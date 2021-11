Metro CDMX registra 256 averiguaciones por acoso en este año

Llamado a denunciar cualquier tipo de abuso sexual que ocurra en la red

En lo que va de este año, autoridades del Metro de la Ciudad de México informaron que se han registrado 256 averiguaciones previas de acoso y abuso sexual en sus instalaciones.

Señalaron que de enero a octubre de 2021, además de las denuncias, hubo 113 desistimientos, por lo que hicieron un llamado a denunciar cualquier tipo de ilícito que ocurra en esta red de transporte.

Detallaron que lleva a cabo talleres sobre igualdad, no discriminación, medidas para prevenir el acoso y hostigamiento sexual, dirigidos a personal de áreas operativas y administrativas del organismo.

En este mes se han llevado a cabo 34 talleres en los que se visibilizaron los derechos a la igualdad, como un elemento fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En ese sentido, encargados del sistema Metro hacen un exhorto a respetar los espacios exclusivos para las mujeres, tanto en los andenes como en los trenes de las Líneas activas de la red.

El respeto del sector masculino hacia las zonas exclusivas para ellas durante todo el horario de servicio coadyuva a garantizar espacios libres de violencia de género, señalaron.

Lanza el gobierno de la CDMX campaña contra violencia sexual

Como parte de las acciones del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de la Ciudad de México lanzó este jueves la campaña contra la violencia sexual “Es Nuestra Responsabilidad”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que esta campaña tiene como fin acabar con las violaciones y hacer concientización del delito.

“La mayor parte de los abusos y las violaciones se dan en el entorno familiar y en el entorno de las amistades, en el entorno directo de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, hablamos de más de un 80 por ciento. Y muchas veces son estos casos los que han comenzado a denunciarse o aún no hay las condiciones para que las mujeres los denuncien o no se generan las condiciones para la denuncia”, explicó Sheinbaum Pardo.

En tanto que para la violación equiparada, dijo, han existidos más denuncias gracias a movimientos como el #MeToo.

“Entonces, más allá de si la mujer dice: no, es no, hoy decimos: si la mujer, la niña, la joven no está en condiciones de decir ‘sí’ o ‘no’, también es ‘no”, condenó la mandataria.

Además, señaló que no basta con un día o 16 días de activismo dijo que debe ser un trabajo continuo que se adapte a la cotidianidad.

“El día de hoy es el día de lucha para la eliminación de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres; digo de lucha porque, el reconocimiento de un día o una jornada de 16 días, pues es algo que tiene que convertirse en una realidad cotidiana”, indicó la mandataria. Aseguró que por convicción propia a través de la jefatura de Gobierno trabajará para ampliar y garantizar los derechos de las mujeres.

“En la ciudad, estamos para fortalecer y ampliar los Derechos, hablamos de una Ciudad de Derechos y siempre estamos, no solamente porque nos toca hoy en la Jefatura de Gobierno, sino por convicción, ampliar los Derechos y, en particular, los Derechos Humanos de las Mujeres”, indicó la jefa de Gobierno.

Recordó que el miércoles se presentó el informe anual de resultados tras el decreto de la Declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México e hizo énfasis en que van 7 mil 100 agresores vinculados a proceso por algún delito de violencia contra la mujer.

Indicó que se duplicó el número de vinculaciones de 2019 a 2021: de 12.6 a 23.3 por ciento aunque aseguró que se trabajará porque sea el 100 por ciento.

La mandataria capitalina aseveró que si ha habido resultados en cuanto al tema es porque la Fiscalía está liderada por una mujer a la que calificó de feminista.