AMLO protege a los hermanos Guzmán

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se rehúsa el Presidente a recibir apoyo del gobierno de EU y defiende soberanía

¿Lo que no pudo ni quiso hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo va a hacer la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Todo indica que sí y la prueba más fehaciente es la recompensa millonaria, de 20 millones de dólares por la entrega de Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán por el tráfico ilícito de drogas. El problema es que en el país no hay, por lo menos hasta el momento, una orden de aprehensión en contra de algunos de estos hermanos, pero sin embargo, en el vecino país del norte sí existen esas órdenes y no sólo para los “Chapitos”, también en contra de Ismael “El Mayo” Zambada, por quien el gobierno estadounidense ofrece 15 millones de dólares y por Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ofrecen 10 millones de dólares.

En este delicado tema, el gobierno de esta llamada y errada Cuarta Transformación, sólo acierta a sacar excusas y pretextos en momentos en que el famosísimo “culiacanazo” de octubre de 2019 en Sinaloa, no se ha olvidado y con la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense, vuelve a salir a la luz pública.

Tan es así que en su gustadísimo “stand up” mañanero, al respecto, López Obrador dijo que si los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se encuentran en territorio nacional, pues a quien se supone correspondería aprehenderlos sería al gobierno del tabasqueño, quien agregó, “no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio”.

La defensa que hace el Ejecutivo de su muy personal concepto de soberanía, suena muy a ultranza. De nueva cuenta, López Obrador insiste en autovictimizarse como medida de salvación, así que señaló que fue él y nada más él quien tomó la decisión de soltar a Ovidio Guzmán para evitar una ola de violencia y dos años después dice lo mismo. Bueno, por lo menos el Presidente reconoció que fue un muy mal operativo el de Sinaloa, con escaso personal de apoyo, “iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos… yo fui el que tomó la decisión de frenar el operativo”

Analistas, sobre todo de Estados Unidos, señalan que el fondo es la obstinación y necedad de López Obrador y que lo que funcionaría en el caso de los hermanos Guzmán es que el gobierno mexicano y el norteamericano trabajaran de manera bilateral. El problema -como ya se anotó- reside en que el Presidente de México se rehúsa consuetudinariamente a trabajar de manera cercana con DEA y otras agencias y eso, irremediablemente, va a perjudicar a ambos gobiernos y curiosamente, beneficiará a los carteles.

De cualquier manera y ante las necedades del presidente López Obrador, la administración Biden ha puesto en marcha una ofensiva frontal contra el Cártel de Sinaloa, así como también en contra de otros grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Allá, en el vecino país del norte, se sienten abrumados, en medio de una epidemia de sobredosis de diferentes tipos de droga, que reporta alrededor de 100 mil muertos en el vecino país del norte, principalmente por el consumo de fentanilo que en México producen esos dos cárteles. Por eso Biden toma otras medidas más radicales en las que se incluye también a carteles chinos que igualmente producen fentanilo. Las autoridades norteamericanas insisten en trabajar con el gobierno lopezobradorista pero el de Tepetitán está más que empeñado en excluirlos, hacerlos de lado y se niega incluso a aceptar el apoyo estadounidense.

Al parecer, lo que le molestó al tabasqueño, fue el expediente del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hecho que quería exhibir como su mayor trofeo. A lo mejor por eso, días después del “culiacanazo”, López Obrador se bajó de la camioneta en Sinaloa para saludar de mano a la madre de “El Chapo” Guzmán, e incluso le prometió una visa humanitaria para ir a visitar a su hijo.

Luego que no reclame López Obrador que se empiece a manejar de que lo que en realidad quiere el Presidente es proteger al precio que sea a los hermanos Guzmán, especialmente a Ovidio. Es bien sabido que no sólo por las “ex benditas redes sociales”, desde hace dos años se viene diciendo que lo que hizo parar el “culiacanazo” al Ejecutivo, fue una amenaza que habría recibido en la que supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, le informaron que sabían perfectamente dónde se encontraba cada uno de los miembros de su familia y que no tendrían empacho en ir por ellos.

Municiones

*** Esta es la última Retaguardia de 2021, para reanudar el 10 de enero de 2022, esperando que el devenir político ya no esté tan polarizado. Deseamos a todos los que nos distinguen con su preferencia, las mejores fiestas navideñas y un año nuevo que pinte , mejor. Gracias y felicidades.

*** Muy mal cierra este desafortunado 2021 el presidente López Obrador; para variar, confrontado con todos aquellos actores que considera neoliberales o sus adversarios. En lo más reciente, fue con los empresarios a quien en días pasados convocó a una reunión privada, para luego salir con que la iniciativa privada hasta perdón le pidió, pero ¿de qué?, pues de supuestos abusos que los empresarios cometieron en el pasado, ¿y el Presidente los absolvió como buen mesías? Eso es una declaración que desmintió Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), quien aclaró que el tema que se revisó fue el de la reforma eléctrica.

*** El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, asumió la presidencia de la Conago que en su reunión más reciente en Villahermosa, Tabasco, tuvo como invitado de honor al Presidente. Total que el priista dijo que le fue muy bien con el presidente y que todos los mandatarios estatales, junto con el Ejecutivo, “decidimos cerrar el año con un mensaje de unidad. De que podemos tener diferencias, pero son más las coincidencias. Total, que todo para el gobernador Fayad fue “miel sobre hojuelas”. Bueno, haciendo un poco de memoria, el gobernador de Hidalgo siempre ha hecho lo que sea con tal de que López Obrador lo volteé a ver. Por cierto, fue muy enfático Omar Fayad al excusar la ausencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a la reunión de la Conago. No hay división ni pleito ni nada de eso; sólo un largo viaje del mandatario jalisciense. Eso sí -aclaró Fayad-, quién sabe si de placer o de trabajo o de vacaciones. No me ayudes, compadre.

morcora@gmail.com