Iberojet conecará en vuelo directo a Los Cabos y Madrid a partir de junio próximo

De cinco estrellas

Victoria González Prado

¿Te imaginas a Santa Claus llegando en Jet Ski, canoa o con mariachis?

Manuel Andrade nuevo chef ejecutivo en el hotel Galería Plaza Veracruz by Brisas

Los Cabos, Baja California Sur y Madrid, España, estarán conectados, al operar la primera ruta directa, a partir del próximo 20 de junio del 2022, con Iberojet, aerolínea de Ávoris Corporación Empresarial. El vuelo se realizará en Airbus 350 con capacidad para 432 pasajeros.

Se espera que transporte más de 8 mil turistas adicionales a ese destino.. Los pasajeros tendrán acceso a la más reciente tecnología en entretenimiento y excelente selección gastronómica, que marca la diferencia en los vuelos transcontinentales.

Miguel Ángel Sánchez, CEO de Ávoris Corporación Empresarial, aseguró: “con este nuevo enlace, Iberojet demuestra su compromiso con México, país al que volamos desde el comienzo de nuestras operaciones en el año 2013. El ambicioso plan de desarrollo de vuelos que tenemos para 2022 toma forma gracias a este nuevo destino, que permitirá a viajeros españoles disfrutar de los encantos turísticos, culturales y gastronómicos de esta hermosa región mexicana”.

Víctor Castro Cossio, gobernador del estado de Baja California Sur, indicó: “esta nueva ruta diversificará el mercado turístico al recibir a pasajeros provenientes de España y otros países europeos, quienes serán testigos de las sorprendentes riquezas naturales que tenemos, así como de sus panorámicas vistas entre el mar y el desierto, además de la amplia y exclusiva oferta turística de Baja California Sur y Los Cabos. Con esta ruta, logramos atraer a más visitantes y, con ello, resaltamos nuestra competitividad como destino y fortaleceremos el desarrollo social del estado”.

Raúl Revuelta Musalem, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), dijo que la ruta Madrid-Los Cabos será muy exitosa y consideró que marca el inicio de grandes adiciones en términos de conectividad hacia Los Cabos.

Cabe destacar que Ávoris es uno de los principales operadores turísticos de Europa, con estilo latino a la hora de diseñar la experiencia de viajar, consolidado y aporta valor añadido a sus clientes. Han evolucionado hacia la integración vertical con marcas especializadas que ofrece experiencia única y adaptada a cada cliente.

México recibe más 144 mil turistas españoles, lo que se traduce en 83 por ciento más con respecto a las llegadas en 2020, y muestra genuino interés de los penínsulares en conocer el país.

Desde hoy, miércoles 15, ya están disponibles los boletos en: www.iberojet.com y todas las agencias de viajes en España y Portugal.

✰✰✰✰✰ ¿Te imaginas a Santa Claus llegando en Jet Ski, canoa o acompañado de charros? Ahora, con las nuevas tecnologías Santa, puede estar en muchos lugares utilizando los mejores transportes. Por ello, hoteles Hilton en América ya están preparados para recibirlo con experiencias inolvidables que sorprenderán a los huéspedes porque serán aterrizajes muy difetentes al tradicional trineo con renos.

En Nochebuena, Papá Noel llegará a Candy Cane Beach Lane en el Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, en moto acuática. Este complejo que se remonta a 1959, cuenta con amplia selección de atracciones y servicios, como deportes acuáticos, mariposario cercano y exóticos viajes de bienestar en el spa eforea frente a la playa.

En Los Cabos, México, Papá Noel llega la mañana de Navidad en carroza, acompañado por charros –que luego bailarán el jarabe tapatío— y buenos deseos para los huéspedes del Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Este lujoso hotel es ideal para crear recuerdos memorables en esta época decembrina. La piscina infinita con panorámica al océano y variedad de opciones gastronómicas, garantizan recuerdos para toda la vida.

En la víspera de Navidad en Hawai, Papá Noel llegará en la tradicional canoa hawaiana al Grand Wailea a Waldorf Astoria Resort. El complejo es reconocido por su decoración y este año, la capilla del inmueble se vestirá con iluminación blanca, plateada y dorada. Será momento especial y destino perfecto para vacacionar en familia y capturar cientos de recuerdos. Vivir esta experiencia navideña a la orilla de la playa en destino tan soñado como Hawai, permite inmersión en la cultura hawaiana y Navidad única y especial.

En el Hilton Orlando, Papá Noel se relajará en flotador cuando comience sus vacaciones el 26 de diciembre. Descansará en el Lazy River del complejo, de 271 metros de longitud. Otras experiencias para las familias incluirán la decoración de casas de pan de jengibre, la búsqueda del tesoro de Papá Noel y otras actividades que terminarán con la fiesta de inicio de las vacaciones de Papá Noel junto a la piscina.

La casa oficial de los elfos exploradores de Santa Claus, Elf on the Shelf, ha tomado al mundo por sorpresa. Ahora, Conrad Fort Lauderdale adopta la tradición y estrena nuevo “Elf on the Shelf Butler” en el que el equipo del resort realizará los más elaborados espectáculos de Elfos, dando lugar a la más novedosa atracción. Experiencia para vivir junto a seres queridos en la época más linda del año.

En Key West, los huéspedes del hotel Casa Marina A Waldorf Astoria Resort disfrutarán de giro tropical en las fiestas con evento de iluminación del árbol de Navidad hecho únicamente de arena, por el maestro escultor de arena residente en el complejo. Otras experiencias incluyen, cena navideña con los pies en la arena, colecta de juguetes a beneficio del Boys & Girls Club of the Keys, y mucho más.

✰✰✰✰✰ Manuel Andrade se incorporó recientemente como chef ejecutivo en el hotel Galería Plaza Veracruz by Brisas. Originario de Las Flores, Xalapa, su despertar gastronómico se dio en la cocina de su abuela materna, al pasar su niñez disfrutando aromas, sabores y aprendiendo a su lado cada receta y secreto culinario.

En 2010 ingresa al Instituto Culinario de Xalapa. Al término de su carrera se distinguió por ascender dentro del ramo culinario como chef ejecutivo en cocinas de prestigiadas cadenas hoteleras en México.

Su estilo es fresco y de gran creatividad loque le ha llevado a recorrer varios estados de la República, donde de la mano de otros colegas ha ampliado sus conocimientos y pasión por la cocina. El chef Manuel es especialista en platillos del mar por el entorno dónde se desenvolvió.

Es así como Galería Plaza Veracruz by Brisas se enorgullece al presentarlo y le da la bienvenida ya que su actividad y creatividad diaria hará las delicias de los comensales en los centros de consumo y en los eventos que se realicen en ese hotel del Puerto de Veracruz.

