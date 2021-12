Ciclo “Oyendo La Lectura” Se estrena con Paris Roa

En el Faro del Saber Legaria

Se realizará cada 15 días a partir de 3 de diciembre

Arturo Arellano

Oyendo La Lectura es un ciclo de actividades con el que se pretende acercar a niños, jóvenes y adultos al placer por las letras plasmadas en libros, de tal manera que el evento consta de la lectura de diversas historias cortas narradas al mismo tiempo por un invitado especial, que para el estreno el 3 de diciembre será Paris Roa.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Liz Hernández Colin, organizadora del evento y el actor y locutor profesional Paris Roa, ofrecieron detalles al respecto, inicialmente ella comentó “lo que queremos es sembrar una semilla para que posteriormente el año entrante podamos recoger los frutos, queremos que la gente de a pie de calle tenga acceso a la lectura y lo haremos acercándoles este tipo de actividades donde se convoca a autores frescos con historias cortas, para que la gente se acerque a la lectura”.

A esto Paris añade que “con las redes y medios digitales, la lectura se ha dejado de lado, cuando debería ser un hábito. Queremos llevar el gusto por la lectura de la forma más lúdica posible y eso es a partir de la palabra, es decir que lo haremos a través de narradores de historias, que nos compartan su tiempo con la gente a través de ciertas narraciones”.

El ciclo se estrena este 3 de diciembre y será el primero “pero queremos que sea una experiencia quincenal, para que la gente de Granadas, San Joaquín, Legaria y los alrededores puedan tener esta oportunidad. Lizet tuvo a bien hacer un acercamiento con gente de una app que ya lleva varios años en el mercado y que publica autores nuevos, son jóvenes que las editoriales no voltean a ver y los juntan con actores, locutores y se graban las historias, se suben a esta aplicación, son de 2 minutos hasta 7 o 10 porque vivimos en una sociedad que corre todo el tiempo”.

De tal manera que ahora se va a replicar la app en vivo, dijo Lizet “le daremos a las personas historias que han sido seleccionadas en otros medios y un narrador que cuente las historias. Ahorita para estas lecturas, invitamos a jóvenes y adultos, aquí la idea es que sea para toda la población, en el estreno serán las historias navideñas y nuestro invitado será Paris. Ya tiene trayectoria muy amplia”.

Paris afirma que se siente honrado de ser parte del proyecto “uno siempre como profesional del medio, me gusta crear cosas nuevas. Esta idea de Liz y que ha tenido la amabilidad de invitarme, es una oportunidad de que la cultura llegue a la gente, porque se ha cambiado las salidas al cine, al teatro, por estar en el celular. Se entiende lo que ha pasado de la pandemia, pero con la nueva normalidad los espacios culturales son los que más han sufrido y no se han recuperado. Es muy difícil que la gente se acerque, pero esperamos lograrlo, no es que cambien su celular, sino que haya más opciones para hacer con ellos”.

Nos contó que “soy una persona egresada de una Casa Azul, estoy desde hace 15 años en el medio haciendo televisión, cine, ahora locución, doblaje en formato breve y formato largo. He descubierto que lo que a la gente le gusta no es tanto la manera en que cuentas las historias, sino tener una historia buena. Porque puedes mostrarla en serie, película, en lectura y funciona. En este caso son historias cortas precisas, bien hechas y uno como intérprete hay que buscar que lleguen al escucha de la forma sencilla para que quieran seguir escuchando”.

El 3 de diciembre Paris Roa leerá historias de Navidad y posteriormente el 15 de diciembre está pendiente tanto la temática como el invitado narrador, no obstante Roa concluye que “Una sociedad sin cultura, no es sociedad” por lo que invita a la gente a ser parte de esta iniciativa.

