Gutiérrez Luna aplaude pésimo manejo en cuarta ola de Covid

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena sigue presionando a Instituto Nacional Electoral

A la espera de que más de la mitad de los mexicanos -como estiman los especialistas- se contagien de Covid-19 en su variante Omicrón y que por lo menos en nuestro país, podamos aprender a vivir con este virus, a sobrevivir con él, en la sede de la Cámara de Diputados, una buena parte, personal principalmente de limpieza, ha salido positivo y lo sorprendente es que los filtros para ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro, se han hecho cada vez más laxos.

Pero todavía más llama a sorpresa, la actitud que ha tenido quien encabeza los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que hace un par de semanas salió positivo, tanto él, como su esposa. El caso es que se dio a la tarea de aplaudir la política que en el manejo de esta cuarta ola de coronavirus, ha hecho esta errada y llamada Cuarta Transformación, al aseverar que el control de la pandemia por parte del gobierno federal ha sido responsable y sin mayor sustento, aseguró que los casos presentados, se están recuperando más rápidamente.

Pues, con que poco se conforma el diputado morenista y a lo mejor no entendió bien que alrededor del 10 por ciento del personal de la Cámara Baja, está contagiado, porque informó en conferencia de prensa que en cuanto tenga el reporte sobre cómo van evolucionando los casos, podrá decidir si se realizan más pruebas PCR o no (lo más probable es que tome la última opción).

Esto último se debe a que el flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, informó que la escasez de pruebas es a nivel mundial, porque los laboratorios no las pueden producir tan rápidamente. No ofreció el funcionario mayor sustento, pero lo más probable es que no esté enterado que en Estados Unidos hay una disposición de aproximadamente 50 mil pruebas diarias. Total, que puras fallas.

Y en otro tema, muy importante fue la sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral, (INE), celebrada ayer porque por unanimidad, los consejeros avalaron el acuerdo que autoriza ajustes adicionales por 588 millones de pesos para la revocación de mandato -que es el tema que realmente le interesa al inquilino de Palacio Nacional, por encima de la pandemia- e instruyó a la Secretaría Ejecutiva a solicitar a la Secretaría, a cargo de un errático Rogelio Ramírez de la O, ampliaciones presupuestales por mil 738.94 millones de pesos para dicho ejercicio que con tanta ansia espera el tabasqueño.

Dicho acuerdo plantea ahorros adicionales por 64.46 millones de pesos al presupuesto del INE, así como una bolsa de 524 millones de pesos, para el ejercicio de revocación de mandato, que pasaría de 3 mil 830 millones a tres mil 306.73 millones.

Sin embargo, no hay que soslayar que Morena, “no ha quitado el dedo del renglón” y continúa presionando al INE y esto lo reveló el consejero presidente, Lorenzo Córdova, al señalar que la Fiscalía General de la República, insiste en seguir haciendo indagatorias sobre las denuncias contra los consejeras y consejeros del Instituto que a propósito interpuso el flamante diputado Sergio Gutiérrez Luna, mismas que calificó como “absolutamente ridículas”, al tiempo que garantizó que en este órgano autónomo nadie va a ​​asumir “actitudes autoritarias, tiránicas y déspotas”, ya que eso se lo dejan a otras instancias.

El doctor Córdova señaló: “Aquí nadie, por sus posicionamientos, por sus interpretaciones de la ley, por sus afirmaciones, ni por sus decisiones, va a ser jamás denunciado penalmente como sí ocurre en otros espacios. Aquí nadie nunca va asumir actitudes autoritarias, tiránicas y déspotas, eso se lo dejamos como privilegio a otras instancias. Las denuncias penales que se han presentado contra miembros del Consejo siguen su curso y la Fiscalía sigue haciendo indagatorias frente a denuncias que son absolutamente ridículas, que han recibido la descalificación pública de la sociedad, incluso del Presidente de la República y hasta la retracción de quien paradójicamente las presento”

Municiones

El ministro del Reino Unido, Boris Johnson, es blanco de durísimas críticas porque por ahí del mes de mayo del año pasado, asistió a una fiesta, cuando la norma sanitaria dictaba el confinamiento. A grado tal han llegado las presiones que en el Parlamento se ha planteado la necesidad de realizar una consulta sobre si debe seguir Johnson como jefe del partido conservador y por ende, primer ministro del Reino Unido, porque con su acción, no tiene la autoridad moral para seguir gobernando el país. Por más que el ministro ha ofrecido disculpas diciendo que se trató de un evento de trabajo, cuando el correo electrónico decía que se trataba de un evento social, no ha conseguido nada. Es más, la permanencia de Boris Johnson en el poder, prácticamente pende de un hilo, pues el Partido Laborista y otros adversarios políticos, están pidiendo su cabeza por la irresponsabilidad cometida.

*** Lo anterior sirve de ejemplo para comparar lo que pasa en México, donde hay un Presidente que ha sido más que irresponsable pues no usa cubrebocas “porque no le gusta”; de pésima manera ha manejado en general la pandemia de Covid; sus seguidores han sido igual de irresponsables; sus asesores en materia de salud como Alcocer Varela y López-Gatell dejan muchísimo que desear y aquí, no pasa nada.

*** Por cierto, ya encarrerado en su conferencia de prensa, el leal diputado Gutiérrez Luna se subió a un “carro” al que no había sido convidado, pero todo sea con tal de quedar bien con el presidente López Obrador y lo haga su carta mayor para la gubernatura de Veracruz, donde se encuentra otro de sus consentidos, Cuitláhuac García, quien por cierto no conoce al diputado morenista y, por otro lado, nada más no puede con la delincuencia organizada y eso que luego de que se hallaran los primeros cuerpos abandonados, dijo, eso sí, muy contundente, que iba a parar esas masacres. Bueno, total, que el diputado Sergio Gutiérrez también se confesó un radical en toda la extensión de la palabra, igualito que su jefe y específicamente señaló: “Estos cambios que estamos haciendo, el tema de la reforma eléctrica, es radical y es positivo para el país. El calificativo radical, debe entenderse como algo que se está cambiando para generar mejores condiciones. Yo soy parte de la 4T y estamos haciendo transformaciones en el país y que de alguna manera están cambiando al país; si eso es ser radical, lo seré positivamente hablando, claro que sí”.

*** Quien sustituye al presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó e hizo votos para que entre lunes y martes de la semana próxima, el Ejecutivo podría retornar a actividades presenciales y señaló que “tampoco vamos a acelerar un proceso de salud que es normal. Él está pendiente y continúa conduciendo al país”. No, bueno.

morcora@gmail.com