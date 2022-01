Nuevo año, nuevas intenciones en año electoral

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Bienvenido el año nuevo y con ello nuevos proyectos y metas. Será un año muy interesante en lo político en nuestro país. Tenemos enfrente la realización de las elecciones de seis gobernadores y la realización de la consulta de Revocación del Mandato.

Sin duda, serán los temas que dominarán este año sin dejar de ver la parte económica, financiera y de salud de México. La inflación es todo un tema que tendrá que ser atendido por el Banco de México. El tema de la salud es de las áreas que más preocupan a los ciudadanos y la atención a los asuntos urgentes como el programa nacional de vacunación, así como el desabasto de medicamentos en el país.

Los políticos serán los temas predominantes en la sociedad y la consulta de Revocación del Mandato del presidente AMLO será la primera que viviremos y con su aderezo que le imprime el pleito entre el Ejecutivo federal y el Instituto Nacional Electoral (INE).

La pregunta en cuestión

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

Es la pregunta que tendríamos que contestar en la encuesta de Revocación del Mandato. No es clara en su contenido por falta de confianza o que termine su periodo. No es una ratificación, que quede claro.

Por supuesto que la mayoría de los mexicanos queremos que AMLO termine su mandato y que se vaya a su rancho en Palenque, como lo ha afirmado y repetido muchas ocasiones. Para México no es sano que un Presidente sea destituido, aunque este instrumento de revocación, que es nuevo en nuestro sistema, es un avance sin duda para nuestro sistema, que debe modernizarse.

La consulta de Revocación del Mandato sin duda se llevará a cabo y no sólo porque la Corte así lo decidió y lo ordenó al INE, sino porque no podemos dejar de hacer y cumplir con nuestras leyes, ese es el mensaje que envía la Corte a la sociedad y el INE lo sabe y lo entiende y por ello se llevará a cabo.

Sin embargo, el ataque al INE fue brutal. Por fortuna y para bien de las instituciones de la nación, el presidente AMLO desactivó lo que fue una de las embestidas más brutales e inexplicable como fue la del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, que presentó ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros electorales que votaron por la postergación de la consulta por falta de recursos, para llevarla a cabo como lo mandata la ley.

En lo que fue considerado un acto de violencia política innecesaria, por decir lo menos, Gutiérrez Luna tal vez trató de adivinarle el pensamiento a su pastor y lo único que ocasionó fue una reacción de rechazo rotundo por parte de la sociedad y los partidos políticos en la Cámara de Diputados.

Con un comentario en la mañanera el presidente AMLO paró esta brutalidad.

Esto nos dá una visión de cómo serán las cosas. AMLO y su partido quieren mandar el mensaje de paz y tranquilidad a la población, que está sufriendo por la inflación, la falta de seguridad y la incertidumbre sobre lo que pasará en este año.

En Atlacomulco derribaron la estatua de AMLO que se había instalado en una de las avenidas más transitadas de la localidad, que fue un mensaje de la sociedad. Nadie supo cómo sucedió.

Monreal se defiende del fuego amigo

Ricardo Monreal ha sido claro: “No me voy a ir de Morena”. El senador Monreal está seguro de que la intriga palaciega puede prosperar momentáneamente, pero no es permanente. En una entrevista, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, reiteró que él no fue responsable por la pérdida de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México y que eso se va a terminar aclarando.

El presidente AMLO abrió el proceso de selección de aspirantes a la candidatura a la Presidencia del República y alborotó la gallera. En principio no tomó en cuenta al senador Monreal, quien luego de las elecciones fue acusado por compañeros de partido de ser el responsable de que Morena haya perdido 8 alcaldías en la Ciudad de México, que era considerado el bastión más importante de Morena.

Los tiempos en la política se empiezan a definir y con ello los grupos de poder se agrupan y muestran sus integrantes. Los procesos de selección de candidatos a gobernadores para las elecciones de junio muestran las fichas.

Morena y su desastre

El proceso de selección de candidatos a gobernadores del Partido Morena pasó de ser un proceso transparente y democrático a ser un proceso mañoso, tramposo y dirigido.

Los precandidatos inscritos en el proceso para definir candidatos en los seis estados piden se revise el proceso. Oaxaca, Hidalgo, Durango y Tamaulipas lo solicitan a la Comisión de Honor y Justicia del partido.

El descontento es grande y ya piden la destitución de Mario Delgado, que hasta el momento el pastor del rebaño no ha dicho nada. Así las cosas, hasta pronto.

mares21@gmail.com