Crimen y tácticas en contra

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Desde el día que el Presidente anunció su medida de abrazos, no balazos, seguida de acusar a los bandidos con sus mamacitas, me pareció la decisión de alguien que no está en sus cabales. De alguien capaz por insensible y falto de la más elemental inteligencia, de poner en práctica, sin siquiera darse cuenta, un par de tácticas absurdas y ridículas. Sarcásticas, irónicas.

Bueno. Seguramente han logrado hasta la fecha, la burla de la gente pensante, que vislumbra en semejante resolución, que lo que realmente se propone es justificar la cero persecución de los criminales, que hoy pueden exhibir a sus anchas el inmenso poder que, sin decirlo, les ha sido conferido. Inclusive, la actitud de éstos es abiertamente a favor de Morena, con amenazas y asesinatos.

Después del anuncio de tamaño acuerdo, las acciones de los criminales son cada vez más descaradas, mientras desde la cima del poder se justifica y se extiende una especie de permiso a su proceder, más copioso, más violento, más descarado, cuando se repite que la táctica no cambiará, porque es viable y porque se combate al crimen desde su raíz.

La dispensa de captura a Ovidio Guzmán, el Chapito, las visitas en dos ocasiones a su abuela, madre de El Chapo y otras actitudes, se han traducido en un aliento inmenso a las hordas de delincuentes que pueblan el territorio nacional, que se saben protegidas. Quien vive en la provincia ha sido testigo en múltiples ocasiones, de la defensa a ultranza que realizan los bandidos de su Presidente, de quien no permiten por ningún concepto, que alguien hable en su contra.

En una ocasión recibí un telefonema de un político pueblerino en espera de un “hueso”, mediante la cual me presumió que Morena había arrasado en las elecciones. Inclusive en el norte, en donde la izquierda pinta poco. Me enfadó la llamada por avizorar que hubiera versado sobre un tema que sólo conduciría al malestar y rehusé la discusión, a la que puse fin de manera drástica.

Hoy, los medios han comenzado a dar cuenta de los alcances a favor, por la ayuda que prestaron los criminales, que lograron inclinar la balanza hacia el partido del mandatario. En su momento fuimos testigos de lo ocurrido en diferentes lugares, en donde menudearon los asesinatos, los secuestros y las amenazas a los candidatos de otros partidos con posibilidades de ganar.

Ahora ya existen resultados que han arrojado los estados que apenas comenzaron a ser gobernados por Morena. La prensa dice, desde hace algunos días, que en nueve de 11 entidades en manos de dicho partido, se ha registrado un incremento de la criminalidad. Las estadísticas están de espanto. Pero van para más, como dice la lógica. Apenas es el comienzo.

Párrafo del estudio que consulté: “La llegada de nuevos gobernantes en estados problemáticos del país no ha logrado frenar la inercia de violencia que dejaron las administraciones estatales anteriores y solamente en Campeche, así como Baja California Sur, entidades poco relacionadas con el crimen organizado, se presentan reducciones importantes en materia de seguridad”.

El documento dice que en Baja California, los asesinatos se incrementaron 21.4 por ciento en los primeros 34 días de la administración que recién encabeza Marina del Pilar Ávila. En Michoacán, durante los primeros 62 días del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, se cometieron 508 asesinatos, en tanto que durante el mismo lapso, con Silvano Aureoles se cometieron 453.

El estudio es del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Esto, a pesar de que el presidente López visitó el estado anterior, para mostrar su apoyo al nuevo mandatario y asegurar que declararían la guerra al crimen y de que fueron desplegados 17 mil elementos de las fuerzas federales. O no saben hacer su trabajo o llevan instrucciones de simular. Es lo que muchos piensan

En Zacatecas, Sonora, Guerrero, Tlaxcala, Colima, Nayarit, la suerte es parecida. En algunos se aplicó táctica similar, de llenar de gente, que no sirvió para nada. La situación señala un sonoro revés a la medida presidencial.

ariosruiz@gmail.com