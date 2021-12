Coordinación ha permitido que trabajos de procuración de justicia se consoliden ante jueces: mag. Guerra Álvarez

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también destacó la colaboración, y agradeció al magistrado su compromiso para disminuir los índices de delincuencia, desde la autonomía e independencia del PJCDMX

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la coordinación entre el gobierno central, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia y el órgano judicial capitalino ha permitido que los trabajos efectuados en el ámbito de la procuración de justicia se consoliden cuando llegan ante los impartidores de justicia.

Durante la entrega de reconocimientos a elementos policíacos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también destacó esa colaboración, y agradeció al magistrado Guerra Álvarez su compromiso para disminuir los índices de delincuencia, desde la autonomía e independencia del PJCDMX, con su participación dos veces por semana en el gabinete de seguridad.

En el Museo de la Ciudad de México, el magistrado subrayó que los jueces, desde su independencia y autonomía, constatan el buen trabajo de los policías, y enfatizó que sin las detenciones realizadas por los integrantes de la SSC y de la Policía de Investigación (PDI) no se cumplirían las órdenes de comparecencia o de aprehensión.

Expresó a quienes llamó héroes el reconocimiento del poder que representa, y les manifestó su agradecimiento, además de que les reiteró que son aliados en la búsqueda de seguridad y de justicia para los capitalinos.

Con la presencia de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el magistrado comentó que la policía se integra por servidores públicos con valor y vocación. “Previenen el delito, consagran la seguridad, preservan el orden público y, especialmente, prestan el auxilio necesario al Poder Judicial”, comentó.

Estoy convencido, dijo, de que los cuerpos policiacos en general, y muy en especial los hoy reconocidos y condecorados por sus méritos, se caracterizan por su alto nivel, su inteligencia, liderazgo, preparación y valentía.

El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México mencionó que, sin exagerar, en todos los juicios atestigua un policía, y recordó que, cuando le tocó investigar delitos durante su paso por la Fiscalía, trabajó hombro con hombro con mujeres y hombres de quienes directamente constató su alta calidad moral, ética, arrojo, valor y aplomo. Por eso, agregó, hoy me congratula que se les reconozca por sus méritos.

“Como juez y magistrado en materia penal, no viene a mi memoria algún asunto que me haya sido turnado donde un policía no fuera el protagonista de una detención, de una investigación o testigo de los hechos”, abundó.

Enfatizó que los policías acuden al llamado de todos sin hacer distinciones; igual velan, insistió, por las mujeres que por los hombres; por los niños o por los adultos mayores; por los bienes del Estado o por los bienes privados; por la vida de los demás, aún por encima de la propia.

“Felicito a la jefa de gobierno por convertir el ejercicio de reconocer a la policía en una constante y solemne ceremonia, felicitación que extiendo al secretario de Seguridad Ciudadana por colocarse frente a sus pares y respaldar su trabajo; hacerlos valer por su mérito policial”, concluyó.

En el acto también participaron el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama; el consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Salvador Guerrero Chiprés; la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa Franco, y el jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar, general brigadier Gregorio Espinoza Toledo.