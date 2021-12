Los partidos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, el “Día del Presidente” llevado a cabo el pasado miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México el partido Morena mostró el músculo de seguidores y de movilización acarreada o no, la plancha y las calles adyacentes estaban totalmente llenas.

El mensaje del Presidente y su partido fue de mostrar el músculo, para que la oposición tome nota. Seguramente así fue.

Encuestas realizadas durante las últimas semanas por medios de comunicación, principalmente por periódicos de circulación nacional, han mostrado los políticos que pueden participar del partido en el gobierno.

Resultó muy interesante este ejercicio de encuesta nacional en casa realizada por el periódico Reforma, titulada “Rumbo al 2024” y publicada a principio de diciembre en donde consultan a los ciudadanos a pregunta expresa: ¿Estaría dispuesto a votar para Presidente en 2024? y nombran a siete políticos mexicanos, algunos muy conocidos y otros no tanto.

Los resultados de preferencia para el voto fueron: Marcelo Ebrard con 31%; Claudia Sheinbaum con 30%; Luis Donaldo Colosio Riojas, 27%; Ricardo Anaya 16%; Ricardo Monreal, 12%; Samuel García, 10% y Alfredo del Mazo, 10%. La sorpresa es que Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey aparece en tercer lugar sin hacer campaña e incluso haber declarado que su interés está totalmente en el municipio de la capital del estado de Nuevo León.

Sin embargo días después publicó en redes sociales un video desde Lomas Taurinas, donde fue asesinado su padre, donde da a entender que en un futuro sin decir fechas buscará otros peldaños. Un video muy emotivo porque habla de perdonar y de ver hacia el futuro de sus hijos y de México.

Otros participantes han mostrado mayor interés al respecto, como Ricardo Monreal y veladamente o con mayor reserva, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y los demás por su posición en sus respectivos partidos fueron incluidos como posibles sin que hayan declarado algo al respecto a excepción del gobernador de Nuevo León Samuel García que dio a entender su interés.

Por otra parte esta encuesta refleja que Morena se mantiene adelante rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y consolida una ventaja sobre el PAN y el PRI que cuentan con una intención de voto de 20 y 19 por ciento respectivamente. Movimiento Ciudadano aparece en cuarto lugar, lo cual también es una sorpresa porque deja atrás a los partidos como el Verde, Partido del Trabajo y PRD e independientes que son más viejos, pero no figuran.

La encuesta nacional en vivienda a mil adultos hecha 24 al 28 de noviembre nos da a los tres posibles precandidatos los que gozan de mejor imagen. El resto de los posibles precandidatos están todavía por debajo de estos niveles de respaldo. Sin embargo esto cambia día a día.

Por lo pronto, los partidos políticos están en pleno trabajo para definir sus candidatos para el año que entra en seis estados.

Mario Delgado anunció que no pasa de diciembre para que Morena tenga los nombres de hombres y mujeres que serán sus candidatos. Serán tres mujeres y tres hombres, pero explicó que no se trata de nombrar por nombrar, sino que se busca tener el mejor candidato que garantice el triunfo del partido. Delgado explicó que el partido Morena buscará los mejores perfiles porque lo que buscan es ganar y debe por ello cuidar la elección, porque corren el riesgo de perder con una mala elección.

En Oaxaca, si es hombre, el nombre ya surgió de encuestas ya hechas, Alberto Esteva Salinas y sí es mujer, Susana Harp. Si quiere ganar Morena e ir a lo seguro Alberto Esteva es el candidato idóneo para ello. Tiene mucho reconocimiento ciudadano, experiencia local en lo político y administrativo y sobre todo ha difundido un plan de gobierno, cuya base es estar de frente con los ciudadanos en las 8 regiones del estado. Esteva es garantía de triunfo.

La realidad nos dice que Morena tiene posibilidades en Oaxaca e Hidalgo, que actualmente gobierna el PRI y en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas está en el aire.

La cervecera estadunidense Constellation Brands se instalará en el sur de Veracruz, probablemente en el corredor Interoceánico, con una inversión de mil trescientos millones de dólares y teniendo las facilidades para ello, aseguró el gobernador Cuitláhuac García.

Es oportuno decir que esta cervecera trató de instalarse en Mexicali, Baja California, con documentos y contratos ya firmados y le cancelaron la obra de su planta que estaba muy avanzada lo que le costó 900 millones de dólares de pérdida.

Seguramente le ofrecieron el cielo y la tierra para que después de un agravio como el recibido, acepte nuevamente venir a México.

En conferencia en palacio de gobierno de la entidad, el mandatario estatal informó que el municipio donde se habrá de instalar la planta aún no se define, pero será en esa región. Es importante decir que el problema básico fue que el valle de Mexicali no tiene suficiente agua para surtir eficientemente una industria como la cervecera, que consume muchísima agua. El gobernador recalcó que ellos ya confirmaron que sí estará en Veracruz y apuntó que el estado tiene mucha agua que representa el 30% del agua del país, aunque la empresa tendrá que potabilizarla. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.