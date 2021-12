PAN, las flechas que vienen de atrás

Desde el portal

Ángel Soriano

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, el dirigente Marko Cortés dijo que cuando las flechas vienen de atrás, es difícil ganar la batalla. Esto en referencias a las inconformidades internas por su liderazgo y la falta de resultados en procesos electorales pasados y el reconocimiento de que los que vienen también serán difíciles.

Ex gobernadores, diputados y ex legisladores, al mismo tiempo, demandan reformas a los estatutos para que la postulación de candidatos a puestos de elección popular no sean acaparados por las cúpulas, tanto nacional como estatal, que impiden la participación plena de la militancia que tiene derecho a aspirar a las mismas.

Desde luego que las prácticas democráticas para la elección democrática de sus abanderados se han perdido dentro y fuera del PAN, de ahí que las derrotas sean frecuentes hasta llegar al nivel en el que se encuentra el que fue el principal partido opositor en nuestro país, que tuvo oportunidad de impulsar el cambio en México y que no aprovechó la oportunidad.

No es el caso sólo del PAN, los partidos de izquierda también enfrentan la misma situación. Los postulados, las convicciones, los ideales, las plataformas han quedado en un segundo plano. Hoy ya no importan las ideologías, lo que se busca es llegar al poder para continuar con las mismas prácticas que han funcionado durante décadas, de corrupción e impunidad, para provecho personal, familiar o faccioso.

Turbulencias

Dosis de refuerzo y alarmas

En medio de la alarma mundial por la cuarta ola de Covid-19 que amenaza a la humanidad con su variante Ómicron, el gobierno federal anunció la aplicación de una tercera dosis, la dosis de refuerzo a personas vulnerables de la tercera edad, ya que la vacunación es, hasta el momento, el único mecanismo de protección eficaz contra la pandemia. El reacomodo en mandos de instituciones de salud involucradas con el manejo del biológico demuestra que se han depurado los mecanismos para llegar a todo el territorio nacional, en base a la experiencia iniciada hace dos años. Hoy se ve con claridad dónde están las fallas y se realizan acciones para superarlas y proteger a la población… En tanto, en Oaxaca la senadora Susana Harp Iturribarria, la más fuerte aspirante a la gubernatura de Oaxaca, se queja de amenazas y de boicot a sus actos de precampaña y tiene ya muestras a las claras de quién y quiénes son los autores de las mismas. Esto contribuye al ambiente de polarización en la entidad, saturada de conflictos de todo tipo, que tampoco puede arriesgar la gobernabilidad con aspirantes a cargos públicos que lejos de garantizar la paz y tranquilidad para el desarrollo en marcha, garantizan la profundización de los conflictos… En tanto, el presidente municipal electo, Francisco Martínez Neri, se sigue reuniendo con los alcaldes metropolitanos para resolver problemas comunes. La solución a los problemas del Centro Histórico no será posible sin la participación de los vecinos, pues es una misma comunidad dividida por problemas políticos pero unidos en la geografía territorial. El Valle de Oaxaca es uno sólo… La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, supervisó personalmente el operativo que la Fiscalía General de la República realizó en cinco hoteles de la demarcación donde, desde hace décadas, se realiza la trata de personas y otros ilícitos. Cuevas se enfrenta a ancestrales problemas que afectan a la capital del país, pero que lamentablemente en algunos no ha encontrado el apoyo que se requiere para darle otro perfil territorial a la Cuauhtémoc… Bien por la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que enfrenta con talento el problema nacional de extorsión telefónica. Es condenable esa práctica, como todos los ilícitos, que causa terror familiar y que esperamos sea combatido de manera eficaz para acabar con los delincuentes.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista