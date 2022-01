Si AMLO no se exhibe, su popularidad baja

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pleito entre “Alito” Moreno y Omar Fayad, que quiere ser embajador

Estamos de regreso antes de la fecha anunciada, porque es la primera vez en mucho tiempo, que aún en época navideña, la información no paró y el encargado de que se diera a conocer fue, ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descubrió algo más que el “hilo negro”, al percatarse que si no está él en el centro, exhibiéndose y tratando de cubrir las muchas fallas de su gobierno, su popularidad baja y esto, lo demuestran encuestadoras como Mitofsky que dieron cuenta de que después de que el de Tepetitán alcanzó su “pico” más alto entre octubre y noviembre del año pasado, rondando casi el 70 por ciento, para el último mes de 2021, su tan ansiada popularidad descendió; de ahí su empeño en permanecer visible, sobre todo, cuando viene su absurdo ejercicio de Revocación (ratificación) de Mandato.

Y no desaprovechó López Obrador la oportunidad de aderezar y polarizar los muchos conflictos que tiene a su alrededor e incluso, también se “colgó” de los no pocos conflictos que aún en este año nuevo se ventilan al seno del partido de su creación y que recientemente dejaron la selección de candidatos de Morena a las seis gubernaturas que se renovarán en este 2022.

Ése y otros, fueron los sórdidos conflictos y enfrentamientos que se vivieron durante la pasada Navidad y fiesta de Año Nuevo de 2021 y que colocan al partido oficial en una muy penosa situación, porque aun estando en el poder no dejan de estar más que divididos, es decir, los duros que dicen ser muy puros, no han podido superar sus conflictos con aquellos morenistas que pertenecen al ala moderada, de tal suerte que las polarizaciones y el llamado “fuego amigo” se acrecentarán en este naciente año, a lo que contribuirá que la anticipada carrera por el 2024, se intensificará y puede -lo más probable- que se le salga de control al inquilino de Palacio Nacional, ¿o no?

Municiones

*** Muy, pero muy enojado anda el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, porque en las pasadas fiestas navideñas, se quejó amargamente de que no lo tomaron en cuenta para la selección del candidato del PRI a una de las 4 gubernaturas que le quedan al otrora poderoso partido ya que, obviamente, él quería poner a uno de sus cercanos en esa posición. El caso es que el presidente del CEN tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, también hace lo suyo, pues según el mandatario hidalguense, desde que surgió ese problema, “Alito” lo trata “con la punta del pie” y no le toma las llamadas porque, según el secretario particular del campechano, su jefe “no está localizable”. En el fondo del asunto está que Moreno Cárdenas quiere imponer “a sus cuates”, o por lo menos eso asegura el gobernador Fayad, quien también en entrevista radiofónica, retó al ex gobernador de Campeche a que le demuestre y presente pruebas de que se supone que Fayad Meneses ya entró en tratos ni más ni menos que con el presidente López Obrador para dejarle a Morena la gubernatura de Hidalgo. ¿Será?, porque sobre eso de los tratos poco iluminados, “Alito” sabe mucho. Hay sin embargo otros comentarios que ruedan por los corrillos del PRI, que aseguran que lo que quiere Omar Fayad, es conseguir la embajada de México en Francia, y si nos guiamos por la actitud que ha tenido el gobernador de Hidalgo con López Obrador y su partido, pues lo más probable es que sí quiera ese importante cargo diplomático, pero en todo caso, eso lo determinará el tiempo. Quizás Fayad ya se vio en el espejo del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de quien se dice, le podrían dar la embajada de nuestro país en España, por ahí del mes de febrero. Otra vez, ¿será?

*** En este mismo orden de ideas, según se sabe, sería Carolina Viggiano, esposa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira, la que finalmente abanderaría la coalición entre el PRI y el PAN, pero inclinándose más por el partido albiceleste, para contender por la gubernatura hidalguense.

*** Rosario Robles Berlanga dice estar tranquila pese a que sigue presa en el penal de Santa Martha Acatitla y no ha podido conseguir pasar a la prisión domiciliaria. Sin embargo, no dejó de lamentarse de que en México, la justicia se haya vuelto un circo.

*** El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, inauguró el primer período de sesiones de este año y señaló que seguirá actuando con la misma independencia y parcialidad para resolver los importantes casos que tiene pendientes el máximo Tribunal de la Nación. “Nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y los Derechos Humanos”. Aquí habría que recordar que durante las fiestas de fin de año, dos de las ministras, Yasmín Ezquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, desde la Comisión de Receso de la SCJN, dieron entrada a la controversia constitucional que presentó la Consejería de la Presidencia de la República en contra del INE que propuso suspender en su momento, algunas actividades de la revocación de mandato y con ello, ambas demostraron que son ciegamente leales a quien las puso ahí. ¡Qué tal!

*** Desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador anunció que el aeropuerto en Santa Lucía se entregará el próximo 21 de marzo y que tendrá un costo de 75 mil millones de pesos y no los 300 mil millones de pesos con los que pretendían construir el de Texcoco. Está bien, puede ser una más de las mentiras que acostumbra decir un día sí y al otro también, el señor Presidente, pero hay más porque también se atrevió a asegurar que, “Si hubiéramos continuado con el proyecto, (del aeropuerto en Texcoco) hubiese sido una tragedia, porque es la parte más baja, más fangosa de todo el Valle de México. Se esmeraron en escoger el peor lugar, pero no les importaba eso porque lo que querían era hacer un gran negocio cerrando el actual aeropuerto para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, como Santa Fe. Ya se frotaban las manos”. Que no se le olvide al inquilino de Palacio Nacional, que el aeropuerto en Texcoco recibió un premio internacional de arquitectura aun cuando ya estaba cancelado, mientras que su “central avionera” dista muchísimo de ser una “gran obra, que va a ser la obra más grande realizada en el mundo en menos tiempo, de calidad y a un costo muy bajo”, eso no se lo cree ni él.

