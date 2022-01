Otro reportero asesinado

Punto por punto

Augusto Corro

México es uno de los países más peligrosos para la práctica del periodismo.

En los últimos sexenios decenas de comunicadores fueron privados de la vida.

Cabe señalar también, que los asesinos de los periodistas difícilmente son castigados.

La impunidad de que gozan los criminales es casi total. Son miles las agresiones contra los representantes de los medios de comunicación en todo el territorio nacional.

La delincuencia organizada y los políticos, que se desempeñan como caciques, saben que los asesinatos de los periodistas no serán investigados.

El lunes 17, al mediodía, fue ultimado de un balazo el reportero gráfico de ZETA, Margarito Martínez Esquivel. El hecho se registró frente al domicilio del comunicador, en las inmediaciones de la colonia Camino Verde, en Tijuana.

Margarito Martínez Esquivel es el segundo periodista asesinado en lo que va de 2022. Colaboraba en Cadena de Noticias.

Por otra parte, el periodista José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, fue asesinado a puñaladas en el puerto de Veracruz. El homicidio de Gamboa Arenas ocurrió el lunes 10 de enero, pero fue hasta el viernes 14 cuando sus familiares lo identificaron oficialmente.

Mientras los funcionarios defensores de los derechos humanos y los políticos condenaron los homicidios como lo hacen tradicionalmente.

Y como ocurre en todos los casos de agresiones a los periodistas, los expedientes de los mencionados casos serán archivados, olvidados.

Embajadores de la oposición

Algunos partidos de la oposición son tratados con magnanimidad por el presidente López Obrador.

Sin saber aún cuál fue su desempeño como gobernadores, por lo menos dos priistas representarán a México, en el exterior.

Nos referimos a Carlos Miguel Aysa, de Campeche; y de Sonora, Claudia Pavlovich. El primero irá de embajador a Santo Domingo y la segunda, al consulado de Barcelona.

Interesante la estrategia de la Cuarta Transformación (4T) que les permite seguir con oxígeno a sus adversarios políticos, en algo parecido a las concertaciones priistas-panistas.

Luego del anuncio de los nuevos diplomáticos, en los partidos políticos surgieron inconformidades de los militantes y de los dirigentes.

Por cierto, aún no se concreta el nombramiento del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España.

Falta la aceptación del gobierno español. La proposición fue hecha por el presidente López Obrador hace cuatro meses.

El líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno (a) “Alito” o “Amlito”, pidió a los ex gobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa tener lealtad al partido y respetar sus estatutos. También amenazó a los ex mandatarios con expulsarlos del partido si aceptan el cargo.

El presidente López Obrador salió en defensa de los tricolores. Sobre la amenaza del dirigente priista dijo que se le hace muy rudo, no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes. “Con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante, ojalá cambie de opinión (Alejandro Moreno)”, declaró el mandatario tabasqueño. Entre los nuevos cargos diplomáticos, el del historiador Pedro Salmerón levantó una ola de protestas en las redes.

Salmerón fue designado para la embajada de México en Panamá, a pesar de las denuncias de acoso sexual en su contra por parte de quienes fueron sus alumnas en el ITAM.

Entre otras cosas no faltó quien se quejará de la congruencia de la Cuarta Transformación (4T), “que por un lado pregonan la paridad de género y por otra “premian” a presuntos agresores de mujeres”.

La tragedia de Tlahuelilpan

Hace tres años se incendió un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. En ese siniestro perdieron la vida 137 personas.

Ahora, los vecinos del lugar se quejan de que no reciben la ayuda en los términos que se les ofreció.

Dicen que algunos programas sociales funcionaron temporalmente, luego se suspendieron.

Las autoridades están obligadas a revisar el cumplimiento de sus compromisos, principalmente en zonas donde golpea la pobreza.

