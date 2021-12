De todas partes de la República llegaron los invitados al AMLOFest

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Seguramente miles, decenas de miles, de personas ahorraron para pagarse el viaje y estar ayer en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el informe triunfal del presidente Andrés Manuel López Obrador y para disfrutar la verbena que acompañó al evento. Por eso, en los alrededores del primer cuadro capitalino se pudieron observar autobuses procedentes lo mismo de Nuevo León que de Chiapas.

No, ni pensar en que funcionarios públicos desviaron dinero de programas oficiales para costear esos transportes. Tal tipo de acciones están proscritas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Lo que es obligatorio es la austeridad.

No, tampoco importa el riesgo de la pandemia de Covid-19, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que está en proceso la cuarta oleada de esa enfermedad. La “fuerza moral” del Presidente, como dice el científico encargado de combatir la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell era suficiente para evitar contagios aunque no se use el cubrebocas ni se guarde la sana distancia. Ya lo veremos.

Con esos temas incómodos dejados de lado, se pudo pasar a los datos positivos y al panorama esperanzador.

“Como en los mejores tiempos, estamos en el “democrático Zócalo”, destacó el primer mandatario al iniciar su mensaje ante decenas de miles de personas que llenaron la plancha de esa explanada frente a Palacio Nacional e inclusive se extendieron a calles aledañas.

Enseguida afirmó que superamos las adversidades y eso lo atribuyó a un gobierno ejercido con honradez y en seguida destacó los programas sociales de su gobierno, como la ayuda a las personas de la tercera edad y anunció un aumento para las becas de estudiantes, así como la ampliación de los beneficios para niños. Esto último con acuerdo de los gobernadores de los estados.

Afirmó que estos programas sociales no representan un gasto es una inversión para la cual se destinan 75 mil millones de pesos.

Luego, a pesar de las protestas por el desabasto de medicinas -en particular para niños enfermos de cáncer- y las protestas por el mal funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituyó al Seguro Popular, el primer mandatario se lanzó nuevamente contra el viejo régimen, del cual dijo que compraba medicinas carísimas, que, con frecuencia, resultaban adulteradas. Por ello., nuevamente, anunció que, en enero, iniciará un plan general de distribución de medicinas, el cual estará a cargo de fuerzas armadas.

“Habrá transporte terrestre y aéreo para llevar medicinas a los hospitales y los centros de salud más apartados del país”, dijo López Obrador.

También ofreció que todo el personal médico contratado para atender la crisis sanitaria por Covid-19 mantendrá su empleo, ya que busca que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sea atendida. La salud, sentenció, no es un privilegio, es un derecho”.

Luego, defendió el regreso a clases presenciales y destacó que son más de 22 millones de niños los que han retornado a las aulas y eso gracias al esfuerzo de 1.8 millones de profesores y trabajadores de la educación.

Por otra parte, como en todos sus mensajes, expresó su agradecimiento a los migrantes mexicanos que envían remesas a sus familias. Aunque no se trata de un resultado de su gobierno, destacó que ayer mismo el Banco de México informó que el dinero enviado entre enero y octubre llegó a 42,168 millones de dólares en remesas, un aumento del 25.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020 después de que en el décimo mes del año se recibieran 4,819 millones de dólares. El Presidente estimó que a final de año se podría llegar a la cifra sin precedente de 50 mil millones de dólares.

Además, defendió su (contra)reforma en materia energética, la cual dijo permitirá que se dejen de importar gasolina y diesel, los cuales se producirán en México en suficiente cantidad para satisfacer la demanda del mercado interno.

Para ello, señaló, se dejará de exportar petróleo crudo, aunque la extracción llegará a 1.8 millones de barriles, todos los cuales serán procesados en las refinerías existentes en el país, además de la que se construye en Dos Bocas, Tabasco.

Aseguró que, de esta manera, se garantizará que no aumenten de precio los combustibles, aunque hizo la precisión que los incrementos serán en “términos reales”, es decir subirán en la misma medida de la tasa de inflación.

En materia eléctrica destacó la modernización de plantas generadoras, entre las cuales mencionó en especial la construcción de seis termoeléctricas, aunque no aclaró qué clase de combustible consumirán.

A pesar de fallas y protestas, AMLO elogia al “nuevo” Conacyt

A propósito de la inflación, que alcanzó la cifra sin precedente en más de 20 años del 7 por ciento anual a inicios del presente mes de noviembre, el jefe del Ejecutivo le concedió poca importancia, pues se limitó a señalar que fue igual a la de Estados Unidos.

De otra parte, insistió en su embestida contra científicos e instituciones educativas de alto nivel, al elogiar al nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) -acusado de perseguir a la comunidad científica de alto nivel- porque permitirá formar a mejores investigadores y científicos.

Como ejemplo, mencionó que ya están por empezar a operar los equipos contra Covid preparados por los especialistas de Conacyt. Esos aparatos fueron prometidos desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años. Y también se ofreció desde entonces una vacuna nacional que pomposamente fue bautizada como Patria.

El jefe del Ejecutivo manifestó que estará lista para el año venidero. En mayor pasado anunció inclusive que el 30 por ciento de esa vacuna se enviaría a naciones pobres, pero la fecha para tenerla lista se aplaza cada vez. Por ejemplo, en septiembre.al comparecer ante el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ha estado estrechamente vinculado a la tarea de conseguir vacunas, admitió que había un retraso en los trabajos para tener listo el inmunizante.

Las reservas del Banco de México no podrán ser tocadas

Debido a que la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja ante comisiones del Senado para tratar de convencer a los legisladores de que cumple con los requisitos para ser gobernadora del Banco de México se prolongó más de lo esperado, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, no pudo llegar a la ceremonia del Zócalo, como sí lo estuvieron los otros dos aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficial, Claudia Sheinbaum y el mencionado Marcelo Ebrard.

A pesar de la demora, el resultado fue positivo, pues quedó la impresión de que la subsecretaria de Egresos de Hacienda había convencido a la mayor parte de los senadores de que cumple los requisitos para dar el salto al banco central.

Pero donde tal vez no sea tan bien recibida es en el Ejecutivo, pues en su comparecencia defendió la autonomía del Banco de México, una institución a la que ha querido someter el presidente López Obrador, sobre todo para disponer de sus reservas para sus programas sociales.

En particular, Rodríguez Ceja se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del banco central, la cual establece que las reservas internacionales tienen como finalidad proteger la paridad de la moneda nacional, el peso, y no para financiar programas de gobierno.

“El tema de las reservas también está establecido en ley, (…) pero la ley define de manera muy clara cuál puede ser el destino que se le pueden dar. (…) Cumpliré, en caso de ser ratificada, con el mandato establecido en la ley, en los distintos ámbitos. (…) No hay ninguna duda respecto a cuál es el destino que puede dárseles y deben seguir manteniéndose como un apoyo, como un colchón, para cuidar o disminuir el impacto de la volatilidad, en caso de que se presente, cuando hay una disminución de flujos comerciales o de capital”, mencionó la aspirante a gobernadora del Banco de México.

Esto tal vez sea una no muy agradable noticia para el Presidente de la República y menos en el mismo día que celebró el “éxito” de su gobierno, pues si desea echar mano de las reservas de Banxico o redirigir su funcionamiento, tendrá que modificar su ley y no sólo proponer funcionarios, supuestamente afines a su administración.

riparcangel@hotmail.com