Rezagos, incumplimientos, incremento de la pobreza… incertidumbre es lo que ve Cuauhtémoc Cárdenas con AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La pregunta de Carmen Aristegui en CNN a Cuauhtémoc Cárdenas es simple: ¿Qué balance hace usted? Claro que de los 3 años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta surge fluida de alguien que ha meditado mucho lo que hoy pasa en México:

“… han faltado definiciones, no tengo claro cuál es la política económica que se quiere impulsar, no tengo claro cuál es la política internacional sobre todo hacia América Latina…

“Me preocupa que no tengamos definido qué tipo de sociedad realmente debe configurarse… porque lo que estamos viendo son enormes desigualdades que siguen creciendo; una pobreza que en este mismo gobierno ha aumentado en varios millones de personas, esfuerzos que no veo claro, por ejemplo, para que puedan cumplirse universalmente los ciclos obligatorios de educación; la misma debilidad que nos está mostrando nuestro sistema de salud con esta pandemia que ha golpeado a todo el mundo pero que a nosotros nos ha golpeado muy fuertemente, porque somos el cuarto país con el número absoluto de fallecimientos y con una economía que no crece…

“Si no se genera empleo formal, si no tenemos los recursos suficientes para impulsar el desarrollo, mucho hemos hablado de la necesidad de una profunda reforma fiscal, si no tenemos recaudación suficiente…

“Nos faltan proyectos regionales, a mí todo esto me preocupa porque son indefiniciones en cuanto a que no sabemos hacia dónde se quiere ir, pero los efectos que estamos teniendo entre más pobres más diferencias en el ingreso, una economía con muy lento crecimiento, inseguridad, violencia etc… “Por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada, se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años, y si uno hace lo mismo, pues el efecto va a ser el mismo…”

– Una de las cosas que ha lanzado (Andrés Manuel) como aportación a la historia es el combate a la corrupción, ¿qué piensa de ese punto en especial?, pregunta la conductora.

“No veo todavía los resultados, hay un fuerte rezago todavía, es importante la lucha contra la corrupción, pero yo diría que no es suficiente: ¿dónde está la inversión productiva? ¿dónde están los programas de desarrollo regional? ¿dónde están los programas de integración de los ciclos productivos?… el brindar mayores capacidades para las universidades públicas…”

– ¿Cómo ves el momento político-electoral?, interroga Aristegui.

“También con preocupación, si hablamos de las personas que han sido mencionadas como candidatos presidenciales, pues una propuesta no puede ser: “yo voy a seguir haciendo lo que hace Andrés Manuel”… entonces que nomás que nos lo expliquen, ¿qué vamos a hacer con los rezagos?, incluso diría yo: ¿Quién me acompaña en esto? ¿No?

“Estamos pensando en regímenes de un solo hombre, de una sola persona, mujer u hombre… también me gustaría ver quien está acompañando a los demás porque eso de: dime con quién andas…”

Es la segunda vez que Cuauhtémoc Cárdenas analiza en estos 6 días junto con Carmen Aristegui lo que va de la administración de López Obrador. La primera fue durante una mesa de análisis en la FIL de Guadalajara y fue igualmente realista y crítica.

AMLO guarda silencio.

Van por primarias en partidos políticos

La senadora de Morena, la zacatecana Soledad Luévano Cantú pidió ayer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al chiapaneco Eduardo Ramírez, apurar el dictamen de una iniciativa presentada por ella en noviembre del 2020, para modificar los artículos 35 y 41 de la Constitución Política y obligar a que los partidos políticos apliquen elecciones primarias en la selección democrática de sus candidatos y dirigentes partidarios.

El líder político de ambos, el senador Ricardo Monreal, ha venido exigiendo insistentemente esto mismo a Morena durante los últimos 6 meses, a fin de garantizar una selección creíble, legítima, del candidato presidencial en 2024.

De aprobarse esta iniciativa, se obligaría a Morena y al resto de los partidos a cambiar el método para la selección de candidatos. La iniciativa propone que las primarias sean organizadas y sancionadas por el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales, en el caso de las elecciones estatales.

