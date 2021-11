“Donando se alegran los corazones”: Fernando de la Mora

Tres grandes tenores mexicanos

Se une a Javier Camarena y Ramón Vargas en campaña de recaudación de fondos que ayudará a familias afectadas por la pandemia y con ello poner alimentos en su mesa

Desde el 5 de diciembre hasta el 31 de enero podrás hacer tu donativo en Soriana

Isabel Violeta

En conferencia de prensa, realizada en el Cemefi, los tenores,Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas nos dieron detalles sobre qué es y como surgió esta unión de solidaridad, para las familias mexicanas, que han sido afectadas económicamente en este período tan difícil de la pandemia por el COVID-19.

Los mexicanos unieron su talento para interpretar con emoción, “Cielito Lindo”, una pieza emblemática del repertorio musical mexicano, para motivar a los mexicanos a apoyar a las familias afectadas. La interpretación de dicha pieza musical es parte de un video para anunciar la campaña “Donando se Alegran los Corazones”, que inicia con la presentación de Martha Debayle, quien también se sumó generosamente a la causa y da las razones y objetivos de este proyecto.

Los donativos serán deducibles de impuestos y podrás realizarlos desde el 5 de diciembre al 31 de enero, en la línea de cajas de las 800 tiendas en todo el país de Soriana y también podrás realizarlos a través de la página www.donandosealegran.org

Al iniciar la conferencia Fernando de la Mora nos cuenta los retos que atravesaron al grabar este video a la distancia “Grabar esto por separado fue complicado, tuvieron las cuerdas 6 horas en un estudio, y luego que viniera el resto de la orquesta , pero lo más complicado fue grabar a Javier y a Ramón, quien buscó un estudio en Viena para grabar con buena calidad, y ahora nos falta tocar el corazón de la gente, que se comparta, y lo que nos vamos a llevar es la generosidad de la gente de eso se trata esta historia”.

Javier desde Italia por videollamada comentó “es un placer estar con ustedes presentando este proyecto, esta iniciativa para tocar los corazones de México, que no busca más que dar un poco de apoyo a través de despensas a personas de alta vulnerabilidad, lo acepté feliz siempre estamos buscando cómo contribuir y ayudar a la gente que más lo necesita, nuestro México ama la música, lo disfruta, le cantamos hasta a la muerte es un país que canta; y busca esta solidaridad a través de la música es algo que me pareció maravilloso con lo que espero cumplamos el sueño de apoyar en estos momentos tan difíciles, gracias por invitarme a participar”

Por otro lado, Ramón desde España, igualmente por una videollamada dijo “estoy muy conmovido, algo que dijo Javier muy real es que la música nos une, es el lenguaje universal que no tiene fronteras, el arte y la música son algo maravilloso que nos permite estar aquí. Gracias a Fernando y todos los que estamos unidos, debemos aprender a tener una cultura diferente, entiendo la misión del Cemefi que es una organización de mundo y de seriedad así que es de confianza saber que lo harán bien por eso no tuve duda en unirme, estoy muy contento”.

Después nos presentaron el video dirigido por el maestro Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que pretende recaudar despensas para miles de familias y que no falte la comida en las mesas mexicanas.

Al finalizar el video, el tenor Fernando de la Mora mencionó estar conmovido con el resultado “me emociono y me emociona más verlos contentos por que tenía ciertas expectativas y cuando sueñas algo y te encuentras con personas tan grandes como ellos, tan honorables me hace sonreír y me siento orgulloso que todos estemos unidos, porque todos estamos conectados, debemos compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, ojalá todos los días fueran 16 de septiembre para sentirnos orgullosos mexicanos, que fuera siempre Navidad, para que siempre tengamos un motivo para sonreír, siempre hay un motivo para compartir”.

Y casi al finalizar Pilar Parás García, presidente del Consejo Directivo del Cemefi expresó “queremos llegar a más de 10 mil personas y los invitamos a ser solidarios, nosotros lo hacemos confiando y pensando en las necesidades de las familias. La historia viene desde hace un año en donde vimos la capacidad de que a través del Cemefi nos pudiéramos acercar a las familias, es algo que debe llegar a todos los teléfonos”.

Terminaron agradeciendo una vez más al personal detrás de este proyecto a medios de comunicación por impulsar estas causas y nos invitan a compartir el video y las ganas de hacer nuestros donativos.