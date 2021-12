López Obrador cerró con “broche de oro” semana con acarreados

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En 2022, AMLO pondrá a Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico

Cierra esta semana “con broche de oro” porque el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su enésimo Informe, ¿de qué?, pues de nada, pero el sólo hecho de regresar “como en los viejos tiempos” a los eventos multitudinario en el Zócalo capitalino que tanto le gustan, le dejó una sensación muy agradable al de Tepetitán, que le durará sin duda todo el fin de semana porque encabezó un encuentro entre él y sus ciegos y fieles seguidores -que por cierto también contribuirá mucho al contagio en la cuarta ola de Covid-19- que llegaron hasta el corazón de la República Mexicana “por su propio pie, por convicción”, dijo hace dos días el Presidente, cuando en las inmediaciones del Zócalo y más allá, se podían observar larguísimas filas de camiones que decían “Transporte de Personal” o, “Transporte Federal”, de color blanco casi todos y que cercaron aún más el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según se sabe, a los AMLO seguidores del Ejecutivo que se dejaron venir de todo el país, se les hizo entrega de un refrigerio consistente en una torta -a lo mejor de migajón- y un refresco “Red Cola” porque desde luego esta errada y llamada Cuarta Transformación, no se lleva con lo que en la década de los setenta se conoció como “las aguas negras del imperialismo”, así como el obligado pase de lista.

La pregunta es: ¿de dónde habrán salido los recursos para los antes llamados “acarreados”, hoy “pueblo bueno y sabio”? Porque aunque hubo austeridad, de cualquier manera se gastó una buena cantidad de dinero.

Ni siquiera pudo aminorar siquiera un poco la felicidad de López Obrador, lo dicho —de manera muy certera— por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el marco de la Feria Internacional del Libro, (FIL), de Guadalajara, respecto a que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha “construido” un país con muchos rezagos “y sin propuestas sobre cómo superar estos problemas de pobreza, empleo, seguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales… No veo iniciativas de quienes tendrían que presentar iniciativas como son, entre otros, los partidos políticos que buscan gobernar al país”.

En fin, el pasado miércoles, hubo ausencias significativas en el AMLOFest, como la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal. Por un error totalmente involuntario, en este espacio se consignó que finalmente, el legislador zacatecano había conseguido arribar al Zócalo, lo cual no resultó cierto.

En una entrevista radiofónica, Monreal Avila explicó que las horas no le alcanzaron, pues hubo de estar en la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja ante Comisiones hasta las cuatro y media de la tarde y de plano, ya no alcanzó, con lo que descartó aquello de que no había acudido a la magna celebración, porque no iba a estar en el templete principal, junto con los otros dos aspirantes al 2024, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“A los legisladores nos tocaba estar a ras de tierra”, dijo el senador Monreal, que agregó que no fue al AMLOFest, porque le ganó el deber por sobre el placer.

Total, el chiste es que por 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, pese a que la oposición, constantemente la cuestionó porque no reúne el perfil para convertirse en la gobernadora del Banco de México. Volvemos a lo mismo, ser mujer no es suficiente, como quiso engañar esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Así, la ex subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, ya pasó a formar parte de la Junta de Gobierno de Banxico sin el consenso de todas las bancadas. Vale la pena destacar lo dicho por la senadora priista Nuvia Mayorga al cuestionar a los senadores de Morena la trayectoria de Rodríguez Ceja, cuando llamó a evitar “buscar la salida fácil ejerciendo su voto mayoritario… no sean partícipes del capricho de una persona que busca poner personas a modo para tener el control absoluto de todas las instituciones”.

Todo consumado en la Cámara alta, a partir del primer día de enero del próximo año, el inquilino de Palacio Nacional podrá ponerla como gobernadora del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León.

Municiones

*** El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden retoma un programa que era de la administración anterior, la de Donald Trump y se trata de, “Quédate en México”, en el que nuestro país queda en calidad de antesala, donde los migrantes esperarán que su status en el vecino país del norte se defina y se dice que esto tendrá una recompensa que tendría que ver con el envío de vacunas contra Covid-19. Luego del encuentro de los líderes del norte, cómo se llenó la boca el presidente López Obrador en decir a voz en cuello que México ya no era el traspatio de Estados Unidos. ¿Pasar de traspatio a antesala es subir de categoría?

*** Por cierto, un día antes del tan llevado y traído AMLO Fest, el diario The Washington Post, reprodujo un artículo de la politóloga Denisse Dresser, titulado “AMLO ha traicionado a México”, en el que describe que el inquilino de Palacio Nacional llega a la mitad del camino moralmente derrotado, “podrá presumir su alta popularidad, llenar la plaza del Zócalo con simpatizantes o regodearse en el entusiasmo de quienes lo alzan en hombros, pero rubro tras rubro, su gobierno ha resultado ser una lamentable traición… El hombre que prometió ‘no mentir, no robar, no traicionar’, se ha especializado en ello”.

*** Resulta que Claudia Sheinbaum descartó que su presencia y posición justo a un lado del presidente en el AMLOFest, sea un mensaje a su favor con miras al 2024. Pues si todo el tiempo se la pasó platicando con la flamante secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y estuvo más que dispuesta para posar en las “selfies”, pero eso sí, ella en el centro. Esas fotos que tantas críticas le han ganado ni más ni menos que al gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, foto en la que se coló el canciller Ebrard y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ratificó que se volvió simpatizante de Morena, aunque no le dejen poner a su sucesor. Por lo demás, la señora Sheinbaum Pardo dijo que ella era la anfitriona, por eso estaba en el templete principal: “estamos en el Zócalo democrático de la Ciudad de México y entonces nos toca como jefa de Gobierno representar a la Ciudad de México, porque estamos en la Ciudad de México. Por cierto, será el ya próximo 9 de diciembre cuando la funcionaria capitalina presentará su informe de gGobierno. O sea, más palabrería y los temas incómodos, ni nombrarlos.

morcora@gmail.com