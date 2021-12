Es un hecho que la variante Ómicron llegará a México: Ssa

Sin sustento, cierre de fronteras, reitera López-Gatell

No ha demostrado ser más virulenta, más transmisible, ni que sea más agresiva

De acuerdo con organismos internacionales, los contagios por la variante Ómicron ya han sido detectados en todos los continentes, por lo que “es un hecho” que llegará a nuestro país, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Podemos garantizar que será una de las variantes de Covid-19 predominantes en el mundo, desde luego incluyendo México, démoslo por hecho que llegará a los demás países”, sostuvo.

Señaló que al momento Ómicron “no ha demostrado ser más virulenta, más transmisible” ni que sea más agresiva, además, de acuerdo con los primeros estudios las vacunas contra Covid-19, así como los tratamientos contra esta enfermedad, no se ha demostrado que la variante sea inmune a los medicamentos.

Explicó que es muy importante conocer información precisa acerca del riesgo de la variante, debido a que existe “mucha especulación respecto a Ómicron”.

Para que se identifique con claridad lo que significa la variante ómicron, en el mundo y en México”, mencionó.

Indicó que “la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas”, de acuerdo con el reciente informe especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay regiones extensas del mundo que representan el 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura, esto es lo que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud”, agregó.

En los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Ómicron o cualquier a de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado la Covid-19”.

López-Gatell afirmó que no se ha demostrado que la variante Ómicron sea de mayor riesgo de transmisión, ni tampoco que pueda causar una enfermedad grave.

Por sí misma, la variante Ómicron no ha demostrado ser más virulenta, ni necesariamente más transmisible”, añadió. De momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave”.

Acerca de la cancelación de viajes al extranjero, el doctor López-Gatell afirmó que dichas medidas no son totalmente efectivas para detener la variante.

Medidas como cancelación de viajes o cierres de fronteras, no tienen ningún sustento científico”, explicó.

Son medidas que desde luego pudieran en algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante”.

Aprovechó para garantizar a mexicanos la efectividad de las vacunas contra Covid-19 que han sido aplicadas, en caso de que ómicron llegue a nuestro país.

Se fortalecerá la Estrategia Nacional de Vacunación

Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que durante esta semana recibirá cuatro millones 141 mil 710 vacunas envasadas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y AstraZeneca para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación.

Entre el martes 30 de noviembre y el viernes 3 de diciembre llegarán un millón 980 mil 810 dosis de Pfizer-BioNTech y dos millones 160 mil 900 de AstraZeneca.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia informa que 76 millones 685 mil 147 personas cuentan con al menos una dosis contra COVID-19. De ese total, 64 millones, 971 mil 111, es decir 85 por ciento, tienen esquema completo, y 11 millones 714 mil 036, equivalente a 15 por ciento, iniciaron el esquema.

Desde el 24 de diciembre hasta la fecha, se han suministrado 132 millones 422 mil 896 biológicos en las 32 entidades federativas. Este 28 de noviembre se aplicaron 114 mil 108 dosis.