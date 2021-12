Dos de refuerzo y más vacunas

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la aplicación de la vacuna de refuerzo a adultos mayores y el reparto de nuevas vacunas a través de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la inmunización de un mayor porcentaje de la población, en momentos en que amenaza al mundo -o es realidad-, la cuarta ola de la pandemia.

Aun en contra de quienes afirman que va el país hacia la militarización, lo cierto es que la única institución organizada, disciplinada y con gran lealtad al pueblo y a las instituciones es el Ejército mexicano. No sólo hay capacidad física y disciplina, sino también hay formación profesional en diversas especialidades y capacidad técnica y académica.

En consecuencia, su preparación y su formación es vital para la Nación. Sus invaluables servicios en diversos rubros demuestra que nuestros recursos, los recursos del pueblo de México, invertido en el sostenimiento de las Fuerzas Armadas, son reintegrados en beneficio de la población, pese a que no hay el reconocimiento pleno.

Llevar a poblados remotos de un gran territorio como el nuestro, no es tarea fácil. Sólo las súper empresas transnacionales están con sus productos en todo el país; por eso llevar los biológicos a todo el país es una tarea que sólo el Estado mexicano con una gran institución como el Ejército mexicano puede lograrlo.

Turbulencias

Ahorros por corrupción y recaudación

En su informe, el presidente López Obrador dijo que la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, grandes empresas, los grandes bancos beneficiarios del influyentísimo que no pagaban impuestos y se estableció en la Constitución también que la corrupción es delito grave, pues no lo era desde el tiempo que se reformó el Código Penal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, gracias a ello se ha fortalecido la hacienda pública. A pesar de la pandemia, en tres años aumentamos la recaudación en 400 mil millones de pesos y fuimos de los pocos países en el mundo, creo fue en dos países solamente en los que no cayó el ingreso tributario. Y se sigue ahorrando en los costos de construcción de obras y en la contratación de servicios. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo entre la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el fallido proyecto del aeropuerto en Texcoco. Esa obra, cancelada por la decisión del pueblo, tenía un costo estimado de 300 mil millones de pesos; en contraste, el Aeropuerto General Felipe Ángeles se va a construir con menos de 75 mil millones de pesos y aun sumando los 100 mil millones por la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto Texcoco que, por cierto, no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas, con todo, obtendremos un ahorro de alrededor de 125 mil millones de pesos… Alberto Esteva Salinas, ex delegado encargado de la alcaldía Álvaro Obregón, pidió al delegado de Morena en Oaxaca, Oscar Cantón Zetina, publicar los perfiles de los 18 aspirantes a la candidatura de ese partido al gobierno de Oaxaca y la militancia los conozca y pueda decidir en base a ello, pues muchos no cubren los requisitos de militancia no tienen trayectoria en el servicio pública o dentro del movimiento. Es indudable que muchos morenistas no siquiera saben si, efectivamente, los aspirantes tienen militancia y cubren con los requisitos solicitados; faltan muchos detalles por conocer y para decidir quién será el elegido, no sólo de Morena, sino del mismo PRI y otros partidos que valoran participar por sí solos, no en alianzas.

