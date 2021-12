En el Zócalo, el informe; en la FIL, el contrainforme

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Afirman testigos y actores de aquellos hechos, que Andrés Manuel López Obrador no estaría dónde está, si Cuauhtémoc Cárdenas no le hubiera dado entonces el pase a la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Cárdenas era Jefe de Gobierno capitalino y AMLO —quién quería regresarse a Tabasco— encabezaba el PRD.

Para entonces, el hijo del General ya era parte de la historia de México como el impulsor de un nuevo sistema político y electoral con sólidas instituciones democráticas, ese que hoy el tabasqueño quiere dinamitar.

En este México es en el que el miércoles pasado AMLO inició su cuarto año de gobierno con un acto masivo en el Zócalo con el cual recuperó no sólo esa plaza, sino rindió públicamente su tercer informe de gobierno con un alarde de resultados extraordinarios en casi todas las áreas de su administración que la realidad nacional simplemente no conoce.

Cárdenas -quien acaba de quedar viudo-, participaba casi a la misma hora en una mesa en la FIL en Guadalajara, conducida por la periodista Carmen Aristegui y en la que además estaba el ex presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Era ineludible que en ese contexto, Carmen no preguntara al ingeniero su opinión sobre los tres años de gobierno de López Obrador.

Normalmente reacio a hacerlo, Cárdenas accedió a esa petición:

“Los resultados de un gobierno se miden por sus logros… en lo económico no hemos logrado revertir la tendencia de un crecimiento muy bajo… la violencia está presente en todo el país, la inseguridad afecta a casi todas las familias… tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia; tenemos un sistema educativo con fuertes deficiencias y no hablemos del sistema de salud… creo que esto es lo que tenemos en estos tres años, más allá de reconocer la mejora en el salario mínimo y como se subsidia a distintos sectores de la población, una política yo diría fuertemente cuestionada”.

En su opinión, tampoco se ha acertado a construir propuestas por parte de partidos y candidatos… no las hay empezando por el gobierno, dice… y comenta que sería conveniente que nos dijeran cómo recuperar el crecimiento de la economía y cómo llevar a cabo una reforma fiscal y hacendaria.

“Tenemos una vida política centrada en la confrontación, de una oposición que va con todo contra el Presidente, y del partido del gobierno que lanza todo contra la oposición, sin buscar el diálogo. No se busca conocer los puntos de vista de quienes están enfrentados… y no hay intenciones de acercamiento para buscar cómo resolver los problemas nacionales”.

La experiencia y la historia del mundo nos dice, recuerda el ingeniero, que corresponde al más fuerte tomar la iniciativa del acercamiento con tolerancia para iniciar el diálogo.

Mientras eso no ocurra, indicó, en México no habrá solución a problemas.

“Yo así estoy viendo al país… con muchos rezagos y sin propuestas de cómo superar estos problemas de pobreza, empleo, seguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, de todo lo que tiene que ver con el género, etc… no veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas como son los partidos políticos que buscan gobernar al país…”

Por ello urgió a los aspirantes presidenciales en el proceso de sucesión adelantada a que salgan y digan que proponen y por qué quieren ser presidentes de México.

En un comentario obvio, directo a AMLO, Cárdenas dijo que, para construir democracia, y garantizar el ejercicio de las libertades… se requiere construir la paz interna.

“No tenemos paz interna actualmente en el país… ha faltado decisión política para alcanzar esa paz, la presencia de la delincuencia organizada está en todo el país”.

Cárdenas es sin duda una voz que nos representa a muchos en este país.

Victoria Rodríguez, aprobada por el Senado

Ayer, con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó a Victoria Rodríguez como presidenta de la Junta de Gobierno del Banco de México. Estaba cantado.

“Mme ganó el tiempo y ya no pude llegar…”: Monreal

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal adujo ayer que estar pendiente, atento a la larga comparecencia de Victoria Rodríguez en la Comisión de Hacienda, le impidió asistir a la concentración del Zócalo con la que AMLO festejó el inicio de su cuarto año de Gobierno.

Otros comentan que decidió no ir porque sabía que algunos malquerientes martianos le había preparado una celada, y porque además no había silla para él en el templete principal como sí había para Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Se profundiza su choque con ysq y se acelera el rompimiento final. Digo yo.

