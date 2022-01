Laura Fernández Piña, tabla de salvación para opositores, rumbo a la sucesión en Quintana Roo

José Luis Montañez

PRI intenta sobrevivir con la imposición de Leslie Hendricks

En Quintana Roo, la fragmentada oposición a pesar de estar contrarreloj, todavía no asumen que su destino es desaparecer, sino dan la lucha para salvar lo que todavía se puede, al abrirse un abanico de oportunidades gobernables entre los que destacan las senadoras Mayuli Martínez y Marybel Villegas, incluso la propia legisladora, Laura Fernández Piña o el actor Roberto Palazuelos.

Aunque tienen hasta el 17 de enero para hacer ajustes, las definiciones ya llegaron para las alianzas, que este viernes tendrán que hacer lo propio ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), al tener enfrente una unión consolidada y segura de ganar con Mara Lezama, quien ya se asume como la próxima gobernadora, cobijada por “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) todavía están en la estira y afloja, el Partido de Revolucionario Institucional (PRI) hace su último intento de sobrevivir, con la imposición de Leslie Hendricks Díaz, que organizada y “pian pianito” se subió y se quedó con la precandidatura de su partido, ya que hasta ahora nadie ha dicho esta boca es mía.

El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, quien pasó a la historia por calificar como loca a nivel nacional, a la entonces primera dama María Rubio por exhibir sus viajes de placer con dinero del erario, mientras el estado se encontraba inmerso en una fuerte crisis por el impacto del huracán “Isidore”, es la mano que mece la cuna y que no dejará que su hija quede enmarañada en la red que presuntamente tendió Candelaria Ayuso Achach, presidenta del PRI en Quintana Roo para favorecer al “delfín” de Morena.

El también ex militar retirado, conocedor de las “estrategias” para llegar al poder, al ser el tercero en discordia, que surgió de la nada, para calmar los ánimos y la marcada ruptura cuando los dos más fuertes se disputaban la candidatura a gobernador (Jorge Polanco y El Quino, González Castro), además de una lista de al menos 10 suspirantes más que amenazaban con romper la “institucionalidad” del PRI.

Ante dicho escenario, el priista podría ser el “aceite” que se requiere para echar a andar no sólo al PRI, sino lograr hacer que los engranes se ajusten para que el PRD y PAN también vean con buenos ojos la unión de la dispersa oposición, y crear acuerdos que les beneficie a todos para frenar el entreguismo a Morena y evitar que suceda lo que hasta ahora parece inevitable, entregar en charola de plata la gubernatura a Mara Lezama.

Las posibilidades para Leslie Hendricks en el PRI y para la ahora ex pevemista, Laura Fernández Piña se abren al saber aprovechar ambos protagonistas los tiempos justos para hacer acuerdos, ante la desesperación de “Va por México” que, por más reuniones e intentos entre líderes nacionales, no logran encontrar la amalgama perfecta que les permita trabajar juntos por un fin en común.

Laura Fernández, la última calabaza en el canasto

El deslinde y renuncia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Laura Fernández Piña trató de acallar las voces que aseguran que representa el “apocalipsis” para los partidos de oposición, al trabajar para los intereses de Jorge Emilio González alias “El Niño Verde” y del ex gobernador Félix González Canto.

La ex priista, y ex pevemista que ahora pretende incursionar en las filas del PRD, busca por todos los medios ser la candidata a gobernadora, al asegurar que puede ganar y sabe cómo, al ser una figura que no representa pérdidas, sino sólo triunfos y tener los aliados necesarios para llevar al partido a mantener su registro e incluso ganar con la alianza “Va por México”.

La política y operadora en casi extinto Frente Único de Colonias (FUC) que operaba la ex presidente municipal de Benito Juárez, Magaly Achach de Ayuso dice que sabe cómo salvar no sólo al PRD y a la alianza de partidos de oposición e incluso elevar su número de votos como en el pasado hizo con el partido del tucán, a quien le mandó el mensaje de que “no me deben, ni les debo”.

Laura Fernández dijo que con el Verde obtuvo muchas satisfacciones, ya que con esa estafeta logró ser diputada federal y alcaldesa de Puerto Morelos, protagonizó cuatro elecciones, en tres de ellas como candidata, donde dijo “les entregué siempre buenas cuentas, les di triunfos contundentes con aumentos constantes en sus niveles de votación”, insistió.

Como política, no dudó en dejar el PRI donde nació, se formó y militó por 17 años, de manera que dejar el PVEM, para ella, representó parte de su proceso de crecimiento, ya que según dice, les dio todo lo que en ese momento tenía para ofrecer.

Al imponerse el pragmatismo político, las identidades ideológicas se han diluido hecho que para la ex secretaria de Turismo estatal, Laura Fernández, debe tomarse en cuenta para construir algo que los una: Ganar la gubernatura que Morena, desde hace meses, asegura que es suya.

La renuncia de Laura Fernández Piña, aunque ya se sabía que buscaría encabezar la alianza opositora, abre un abanico de oportunidades para todos, y cambia drásticamente el escenario, en donde ella misma hace la convocatoria a partidos y figuras políticas que deseen frenar la hostilidad que impera en las últimas administraciones, incluso al interior de Morena.

Fernández Piña sabe que este momento político y tiene que aprovecharlo, sobre todo, porque Mayuli Martínez, ya no es la prioridad, sino una pieza más del ajedrez político para lograr que el Frente Opositor contra Mara Lezama avance, sobre todo en el sur, al ser parte fundamental para lograrlo, en una zona castigada y olvidada. ¡Veremos!

