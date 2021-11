Mi nueva línea de ropa se la dedico a Carmen Salinas, ella va a despertar: Itatí Cantoral

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Presenta “Itatí Moda con Propósito”, una línea de productos inspirada en “Soraya Montenegro”, la icónica villana de «María la del Barrio

“Quien me ha inspirado a seguir ayudando y crecer es Carmen Salinas”, señaló la talentosa actriz quien junto a Fundación Origen donarán parte de las ganancias

Isabel Violeta

La talentosa actriz Itatí Cantoral debuta en el mundo del emprendimiento y lanza su línea “Itatí Moda con Propósito”, la cual está inspirada en la famosa frase del personaje “Soraya Montenegro” (la villana de María la del Barrio”), “Maldita lisiada”, que se ha convertido en el eslogan de esta línea.

En una presentación realizada en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la bella actriz nos dio todos los detalles de su emprendimiento, acompañada de Beatriz y Karen coordinadoras de Fundación Origen, plataforma integral de atención para la mujer y su familia, que ofrece programas de desarrollo humano y económico, quienes en alianza donarán parte de las ganancias a dicha fundación.

Muy emocionada de lanzar este proyecto, Itatí dijo “siempre me ha gustado la moda, así que pensé ‘si voy a hacer algo para vender ropa, pues que sea con un propósito que me motive’, cuando empecé este proyecto primero pensé en mis hijos, en mi hija como mujer, en que quiero un mejor lugar para mi hija, un lugar donde tenga las mismas oportunidades que los hombres, eso me inspiró”.

Mencionó que una de las personas que la ha inspirado a seguir ayudando y crecer es Carmen Salinas, “amo a Carmen como si fuera mi mamá, me puso muy triste saber que se encuentra mal, pero los milagros existen y ella va a despertar, ella me enseñó la capacidad de ser mujer, me ha apoyado en mi carrera hasta hoy, llegué a pensar hasta retrasar este evento porque me duele y sigue doliendo que esté mal, pero pensé que si alguien me ha impulsado a ser lo que soy ahora es ella, así que esto va para Carmen y para todas las mujeres”.

Respecto a la “Maldita Lisiada” Itatí Cantoral nos contó “todo esto empezó hace mucho con los memes que creó la gente y yo tenía de dos: me enojada o hacía algo con ello, pude tomarlo mal y pensar que no me valoraran como actriz, pero más bien me di cuenta que me acercaba a la gente, lo transformé, si con esto puedo llegar a tu casa, a ti mujer, así como ustedes el público me han ayudado con estos memes, qué mejor”.

La actriz que está próxima a estrenar “Sola en la oscuridad”, dijo que con lo único que se identifica con “Soraya Montenegro es la fuerza, “aunque la quemen o avienten de un edificio, no se muere, mientras Dios me mantenga viva, estaré produciendo, actuando, moviéndome”.

Algunos de los productos de “Itatí Moda con Propósito” son sudaderas, playeras, calcetas, tazas mochilas y mucho más, los cuales llevan imágenes y frases de “Soraya Montenegro”, diseñados por su sobrino Carlos Cantoral, los cuales estarán a la venta en línea a través de la página web www.itatitiendaoficial.com

