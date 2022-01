El sector salud, la pesadilla de este gobierno

Sin duda el área más deficiente y que más ha dejado que desear por parte de los ciudadanos es el sector salud del gobierno, en general, tanto local como federal.

La salud de la población es un asunto de estado, que deben los gobiernos atender prioritariamente. Se nos ofreció que tendríamos un servicio de salud de primer mundo y nos mencionaron países europeos como Suecia y Dinamarca. La verdad no importa si es uno u otro. El servicio de salud que teníamos, no era suficiente, pero de alguna forma cumplía con su misión, en momentos eficientemente y en otros pues simplemente no cumplía.

La corrupción invadió al sector, esto es cierto, pero con todo y ello, la población era atendida, los hospitales públicos tenían medicinas y vacunas para la población, todos, no sólo los beneficiarios de los organismos públicos de salud. Nos enfrentamos hoy al desabasto de medicamentos en todo el país. Particulares y públicos actualmente padecen de escases y existen medicamentos no se encuentran en ningún lado.

El asunto está en que los momentos que vivimos con la pandemia, son verdaderamente apremiantes y los resultados que tenemos en el país, con respecto al programa de vacunación es por demás deficiente, porque los resultados son malos.

Hablando de política de salud todavía la pregunta es: ¿Por qué el Presidente siguen soportando a los responsables de los resultados del sector salud? Es decir ¿Cuándo? el presidente AMLO cambiará a Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y al verdadero responsable de los 300 mil muertos en nuestro país y poco más de 4 millones de contagios, el señor Hugo López-Gatell.

El IMSS y el ISSSTE trabajan con lo que tienen, con lo que les dan y pues no es mucho. En estos momentos con la nueva cepa del Covid, la llamada Ómicron, nuevamente el país se enfrenta a una ola creciente de infectados y las hospitalizaciones van a subir. Tal vez no como en la primera y la segunda ocasión, pero se registrará.

Hoy nos enfrentamos a la pandemia con un buen número de ciudadanos vacunados, pero no es suficiente. Ante ello el gobierno pide que no caigamos en el pánico en tanto que, Ómicron ya está presente en 76 por ciento de los casos confirmados de covid-19 en México, mientras el responsable de atención al Covid se ausenta porque tiene catarro y el presidente AMLO se contagia por segunda ocasión.

El presidente AMLO envía un mensaje grabado por redes para decirnos que no caigamos en pánico, pero el mensaje a los ciudadanos de pie, es si los responsables del programa Covid se contagian, que se supone están altamente cuidados, pues nosotros a que nos atenemos.

La nueva cepa desplazó a Delta, que fue predominante durante la tercera ola de la pandemia y ahora representa 24 por ciento de los casos, según información enviada por el país a la plataforma internacional Gisaid.

En tanto, integrantes de la industria farmacéutica internacional comentaron que en algunas naciones, México entre ellas, hay escasez de reactivos y materiales para las pruebas moleculares PCR de detección del virus SARS-CoV-2. El problema es mundial y ha sido constante durante la emergencia sanitaria y en las semanas recientes se ha agudizado nuevamente.

La CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shéinbaum, ha decidido continuar con el semáforo verde, ha declarado que no habrá restricciones, es decir clases presenciales y comercios abiertos al ciento por ciento, sólo insistiendo en extremar las precauciones. Esto fue una respuesta a la solicitud que hicieron los miembros de la Concanaco y Servytur de no cerrar o restricciones de horarios.

La recomendación del gobierno de la CDMX fue que si la gente tiene síntomas relacionados con Covid-19, lo mejor es aislarse, para evitar así las aglomeraciones en los centros para hacerse una prueba y llamar a locatel para recibir atención médica.

El Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, al anunciar que no se vacunará a menores y recomendó tratar la enfermedad como si fuera una simple gripa, al igual que López-Gatell, cuando la recomendación es aumentar la vacunación y hacer pruebas.

Este martes volvimos a superar la cifra record, pasamos de 33 mil contagios en 24 horas en la CDMX.

No tenemos de otra los ciudadanos, extremar las precauciones y pedir a quienes no están vacunados que lo hagan, porque el 70% de los hospitalizados son las personas que no están vacunadas.

Se va citi, pero se queda Banamex

En un comunicado fechado en Nueva York, en la sede de Citigroup, se anuncia la salida de las operaciones de banca de consumo y empresarial en México para enfocarse en sus clientes institucionales dentro de este mercado, es decir se va del país y pone a la venta el nombre Banamex y sus activos. El banco en principio, según estimaciones de especialistas, está valuado más o menos entre 15 y 30 mil millones de dólares, cuando costó 12 mil millones. De inmediato surgen nombres como Salinas Pliego y Carlos Slim, pero no cualquier persona por más dinero que tenga, lo puede comprar. OJO.

Así las cosas, hasta pronto, use cubrebocas, seguimos en pandemia.

