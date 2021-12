“Nunca es tarde”, Henry Benavides cosecha éxitos

El constructor de la salsa vanguardista

El arreglista, compositor, pianista y productor trae a México su más reciente trabajo

Arturo Arellano

Henry Benavides, arreglista, compositor, pianista y productor de música tropical con énfasis en salsa, nació en Barrancabermeja, Santander, en Colombia. Heredó de sus abuelos el gusto por la música, a sus escasos 12 años comenzó a desarrollar esta pasión y más tarde graduó como bachiller del instituto técnico industrial en el año 2000.

En 2002 viaja a Pamplona, Norte de Santander, donde se radicó y se matriculó en la universidad de esta misma ciudad en la Facultad de Música para formalizar sus estudios musicales y al poco fue integrante de la Big Band Oriol Rangel de esta institución, luego en 2005 decide buscar oportunidades en la ciudad de Medellín y es donde comienza a sembrar para cosechar grandísimos éxitos trabajando con el maestro Alberto Barros en la dirección musical del tributo a la salsa colombiana, y zona tres, asimismo, dirige y produce para la Sony Music de México, el DVD la salsa de los grandes homenaje a la Fania All Stars.

Y ahora regresa a este país que tanto le ha dado para presentar su más reciente sencillo titulado “Nunca es tarde”, donde se consolida como un verdadero constructor de la salsa vanguardista, ya que con su trabajo como compositor y productor, da vida a grandes temas que sin duda representan a la nueva ola de este género que ha roto las barreras generacionales gracias al atrevimiento de quienes lo hacen evolucionar.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos cuenta “empecé siendo baterista conguero, hacía pop, pero cuando conozco el piano y me intereso en el instrumento alguien me dijo ‘¿Quieres ser buen pianista?, entonces tienes que aprender a tocar salsa’, tomé el consejo y en automático me metí en este mundo sin poder salir más, encontré sonidos, traté de imitar lo que oía, porque yo era un niño y en ese entonces no había tutoriales, no había YouTube, ahí empezó todo y luego entre a la escuela con base firme para darle rienda suelta a la salsa”.

Afirma que nació para esto “no tuve que hacer mucho esfuerzo para trabajar con los grandes artistas, la vida, Dios me ha puesto todo en el camino de la música tropical, hemos logrado muchas cosas, por eso me siento muy agradecido. La salsa es cultura, más que baile o sonido, es conocimiento, es una mezcla de culturas, viene del son, de Cuba, pero también nace la salsa en Nueva York, en Puerto Rico, luego la adoptaron en Colombia, incluso en Europa. Creo que mi aporte es en el tema cultural, he contribuido a muchos éxitos con mi producción, la gente se da cuenta cuanto trabajo un sencillo, cuando hago un arreglo, ese es mi aporte y estoy bien con eso, porque creo que hay que dejar una huella en el mundo”.

Recuerda que “mi influencia más importante al inicio fue Richie Ray; cuando estaba aprendiendo a tocar el piano, me regalaron un Cd, un Mp3 con toda la música de él, entonces, aunque mi estilo es diferente al de Richie Ray, se parece en el sentido de que meto solos, improvisación melódica. Más tarde complemento todo este conocimiento con todo tipo de sonidos”.

HAY QUE HACER SALSA PARA LOS JÓVENES

Sobre “Es tarde”, explicó que “la música la hago para que guste a la juventud, porque el legado lo llevan ellos, quiero que la salsa se mantenga; nosotros crecemos, morimos, pero los jóvenes se quedan y se encargarán de que la salsa perdure. En este sentido hago minimalismo, no es como antes que había arreglos muy lucidos, ahora trato de que no se estrese el oído de quien este escuchando o bailando, esa es la propuesta real”.

Y no se dijo participe de las fusiones “no uso la herramienta de las fusiones, porque no conozco la primera canción de cumbia con reggaetón o salsa con reggaetón que haya funcionado como un hit, normalmente hay cosas que se hacen, de hecho una de Marc Anthony que se hizo con Daddy Yankee que me fascina, pero toda la parte instrumental es salsa, sonó en su momento y ahí quedó. La salsa tiene a su tipo de oyente y el reggaetón lo mismo, de modo que el oyente de salsa de pronto escuchará un poco urbano, pero no quiere que le ensucien su música. Por eso no estoy a favor de las fusiones de ese tipo”.

Sobre los artistas mexicanos comentó “no he podido trabajar con salseros mexicanos en un proyecto como tal, como cualquier estilo, un mexicano se va a Colombia y aprende a hacer sancocho colombiano, pero lo hará con su sazón, cada quien hace salsa a su gusto. En mi caso me gusta más la salsa colombiana, incluso, que la puertorriqueña; en el caso de la mexicana usa mucho los samplers, también me gusta mucho eso, es esa tendencia a actualizar la salsa”.

En este sentido Henry, sin duda es parte de la evolución de la salsa “apoyo a los nuevos artistas, todos somos parte de la evolución, de este cambio de la salsa, estamos en la misma idea de quitarle ese sombrero y ponerle un vestido nuevo, de color, más de gorrita, sin perder la esencia como tal que es el baile, tanto para los profesionales, como para quienes bailan por mera diversión. Uno de mis sueños más grande es lograr hacer un cambio que perdure con la salsa”.

No descarta que la salsa vuelva a tener un auge tan importante como en los ochentas “Quedé muy sorprendido del talento, soy admirador de la gente talentosa, he tenido la oportunidad de ver una cantidad muy grande de jóvenes impresionantes, que lamentablemente no se pueden mostrar porque no tienen dinero y hacen salsa, que es un genero que no es tan fácil en la difusión, no obstante, talento hay y de sobra; sin duda se va a lograr mantener vigente al género”.

Finalmente, adelantó que tiene fuertes planes de presentarse en vivo próximamente, una vez que la contingencia sanitaria lo permita, mientras tanto pide seguirlo en redes sociales donde se encuentra como Henry Benavides “lo más importante no solo es seguirme su no compartir mi música para llegar a muchos lugares mas”.