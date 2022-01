Regresa López Obrador a la mañanera

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cuitláhuac García y Sheinbaum hacen alianza contra Ebrard y Monreal

Hoy se supone que todo México debe estar de plácemes, porque si no ocurre otra cosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá estar de regreso en su gustadísimo “stand-up” mañanero, supuestamente ya libre de Covid-19, previas sesiones de recibir masajes con Vick Vaporub en el pecho y la espalda; ingerir tecitos caseros y caricias, sobre todo eso, caricias de pareja. De regresar, lo hará sin cubrebocas -como es de esperarse-, así que se acabaron las mañaneras con cubrebocas, como lo relataron diversas crónicas en la ausencia presidencial y asegurando que el “covidcito” que padeció, que es como una gripa, no lo venció.

Por otra parte, vaya cosas que se ven en la adelantada carrera presidencial de Morena, y lo que falta. Así, no deja de llamar la atención que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se haya dejado ver el fin de semana ni más ni menos que para darle el espaldarazo al cuestionado gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Seguramente la funcionaria capitalina lo hizo por “línea” directa de Palacio Nacional, órdenes que siempre está más que dispuesta a cumplir de manera cada vez más sumisa.

Sheinbaum Pardo aseguró que el gobernador que regala vacas para tratar de mitigar el incremento de la inseguridad en la entidad, ojo, “representa la integridad en Veracruz”. Específicamente, la funcionaria dijo: «Cuitláhuac representa hoy en el estado de Veracruz la integridad, él viene luchando desde hace muchos años, fue también víctima del fraude electoral y todos esos años de lucha se expresan en esta construcción de un Veracruz más justo, que es lo que vemos todos los días y que ven los habitantes de Veracruz. Así que un gran aplauso y todo nuestro apoyo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez».

Lo anterior resulta hasta lógico si nos atenemos a que ambos pertenecen al ala radical o dura del que ahora es el partido oficial, entre otras cosas, porque se consideran fundadores. Baste recordar, además que el mismísimo presidente López Obrador ha opinado a voz en cuello que García Jiménez es el mejor gobernador que tiene, de tal forma que la pregunta es obligada: ¿cómo estará el peor?

Estas “palmaditas en el hombro” hacia el referido mandatario estatal vienen a cuento porque Cuitláhuac García empezó el año con un “regalito de Reyes” que le dejó la delincuencia organizada en su estado; varios cuerpos con signos de tortura, y cuando anunció públicamente que frenaría de tajo estas acciones y no permitiría enfrentamientos en su estado entre los diferentes carteles, pues le dejaron otros cadáveres, así como para ver qué decía.

Y si bien todavía el gobernador veracruzano no se encuentra en la difícil y embarazosa situación en la que está el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien el narcotráfico le ha dejado unos mensajes sobre cuerpos también abandonados en las carreteras de esa entidad, que causan verdadero escozor, el mandatario de Veracruz podría estarse enfilando hacia allá. Ahí está como muestra que ayer domingo, asesinaron a plena luz del día en Yanga, Veracruz, a Raúl García Cruz, líder estatal del PAN, cuando éste estaba en un establecimiento de lavado de automóviles.

No hay que descartar tampoco, la versión que ya manejan diversos analistas en el sentido de que la maravillosa dupla conformada por Sheinbaum-Cuitláhuac, de pasadita, le están enviando un mensaje al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien por cierto, ha cuestionado duramente al mandatario estatal, desde la detención de José Manuel del Río Virgen y antes, la aprobación en el Congreso local que domina Morena, de la controvertida ley de “ultrajes a la autoridad”, que lo único que ha hecho es desatar una “cacería de brujas” y como en los tiempos de la Santa Inquisición, cualquiera, empezando por el gobernador García Jiménez, pueda mandar aprehender a quien le resulte incómodo.

Qué desafortunado que así se maneje el ala dura del morenismo, pero por otra parte, Claudia Sheinbaum debe tener motivos para estar preocupada en su camino hacia 2024, -al que, dicho sea de paso, no va a llegar-, porque hay alguien que le está llevando la delantera y se trata del flamante secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien el viernes pasado, fue nombrado por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos como “Persona del Año, 2021”, por su demanda contra los fabricantes y distribuidores de estos artefactos en Estados Unidos.

Eso le cayó a la señora Sheinbaum Pardo, “en la punta del ombligo” y seguramente nuevo berrinche hizo al enterarse por las “ex benditas redes, que el canciller trabaja para que se quede en México el valiosísimo patrimonio cultural de Banamex, con la venta que anunció recientemente Citigroup. Así que el mensaje de la jefa de gobierno de la CDMX y del propio gobernador, también va para él.

Y frente a lo anterior, la jefa del gobierno capitalino, sólo ha cometido errores, como aquel de forzar el semáforo epidemiológico en verde cuando día a día, en la capital del país, se incrementan los contagios de Covid en su variante Omicron. Se tardan en responder porque apenas, Eduardo Clark, director de gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, anunció en conferencia de prensa que ya se analizan ajustes a las evaluaciones del semáforo epidemiológico. O sea, se reitera, apenas.

Municiones

*** Qué raro, luego de una ausencia en la que no pocos se preguntaban, ¿dónde está Porfirio Muñoz Ledo?, éste reapareció en Bellas Artes, en ocasión del 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer y los que no dejó de extrañar, fueron sus declaraciones, porque por lo que se sabía, estaba enfrentado con el Presidente porque éste de plano, no lo recibía. Pues ahora resulta que el decano de la Cámara de Diputados prácticamente se deshizo en elogios al tabasqueño al señalar que “está abriendo un horizonte nuevo de representación política en América Latina” y recordó que diversas naciones de Latinoamérica, tienen Presidentes emanados de la izquierda. “Estoy entusiasta de lo que está haciendo (López Obrador), dijo Muñoz Ledo muy emocionado. Qué, ¿ya le abrieron las puertas de Palacio Nacional, habrá sido una reunión secreta, o qué habrá pasado?

*** El fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación, Javier Garza Calderón, convocó a inversionistas mexicanos a conformar un grupo para adquirir Banamex, “para que sea realmente mexicano”.

