Pleno respeto a la autonomía e independencia de las instituciones

Miguel Ángel Rivera

A pesar de las protestas que generó en el Senado su nombramiento, la ahora ex subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, fue ratificada como gobernadora del Banco de México, con el voto mayoritario de Morena y sus rémoras, que así cumplieron los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador

Senadores del llamado Grupo Plural, particularmente del PAN y del PRI, intentaron bloquear el nombramiento, por considerar que la candidata no cumple con lo establecido el artículo 39 de la ley orgánica del Banco de México, el cual establece que el aspirante al cargo debe “gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano”.

“Se debe hacer esa aclaración, porque no cumple la experiencia”, señaló el ex presidente del PAN y ahora senador independiente Gustavo Madero Muñoz, pero sus argumentos fueron invalidados por los alegatos de los legisladores de Morena, PT, PVEM, PES, PRD y la mayoría de los senadores de MC.

De entrada, el “moreno” Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó que la tarea del Banco de México “debe ser escrupulosamente cuidadosa” y por ello la mayoría en ese organismo consideró idóneo el perfil Rodríguez Ceja para ser integrante de la Junta de Gobierno.

La priista Nuvia Mayorga pidió no engañar a los mexicanos con una propuesta que no cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el más alto cargo en el Banco de México, porque no cuenta con una trayectoria en materia monetaria

Por el contrario, los senadores de Morena, Ovidio Peralta, Rocío Abreu y Félix Salgado destacaron que Victoria Rodríguez Ceja tiene una trayectoria de 20 años, tres de ellos en la Secretaría de Hacienda y 17 en cargos relacionados con asuntos monetarios en el gobierno capitalino.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe del Gobierno de la ahora Ciudad de México confirmó que Rodríguez Ceja logró mantener el equilibrio de deuda-gasto en el gobierno capitalino.

Martha Lucía Micher, de Morena, defendió a la candidata con el argumento de que era rechazada por razones misóginas, a lo que la senadora del bloque opositor Nancy de la Sierra destacó que “nada tiene que ver con la igualdad de género, nadie aquí ha criticado a Victoria Rodríguez Ceja por ser mujer, ni por razón de género. Ser mujer no es lo que la hace menos apta para ser gobernadora de Banxico, lo que la hace inapta es su falta de experiencia en la materia monetaria, es lo que la inhabilita para su función como gobernadora”.

Luego del debate de poco más de dos horas, Rodríguez Ceja rindió protesta ante el pleno y se convirtió en la tercera mujer que integrará la Junta de Gobierno del banco central.

Lo que importa es la autonomía del Banco de México

Más allá de los argumentos de sus defensores e impugnadores, tal vez lo que prevaleció fue lo afirmado por la ahora nueva gobernadora del Banco de México -que iniciará funciones el primer día de 2022- fue su reiterada afirmación de que defenderá la autonomía del banco central.

Victoria Rodríguez Ceja inició su comparecencia en el Senado, con el compromiso de pugnar por la autonomía del Banco Central.

En su comparecencia ante los senadores, Rodríguez Ceja resaltó que los retos que tiene la política monetaria y destacó: “tengo la plena confianza y seguridad de que, en caso de ser ratificada por este Senado de la República, de la mano de las personas integrantes de la Junta de Gobierno así como de los profesionales que integran la gran institución que es el Banco de México habremos de actuar en todo momento con las herramientas necesarias para la conducción de la política monetaria.

“Lo anterior con plena observancia al mandato que la Constitución ha conferido al Banco de México y, al seguimiento a las leyes en la materia, respetando la autonomía del Banco Central y trabajando por el cumplimiento de sus objetivos”, agregó la ex subsecretaria de Hacienda.

Por ello, no sorprendió que la Asociación de Bancos de México (ABM) expresara su visto bueno para que Rodríguez Ceja sea la nueva gobernadora del Banco de México.

Aunque es un organismo que con frecuencia es condenado por miembros de la llamada Cuarta Transformación, la ABM dio a conocer una declaración en la cual “le desea éxito en su gestión, y ante su eventual designación como gobernadora de la institución, reitera su voluntad de mantener una estrecha colaboración este órgano autónomo del Estado mexicano”.

La agrupación integrada por instituciones financieras privadas expresó, asimismo, que “los bancos en México confiamos en que la nueva administración del banco central, y su Junta de Gobierno, mantendrán su autonomía y el adecuado manejo de la política monetaria”.

Defender la autonomía del Banco de México y de otras instituciones

La defensa de la autonomía del Banco de México no es la única preocupación, esto se debe extender a otras instituciones, además de mantener la división de poderes.

Este planteamiento viene de alguien que sabe del tema y que lo ha analizado desde lo más alto de la academia y de las instituciones públicas, nada menos que el ahora ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia José Fernando Franco González Salas.

En su discurso de despedida del máximo tribunal del país, el jurista que cursó su licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Warwick, Reino Unido, dijo ser un convencido de la fuerza de las instituciones, por lo que llamó a la unidad de los integrantes de este órgano colegiado para defender la autonomía de las mismas, así como la división de poderes.

“Estoy cierto que nuestro máximo tribunal constitucional seguirá siendo el garante de los derechos humanos, así como de la efectividad del respeto a la división de poderes y de la protección de las demás autoridades cuando sean afectadas indebidamente sus facultades o competencias conforme a los principios democráticos y del mantenimiento del orden constitucional que deben prevalecer siempre.

“Yo soy un convencido de que la fuerza de las instituciones, en particular de este alto tribunal constitucional, tiene como uno de sus principales sustentos como generador de fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, la unidad de sus integrantes, no en lo que concierne a las decisiones jurisdiccionales, puesto que ellas deben ser tomadas con plena libertad y conforme a la convicción de cada uno de los integrantes, me refiero a la unidad institucional que se requiere para defender, si ello es necesario, la autonomía e independencia del Poder Judicial y de sus integrantes, con altura de miras y visión de Estado”, dijo también.

El ahora ministro en retiro resaltó las grandes modificaciones que se han hecho a la Constitución mexicana en los últimos cinco lustros y, en particular, mencionó los cambios de ley relacionados con la función de las fuerzas armadas, “que aún son debatibles”.

En su mensaje, también hizo referencia a otros asuntos que han sido de su atención durante los quince años que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte, la justicia laboral, la justicia cívica, así como la necesidad de la defensoría pública en favor de los más vulnerables.

Franco González Salas dedicó un indirecto reconocimiento al actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al señalar que la reforma más importante al Poder Judicial se dio en marzo de 2021 para acabar con la corrupción y el nepotismo.

Esa reforma fue impulsada por Zaldívar, quien a su vez dedicó un reconocimiento a Franco, de quien dijo que fue un ministro intachable, un jurista de altura, un mentor generoso, un amigo entrañable, un ministro de unidad, que siempre privilegió el diálogo por encima de las diferencias, para hacer posibles grandes transformaciones en beneficio de México.

Otro aspecto notable del comportamiento del ex ministro es la sencillez de su trato.

Lo conocí en la Cámara de Diputados, donde fue secretario general durante un año (1999-2000) y nunca negó un consejo producto de su sabiduría jurídica, cuando discretamente desde alguna curul seguía el curso de los debates.

Y ya que estamos en recuerdos personales, deseo expresar mis condolencias a la familia de Enrique Jackson Ramírez, de quien siempre tuve un respetuoso trato.

