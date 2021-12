Morena, “diez” en acarreo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ESTRELLITA A MARIO DELGADO-. Por gajes del oficio, un delegado municipal de Morena que de lunes a viernes forma parte de los contingentes de los “siervos de la nación”, el miércoles tuvo que disciplinarse y apoyar los trabajos de concentración de simpatizantes rumbo al zócalo de la CDMX.

Son instrucciones del presidente de nuestro partido invitar a vecinos, amigos y demás a que nos acompañen a la capital al acto del zócalo con el presidente López Obrador “los llevamos y los traemos, no se apuren”, era la frase que repetían n veces a los que querían oírlos y en honor a la verdad, “no nos ha costado mucho, cubriremos la cuota”, asegura.

Cuál cuota? Le pregunté y sonriente me dijo, “dos, tres autobuses”, pero desvió la conversación para aclarar que “no nos imponen, nos invitan, así lo dijo el presidente de Morena, don Mario Delgado”. El “siervo de la nación” en cuestión seguramente ya había visto sus números, pues uno de sus allegados le dijo “cuida que no falte nada”, adiós, me dijo y se fue. Ya no supe a qué se refería el “que no falte nada”

Inmerso en la curiosidad busqué platicar con más “viajeros” a la capital del país el miércoles en las primeras horas de la mañana y dos personas más se limitaron a responder con mucha propiedad eso sí, “nos invitan de parte del presidente de nuestro partido, ¿cómo se llama” a ver díganme, claro señor, se llama Mario Delgado. Ya sin preguntas de por medio me añadieron “si nos llevan y nos regresan a nuestro pueblo qué más pedimos?

Concluido el diálogo mañanero con esos vecinos viajeros pasa el día y en la transmisión televisiva por uno de los muchos canales que pasaron en vivo el evento escuché en alguna parte del largo discurso presidencial el término REVOLUCIÓN DE CONCIENCIAS de la sociedad en la que según el padre de la Cuarta Transformación ya no podrá haber reversa.

Casi al final de su discurso, el Presidente dijo con un dejo de sonrisas refiriéndose a los ahí reunidos que “vinieron por su voluntad”, dando a entender que no eran “acarreados”.

Mis primeros interlocutores, ya de juventud acumulada seguramente, ya reciben su beca bimestral de casi cinco mil pesos, motivo por el cual seguramente se sienten comprometidos a asistir a eventos como el del miércoles, pero los otros, con los que concluyó mi diálogo, no, por lo que me volvió la duda de la REVOLUCIÓN DE CONCIENCIAS.

Nadie en su sano juicio puede precisar la concentración de 250 mil personas, pero el tabasqueño volvió a sus andadas y Mario Delgado cumplió.

¿Cuánto costaría?, pues gratis no fue

elefa44@gmail.com