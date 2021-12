AMLO movilizará a mexicanos en EU, si no pasa reforma migratoria de Biden

Aplaude fallo de la SCJN sobre blindaje a megaobras y Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que movilizará a los mexicanos radicados en Estados Unidos, si republicanos o demócratas no apoyan la reforma migratoria de su homólogo Joe Biden.

En su mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario anunció que de no aprobarse la reforma para regularizar a migrantes mexicanos en ese país, el gobierno de México se manifestará contra el partido que la rechace.

“Casi les puedo decir que si un partido de EU vota en contra de la regularización de nuestros paisanos vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente”, expresó.

En caso de que los dos partidos estadounidenses voten en contra de la regularización de más de 10 millones de migrantes, la mayoría mexicanos, se llamará a los connacionales radicados en dicha nación a no apoyarlos, ya que “de qué sirve si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan”.

López Obrador recordó que el 18 de noviembre pasado, durante su encuentro en la Casa Blanca con Joe Biden le planteó que México estaría atento a todo lo relacionado con la propuesta que había hecho para la regularización de los migrantes, la cual se encuentra estancada en el Congreso estadounidense. Dijo que así como el gobierno de EU defiende su soberanía, por ejemplo con el combate al crimen organizado establecido en México, nuestro país también lo hará en el tema migratorio en favor de los mexicanos que viven en esa nación.

“Ellos (EU) también defienden su soberanía, están por sacar un comunicado de urgencia por el daño que causa el fentanilo a sus jóvenes, que es un problema grave.

Están haciendo señalamientos en contra de jefes de bandas de delincuentes mexicanos, están por sacar una resolución condenando a estas personas, a los que ellos consideran que son los que promueven el tráfico de estas drogas, entonces así como ellos plantean eso, nosotros también con respeto, en el caso migratorio vamos también en su momento a pronunciarnos”, dijo.

López Obrador incluso cuestionó que los ciudadanos cubanos tengan más cargos en el gobierno de EU que los mexicanos, a pesar de que los paisanos son cerca de 38 millones y los originarios de la Isla, 4 millones.

AMLO aplaude fallo de la SCJN sobre

megaobras y Revocación de Mandato

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un revés al acuerdo que blinda las obras insignia del gobierno, el presidente López Obrador calificó la resolución como buena, al igual que la que decisión de que el INE deberá cumplir con la consulta de revocación de mandato aun con el recorte presupuestal para el 2022.

“Fueron muy buenas las decisiones de la Corte del día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites. Tenemos que estar alegres porque resolvió que hay que transparentar las acciones del gobierno, ya no hubo golpe de Estado”, dijo ayer el mandatario.

Aseguró que “sólamente tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba hacer así”. Desde Palacio Nacional López Obrador dijo que no era un asunto de transparencia, “de ocultar información, sino que era para poder avanzar, agilizar los trámites de las megaobras”.

AMLO propone a Graciela Márquez para Inegi

El presidente López Obrador informó al final de su conferencia mañanera que la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, será su propuesta para presidir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Márquez Colín, actual miembro de la junta de gobierno del Inegi, será la propuesta de AMLO para sustituir a Julio Santaella al frente del Instituto. Durante su conferencia el primer mandatario subrayó que “Márquez Colin queda al frente. No se ha hecho público pero ya lo dije”.