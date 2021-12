Conacyt aplicará vacuna Patria en fase 2, que duraría un año

Busca voluntarios en la capital del país

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) apenas anunció el inicio de la fase 2 de pruebas de la vacuna Patria, contrario a la promesa presidencial de que estaría lista para aplicarse en México y el resto de América Latina este mes.

La vacuna contra Covid “mexicana” estará en su segunda etapa de estudio y si vives en la Ciudad de México, eres mayor de 18 años y ya tienes el esquema completo podrías participar en las pruebas.

De acuerdo con una convocatoria difundida por el Conacyt, el objetivo de las pruebas es determinar si el fármaco puede ser empleado como vacuna de refuerzo en personas con esquema completo con dosis de otros laboratorios como Pfizer o AstraZeneca.

Se tiene previsto que esta fase del estudio de la vacuna Patria dure cuando menos un año, por lo que la fase 3, y última para determinar su idoneidad, estaría completa hasta 2023, dos años después de la fecha prometida por las autoridades sanitarias del país.

“El objetivo de este estudio es evaluar el uso de la vacuna Patria como refuerzo para personas previamente vacunadas. Este estudio tendrá duración de un año, durante el cual se dará seguimiento a los y las participantes con visitas presenciales y llamadas telefónicas”, anunció el Conacyt.

Los voluntarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

¬ Contar con un esquema de vacunación completo contra Covid-19

¬ La última dosis debe haberse aplicado por lo menos 4 meses antes de participar en este estudio

¬ No haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días

¬ No estar embarazada, ni lactando

¬ Tener buen estado general de salud

¬ En caso de presentar alguna enfermedad crónica con manejo médico, ésta debe estar controlada y estable sin cambios en el tratamiento durante los últimos 3 meses

¬ No estar participando en otro protocolo de estudio

¬ En la primera visita al centro se entregará un consentimiento informado completamente legal y se le explicará todo lo referente a este estudio.

El Conacyt informó que las personas mayores de 18 podrán participar en el estudio y deberán estar vacunadas con esquema completo de las siguientes dosis:

• Pfizer

• CanSino

• SinoVac

• Johnson & Johnson

• AstraZeneca

• Sputnik

A principios de este año, en la presentación que el presidente López Obrador hizo sobre este fármaco, se aseguró que la inversión en la creación de la vacuna Patria tenía como objetivo que México fuera capaz de producir su propio inmunizador contra Covid-19 y ahorrar en principio hasta un 855% respecto a la adquisición de vacunas en el extranjero.

No obstante, hasta el 15 de diciembre, el gobierno de México ha aplicado 137 millones de vacunas lo que representa 66.2 millones de personas plenamente inmunizadas.

De acuerdo con información difundida por el gobierno de México, alrededor de 51.4% de la población mexicana está completamente inmunizada, aunque los recursos que ha erogado la administración lopezobradorista se mantienen bajo reserva.