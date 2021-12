Sin justicia, impunidad

Arturo Ríos Ruiz

El 99% de delitos, intocados

Autoridades judiciales, “floreros”

Se define la impunidad, del vocablo latino impunitas, como un término que se refiere a la falta de castigo. Castigo es, por otra parte, la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito.

Un total de 21.2 millones de ciudadanos mayores de 18 años fueron víctimas de delitos durante 2020 y 93.3% de los casos no fueron denunciados o investigados, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, de México. Ya veremos cómo saldrá en 2021.

Pero lo que más alarma ocasiona y crispa de enojo son las estadísticas, de que 99% de los delitos cometidos en México no son esclarecidos: la medición es un monumento grotesco a la Impunidad.

La nota de Noé Zavaleta en Proceso, apunta que Guanajuato es el estado con mayor probabilidad de esclarecimiento con 2.99% de los casos. En Guerrero, la probabilidad es sumamente baja, de 0.10%. Sólo como muestra representativa de la inacción de las autoridades judiciales en todos los niveles de la administración.

La información que aporta la organización Impunidad Cero estimó que sólo el 1% de los delitos denunciados en México son esclarecidos. Algo que pinta de negro a las autoridades por solapar de tamaña manera a los delincuentes y a nosotros por exigir. “Abrazos no balazos”.

En 31 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el país fueron asesinadas más de 90 mil personas, cifra que incluye los casos catalogados de homicidio doloso y los registrados como feminicidio.

Las cifras las dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales no tienen datos de víctimas previo al año 2014, por lo que no es posible hacer un comparativo con administraciones anteriores. Así que no nos vayan argumentar que “se tienen otros datos”. Son oficiales.

La incapacidad de las autoridades es evidente, y el ciudadano también tiene su culpa, pues del total de delitos, sólo 2 millones 782 mil 409 fueron denunciados y en un millón 860 mil 292 de los casos se inició carpeta de investigación; y sólo 318 mil 167 fueron resueltos 1.2%. Un déficit vergonzoso que devela una penosa omisión muy peligrosa.

La información es deprimente, hay negligencia en materia de aplicación de la ley y de ahí la gigantesca exhibición de impunidad a nivel nacional y México surge como un país sumido en un atraso descomunal.

Todo el contenido nos informa que la justicia es el renglón olvidado de la presente administración, es todo un récord que solamente una atención y el resto es olvido desvergonzado transfigurado en corrupción. Vamos concluyentemente mal.

