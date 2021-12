Golpe bajo de Consar a las Afores

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Olga Sánchez Cordero y “La hora del aficionado”

En los últimos días, un tema que ha encendido las alertas en el sector financiero es el de las Afores y esto, debido a la cerrazón de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para imponer límites máximos al cobro de las comisiones, lo que atenta directamente a la competitividad y lo más importante, a la certeza y al mensaje que envía el mercado financiero mexicano.

En este orden de ideas y para dar contexto, hay que recordar que en diciembre de 2020, la Consar incumplió el acuerdo que establecía la disminución gradual de las comisiones que cobran las Afores y de manera unilateral reformó la Ley del Seguro Social y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en donde se estableció un límite máximo a las comisiones que cobran las Afores.

Ante ello, diversas Afores como Coppel, Sura, Azteca y otras de inmediato alzaron la voz para regresar al acuerdo inicial y otorgar de esta manera certeza jurídica; evitar la concentración de mercado y salvaguardar los intereses de millones de trabajadores. Lo anterior dejó sin alternativas a las Afores y las obligó a buscar la vía legal bajo la figura del amparo, en contra de esta medida.

Hace unos días, y luego de analizar los argumentos de las Afores, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en su resolución ponderó el interés social y el cumplimento al orden normativo, por tanto, resolvió que:

La suspensión provisional es con efectos generales para no generar distorsiones en el mercado de estos servicios, además de exhortar a las autoridades financieras a afrontar los eventuales retos económicos y técnicos con la finalidad de asegurar la confiabilidad del mercado de las Afores, mediante acciones distintas bajo acuerdos en el mercado.

Cabe señalar que, desde su creación, las Afores han sido aliadas de los millones de trabajadores mexicanos y hoy, más que nunca, buscan ser parte de la solución a partir del diálogo y la consolidación de un Sistema para el Ahorro del Retiro, sólido, competitivo, con certidumbre jurídica, pero sobre todo, que salvaguarde los intereses de los trabajadores.

Municiones

*** Muy preocupada andaba por los pasillos del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero porque quería acabar de explicar por qué rechazó presentar la controversia constitucional en contra del ya muy conocido como “decretazo”. Era muy importante para ella completar su explicación en los términos jurídicos más puros y eso volvió muy densa y cansada su intervención en la Cámara Alta de la que en resumidas cuentas se desprende:

“… y como hemos dicho antes, el acuerdo de referencia no afecta ni vulnera en modo alguno la esfera de competencia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ni afecta tampoco sus intereses. Lo anterior no implica que el acuerdo (el “decretazo”) no pueda ser sujeto de revisión judicial, ya que por citar un ejemplo, el INAI se encuentra legitimado para emprender dicha acción, por virtud del artículo 105, fracción I, inciso 1) de la Norma fundamental. Quiero adicionalmente, decir que se encuentra en aptitud de plantear interés legítimo con motivo de la existencia de un principio de agravio por ser garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales”. Tantas vueltas para salir con lo mismo, concluyeron en los corrillos parlamentarios.

*** El caso es que con todo y que es ministra en retiro, la senadora Sánchez Cordero terminó por enredarse ella misma con tanta terminología jurídica y a la hora de conducir la sesión, usó términos que se comentan en los corrillos parlamentarios como aquel del de “La hora del aficionado”, que es cuando algún senador o senadora de la oposición, utiliza la tribuna para dejar ahí todo su desacuerdo. Entonces lo o la dejan hablar lo más posible para que se desahogue y cuál sería el error de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, que se refirió textualmente a “La hora del aficionado”. Bueno, hasta la senadora panista Kenia López Rabadán le enmendó la plana a la ex secretaria de Gobernación porque el lenguaje legislativo debería ser otra cosa.

*** Y efectivamente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no requirió en lo más mínimo escuchar toda la casi interminable y vana palabrería de la ex titular de la Segob, para interponer, vía su representante legal, Gonzalo Sánchez de Tagle, la controversia constitucional en contra del tan llevado y traído “decretazo”, así que ¿con quién se querría justificar la ex responsable de la política interna del país? El caso es que ahora todas las miradas estarán puestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que el INAI le tiene confianza. Y de inmediato, el máximo Tribunal de la Nación reaccionó y correspondió porque un ministro de la Suprema Corte concedió la suspensión para que de manera inmediata deje de surtir efecto el “decretazo”. Esto significa que se trata de una buena noticia, de entrada, pero apunta a una conclusión muy clara, que el “decretazo” es abiertamente inconstitucional. AMLO quería saltarse todos los trámites y requisitos legales para tener manga ancha en sus “obras estrellas”. Lo que trató de hacer es violar una norma superior. Quería que todo lo que tiene que ver con estas obras, sería catalogado de seguridad nacional. Con la citada decisión, el ministro le puso pausa a este controvertido acuerdo por lo que no podrá tener efecto y se deberá seguir brindando la información al respecto para evitar así la opacidad, hasta que este expediente no esté resuelto, pero lo dicho, hay confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la resolución se dé en sentido positivo.

*** La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida ayer, pero no, no se trató de los pleitos que suelen encabezar los legisladores y que se dividen generalmente entre Morena y la oposición. Esta vez fue por los empleados sindicalizados demandan que les sea devuelto el pago de impuestos por los bonos que recibieron por antigüedad y fin de Legislatura. Esto es algo que se ha venido haciendo en anteriores Legislaturas, pero como lo que ahora permea es una mal entendida austeridad y el desorden total, características ambas de esta llamada y errada Cuarta Transformación, pues se trata del cuento de siempre, los recursos ahorrados, ¿a dónde van a parar?

morcora@gmail.com