionales. Y este miércoles 23 de noviembre, el mismo aeródromo tuvo programadas 471 operaciones, de ellas, 236 fueron llegadas y 236 salidas, teniendo en total 304 vuelos extranjeros entre llegadas y salidas.

Finalmente, con la aproximación de la temporada decembrina, se espera que estos números que registra el Aeropuerto Internacional de Cancún van a aumentar debido también a nuevas rutas aéreas que iniciarán operaciones en diciembre y a que las restricciones con relación a la Covid-19, cada vez son menores en diferentes países emisores de turistas.

En este escenario, Cancún continúa imparable con su recuperación económica en todos sus sectores, tras la fuerte crisis que causó la pandemia de la Covid-19 y aunque el panorama es alentador, la recomendación sigue siendo la misma, respetar de forma estricta todos los protocolos de seguridad sanitaria a fin de evitar cualquier posible rebrote de la enfermedad que lleve el semáforo epidemiológico marcha atrás, no olvidemos que actualmente está en verde, pero solo primera etapa, lo que significa que es vulnerable a un retorno esporádico.

El PVEM quiere gubernatura y la gallina de los huevos de oro Su aliada, Lezama, descuida a Cancún Ganar sin merecerlo, he ahí el dilema que enfrenta Morena con el PVEM en Quintana Roo, con la posible imposición de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa como candidata a gobernadora, donde sin esfuerzo, sin hacer campaña, ni aportar votos, el partido del tucán se quedaría con la gubernatura de Quintana Roo y con la gallina de los huevos de oro que es Benito Juárez y, además, con una importante generadora de divisas, que es Puerto Morelos. La historia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es muy conocida en Quintana Roo, donde el “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, como dirigente nacional siempre juega a ganar ganar, pasándose las trancas y las democracias, al tener claro su objetivo, hacer negocios, vendiendo su estafeta al mejor postor en cada proceso electoral. El dirigente del Verde, desde su inicio entendió que era más rentable quedar situado en la zona central del tablero político, desde donde esperó su oportunidad para ofertar, negociar y arrebatar, tal como sucedió en la mayor parte del país, pero sobre todo en Quintana Roo, donde dejó de lado la democracia, honor y la honradez, temas que para el “Niño Verde”, simplemente no son importantes. Ofertar su estafeta y amarrar alianzas desde su fundación es la tabla de salvación para el Verde, que al lograr sobrevivir colocó piezas manipulables, tanto en los municipios y congresos, y ahora quiere estrenarse en la gubernatura. Ante los malos resultados en su intento de ir solos a nivel nacional en elecciones anteriores, el Verde entendió que no deberá dejar las alianzas si quiere sobrevivir, ya que el deprimente destino final del PRI, que fue su aliado por más de 15 años, es una historia que de ninguna manera quiere probar. Medio ambiente, la bandera lucrativa del Verde En el Verde, hacer negocios es la especialidad, sobre todo si se trata de medio ambiente, ya que González Martínez sabe que deja millones de dólares para realizar cualquier desarrollo, tanto en Cancún, como en Puerto Morelos, donde hay todavía mucha área por explotar turísticamente. Aunado a ello, también es muy lucrativo la sobre densificación de áreas comunes o públicas, tanto en la zona hotelera como en el centro, en los estacionamientos de Benito Juárez, que simplemente en esta administración albergan desde bancos hasta comederos,y próximamente hasta gasolineras, éstas últimas, que por cierto se multiplican por todos lados con el visto bueno de Hermelinda Lezama. Cerrar los ojos a la realidad y hacerse de oídos sordos no es un buen augurio para Morena, que sufre una fuerte sacudida en este proceso interno, donde exhiben una tras otra, los múltiples yerros de su favorita a la gubernatura, que, aunque quiera, no puede justificar dichas acciones, a pesar de que trate lavarse las manos, al decir que no es de su ámbito, ya que, como gobierno local, puede amarrarse el dedo negando la licencia de construcción. La vestimenta verde que cubre e impulsa a la presidenta municipal no pasó desapercibida para nadie y por tanto, la ex locutora tendrá que pagar el costo político por su errores y servilismo al “Niño Verde” en Quintana Roo, donde su popularidad en lugar de continuar subiendo como la espuma, cayó hasta los niveles más bajos, no sólo por incumplir con la problemática de la basura, sino sacar una jugosa ventaja de la situación. Ir por la gubernatura y permitir que llegue la incondicional del “Niño Verde”, para muchos será un grave error para Morena, pero éste tiene en frente la disyuntiva de cumplirle su capricho a su aliado que aunque no representa en votos, en comparación del arrastre que tiene su estafeta y la marca Andrés Manuel López Obrador, o enfrentar una posible fractura con el Verde, al imponer su propio candidato. Algunos le recuerdan a Morena que Hermelinda Lezama los traicionó desde 2015, cuando dejó la candidatura por supuestas amenazas, al llegarle al precio el “Niño Verde” con una millonaria suma para que su entonces delfín, Remberto Estrada Barba, ganara sin problema la presidencia municipal de Benito Juárez, posición que ganó que en el siguiente trienio cuando la locutora en 2018, aceptó la oferta que nuevamente le hizo el partido guinda, que entonces, no tenía una figura conocida para contender. Rafael Marín Mollinedo, garantía de unión o fractura con el PVEM La llegada de Rafael Fernando Marín Mollinedo, director del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, primo de Nicolás Mollinedo, ex chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, suponen, será un bálsamo en la disputa interna por la gubernatura, que vendrá a calmar los dos frentes que ya están muy marcados al interior de morena: Los marybelistas y los maristas. Pero otros aseguran podría ser la solución salomónica para Morena rumbo a la gubernatura, ya que podría librarse de dos rémoras que, por ahora, viven colgadas de la ubre oficial y que constantemente, con sus disputas, ponen en riesgo la unidad del instituto político, que está a punto de desmoronarse. La realidad es que la presión que ejerce el Partido Verde para que llegue a la candidatura su delfín, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, sólo la podría frenar alguien con mucho peso político, como es el amigo incondicional del Peje, quien aparentemente también tiene comiendo de su mano a la saltimbanqui Marybel Villegas Canché. Mientras el partido guinda decide el camino a seguir en su proceso interno por la gubernatura, y las voces políticas de peso le hacen ver el tipo de personajes que tiene a su lado por sus descarados vínculos a la corrupción y abuso del poder, en el Partido Verde, los dirigentes afinan su estrategia para encumbrar a Hermelinda Lezama como virtual candidata, con aliados estratégicos que ya tienen desde diferentes frentes. El “Niño Verde” desestima las amenazas de Marybel Villegas porque se siente seguro de tener el sartén por el mango y aunque existe la presunción de que Rafael Mollinedo podría ser el candidato, éste antepone las encuestas e importantes aliados desde diferentes ámbitos que favorecen a Hermelinda Lezama que confía, no sólo llegará, sino arrasará en la próxima elección, colgada de la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¡Veremos!