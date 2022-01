Llama el alcalde Pedro Rodríguez Villegas a eficientar servicios en Sapasa

En Atizapán de Zaragoza

Atizapán, Estado de México.— El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, se reunió con trabajadores de confianza y sindicalizados adscritos al Organismo de Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (SAPASA), a fin de estructurar el esquema de trabajo de esta nueva Administración.

El Alcalde instruyó a los servidores públicos del Organismo a eficientar sus labores y reflejar su compromiso, entrega y profesionalismo, con resultados. Dijo que la encomienda de los trabajadores es transformar la operación de SAPASA. “Quiero que SAPASA se vuelva un instrumento transparente, que se acabe la corrupción, que vengamos convencidos en brindar una calidad de servicio.

“Les pido que no dejemos reparaciones inconclusas, que no dejemos baches en las calles, que no dejemos que las filas en cajas crezcan, que el servicio sea eficaz y eficiente”, apuntó Rodríguez Villegas.

En su intervención, Alfredo Vázquez González, Director SAPASA, refrendó el compromiso del personal en responder a las necesidades hídricas de la población. “Todos los compañeros que están presentes me han reiterado su lealtad, amistad y su fuerza de trabajo para el proyecto que usted encabeza”, acotó al Alcalde.

Al evento acudieron también el Secretario de la Sección Sindical SUTEYM de Atizapán de Zaragoza, Juan Callejas Palacios; Armida Álvarez Gutiérrez, Segunda Regidora; Efraín Medina Moreno, Tercer Regidor; Marycarmen Reyes Orozco, Cuarta Regidora; Daniel Altamirano Gutiérrez, Quinto Regidor; Mariana Chávez Reyes, Sexta Regidora; Rosalia Teodoro Alvarado, Octava Regidora; José Raúl Hinojosa Hinojosa, Noveno Regidor; Lilia María del Pilar Cedillo Olivares, Décima Regidora; Socorro Bahena Jiménez, Décima Primera Regidora; y Diego Martínez Rosillo, Décimo Segundo Regidor.